Subiectele zilei: ​Peste 1.800 de medicamente au disparut din Romania: Pacientii, victimele unui sistem nepasator; Accident suspect. Un avion particular turcesc s-a prabusit in Iran; Despagubire record in urma unui accident provocat de o soferita: 1 milion de euro

Alte doua femei au murit din cauza gripei, medicii confirmand existenta visurului in cursul zilei de vineri. Este vorba despre doua femei de peste 70 de ani, una din judetul Mures si una din judetul Arad. Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 90. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a anuntat, vineri seara, ca au mai fost confirmate doua decese provocate de gripa. Este vorba despre doua femei, nevaccinate antigripal si care erau cunoscute cu diferite afectiuni medicale, potrivit Ziarul de Iasi Ilie Bolojan este primarul Oradei, un oras care s-a transformat in ultimii ani si a fost desemnat cel mai eficient si sigur oras din Romania, cu cea mai eficienta administratie, cei mai veseli oameni de la noi si singura localitate din tara noastra care face parte din reteaua oraselor Art Nouveau. Pana acum aici s-au investit 240 de milioane de euro. Asta inseamna 1225 de euro pe cap de locuitor, mare parte din fonduri europene, un record pentru Romania Ilie Bolojan, primar Oradea: Orasul Oradea este orasul care copiaza modele de buna practica si le pune cu rapiditate si fermitate in realitate aici. Asta e marele secret. Nu e nimic secret, potrivit Stirile ProTv.ro Bolnavi. Incruntati. Loviti de o soarta grea si um'"iliti de un sistem medical in care contribuie lunar cu bani. Este soarta multor pacienti din Romania care de aproximativ doi ani traiesc acelasi calvar. Medicamente de care depinde viata lor nu se mai gasesc, in ultimii doi ani disparand de pe piata in jur de 1.800. In lipsa unei reactii a autoritatilor, pacientii fac eforturi financiare si isi cumpara medicamentele din alte tari. Cei care nu isi permit, raman condamnati la suferinta. Lipsesc multe dintre medicamentele importante pentru pacientii care sufera de cancer, boli ale inimii, boli neurologice, Parkinson, epilepsie, potrivit Gazeta de sud .Beneficiarul este un tanar care, in urma cu patru ani, a fost accidentat de o soferita cu masina inmatriculata si asigurata in Marea Britanie. Instantele din Romania au obligat asiguratorul englez la plata unei despagubiri de 1.000.000 de euro. Victima accidentului s-a ales insa cu sechele pentru toata viata, iar banii pe care ii va primi vor intra cel mai probabil in tratamente si ingrijiri, relateaza Ziarul de Iasi Un avion particular care zbura din Emiratele Arabe Unite spre Turcia s-a prabusit, duminica, in sud-vestul Iranului, anunta agentiile de presa din Iran si din Turcia.nitial, Iranul nu a putut oferi informatii in legatura cu numarul de persoane aflate la bordul aeronavei. Presa turca anunta ca la bordul aeronavei se aflau opt pasageri si trei membri ai echipajului si ca toate cele 11 persoane si-au pierdut viata. Potrivit televiziunii de stat iraniene, un purtator de cuvant al serviciilor de urgenta a declarat ca avionul s-a prabusit intr-o zona muntoasa si a luat foc. Avionul apartinea companiei turce Basaran, potrivit Romania Libera Esecul in afaceri apare din prea mult curaj, asumarea de riscuri mari sau... din prea multa curiozitate. Un tanar si-a vazut patru firme facute una cu pamantul, dar nu s-a lasat descurajat. A invatat ca trebuie sa fie atent sa isi masoare mai bine pasii. De asemenea, a decis sa se specializeze - dintr-un furnizor de mobila generalist s-a transformat in unul de nisa, dedicat restaurantelor si hotelurilor. Si atunci a cunoscut adevaratul succes, relateaza Digi24 Anul 2017 a marcat un record in ceea ce priveste numarul turistilor din Romania. Conform Institutului National de Statistica, in Romania s-au cazat anul trecut peste 12 milioane de turisti, dintre care aproximativ un sfert, 2,75 milioane, au fost turisti straini. O crestere cu 10% fata de anul trecut si o dublare fata de anul 2000. Comparativ cu alte tari europene este inca un numar modest, insa perspectiva exista. Pentru ca turistii cauta din ce in ce mai mult experientele inedite, greu de gasit in alte locuri. Iar "Gradina Carpatilor" are ce oferi din acest punct de vedere. Sigur, exista si experiente inedite mai putin dezirabile, potrivit Deutsche Welle Pal-V spune ca cei care doresc sa aleaga daca sa sofeze pana la munca sau sa zboare sunt cu un mare pas mai aproape de indeplinirea dorintei Compania Pal-V a lansat primul ei model de vehicul, denumit Pal-V Liberty, acesta fiind un autoturism cu trei roti si doua locuri, avand si capacitatea de a zbura. Pretul unei astfel de masini zburatoare va fi de aproximativ 500.000 de euro, primul volum de productie fiind de 90 de vehicule. CEO-ul companiei spune ca masinile zburatoare nu sunt pentru oricine, insa sunt destule persoane care asteapta sa cumpere modelul, potrivit Romania Libera.