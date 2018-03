Subiectele zilei: Summitul secolului? Pace sau conflict? Cunoscutele si necunoscutele intalnirii dintre Trump si Kim Jong-un; Centenarul incompetentei; Romanii nu scapa de taxe nici in mormant

Anuntul cu privire la intalnirea dintre presedintele american Donald Trump si dictatorul nord-coreean Kim Jong-un a surprins intreaga lume, avand in vedere tensiunile sporite dintre cei doi lideri, condimentate cu numeroase jigniri, si sensibilitatea dosarului, unul dintre cele mai dificile ale actualului context international. Cine si-ar fi imaginat ca Donald Trump, cel mai putin diplomat si cel mai impulsiv dintre toti presedintii americani de pana acum, va face pace? Europe 1 a adresat aceasta intrebare indrazneata dupa ce liderul de la Casa Alba a promis o surpriza, iar consilierul sud-coreean pentru Securitate Chung Eui-yong a confirmat-o informand lumea ca liderul regimului comunist de la Phenian, Kim Jong-un, si-a exprimat dorinta de a se intalni cu Donald Trump si acesta din urma a dat un raspuns pozitiv, scrie Adevarul. Un interviu despre conflictele inghetate din spatiul ex-sovietic realizat de Simion Ciochina cu Thomas de Waal, cercetator la Carnegie Endowment for International Peace Europe din Londra. Conflictele inghetate din Transnistria, Abhazia, Osetia, Nagorno-Karabah si razboiul din Donbas sunt focare armate generate de prabusirea imperiului sovietic. Pana in prezent acestea raman nesolutionate, fiind un butoi cu pulbere pentru Europa. Expertul in conflictologie englez Thomas de Waal a studiat pe parcursul mai multor ani geneza si importanta conflictelor din Europa de Est, iar Deutsche Welle a realizat un interviu, in cadrul caruia am vorbit despre situatia actuala din regiune, dar si despre posibilitatile de solutionare a acestor conflicte, relateaza Deutsche Welle. Anuntat ca o mare sarbatoare a unitatii nationale, Anul Centenarului se tranforma, incet-incet, intr-un festival al incompetentei: suntem aproape de jumatatea lunii martie si Guvernul Romaniei nu a reusit nici macar sa definitiveze o lista a proiectelor pe care le va finanta. Noul ministru al Culturii l-a demis pe secretarul de stat care conducea Departamentul Identitate Nationala, asa ca procedura de validare a proiectelor se reia de la zero. Primarii care asteptau bani de la Guvern pentru a organiza evenimente dedicate Centenarului spun ca si-au pierdut speranta si ca vor face evenimente mai mici, finantate din bugetele locale. "Dorim ca in Anul Centenar sa prezentam tot ce avem mai bun!". "Unitatea trebuie sa fie cuvantul cheie in Anul Centenarului!". Aceste fraze ii apartin Vioricai Dancila. Sau, ca sa fim mai precisi, au fost citite de pe foaie in cateva din declaratiile publice facute de noul prim-ministru, arata Recorder Magistratul a facut aceasta cerere dupa aproape 10 termene de judecata. Dosarul este in faza de apel si era judecat de un complet format din Florin Purigiu si Ciprian Alexandru Ghita. Cercetarea judecatoareasca era aproape de final, iar in aceasta faza a procesului au fost audiati aproape toti martorii. Pe 9 martie era stabilit termen pentru audierea ultimilor doi. Urmatorul termen din procesul lui Daniel Dragomir a fost stabilit pe 13 martie, cand noul complet, format din Ciprian Ghita si un alt magistrat care urmeaza sa fie numit, vor discuta detaliile despre o comisie rogatorie care trebuie facuta in dosar, privind audierea unor martori in strainatate. La termenul de astazi, completul a aratat ca opinia separata in cazul abtinerii lui Florin Purigiu nu era redactata, conform Romania Libera. Vaduva din 2005, Elena Serban a incremenit cand a primit acasa un plic de la primaria comunei Chiajna, pe numele sotului decedat. Statul ii cerea acestuia 154 de lei. Simona Butnaru - fiica lui Serban Nicolae: "Sa plateasca impozitul de gunoi nemenajer si taxa de cladire si teren intravilan". Imun la socul bietei femei, juristul primariei de la Chiajna explica legea. Raposatul traieste in actele municipalitatii pentru ca rudele nu au facut succesiunea si nu au anuntat decesul la Biroul de Taxe si Impozite. Daniela Alexandrescu - consilier juridic la Primaria Chiajna: "Defunctul apare inregistrat in evidentele Biroului de Taxe si Impozite al primariei Chiajna, intrucat pana la acest moment nu s-a adus niciun alt document care sa ateste calitatea de mostenitor", noteaza Digi24 Saptamana asta, o stire care a creat larma printre influenceri si micro-influenceri a fost cea despre adoptarea de catre Senat a asa numitei "legi a zgomotului". Pe scurt, proiectul de lege (initiat de Matei Dobrovie, deputat USR) spune asa: daca intre orele 7 - 14 si 16 - 23 depasesti "nivelul de presiune acustica de 35 de decibeli", masurat in apartamentul/casa reclamantului, cu ferestrele inchise, risti sa fii incadrat la tulburarea linistii locatarilor si sa primesti o amenda de pana la 1 500 de lei. La o prima lectura a proiectului de lege, vei constata ca-i formulat intr-o maniera nu tocmai fericita. Pentru ca, initial, toata lumea a inteles de aici ca risti amenzi serioase daca produci un zgomot mai mare de 35 de decibeli in propria casa. Ceea ce ar fi absurd, arata Vice