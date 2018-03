Subiectele zilei: Romania mereu pe dos: decalajele dintre regiuni se adancesc, in loc sa se atenueze; Politistii si angajatii din penitenciare protesteaza in fata Guvernului; Slovacia: Modelul, mafia si marea politica

Diferenta dintre nivelul de trai din Romania si cel din alte state din Uniunea Europeana s-a redus dupa aderare, insa in interiorul tarii situatia este inversa: disparitatile dintre regiuni s-au amplificat, in loc sa se atenueze. Desi nivelul de trai din Romania a avansat semnificativ dupa aderarea la Uniune, inauntrul tarii prapastia s-a adancit. Capitala a ajuns sa aiba un nivel de trai ca in Vest, dar alte regiuni din tara sunt in continuare cele mai sarace din UE, scrie Adevarul. Aproximativ o suta de membri ai Federatiei Sindicatelor Nationale a Politistilor si Personalului Contractual (FSNPPC) si ai Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) protesteaza, luni, in fata Guvernului. Manifestantii cer sa discute cu premierul Viorica Dancila despre problemele din penitenciare, dar si pentru a cere demisia ministrului Tudorel Toader pentru incompetenta si lipsa de responsabilitate, conform Romania Libera. Alexandru Tanase demisioneaza dupa ce un post tv a publicat o convorbire telefonica a sa cu controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, condamnat pentru escrocherie si spalare de bani in conditii de opacitate maxima. Timp de aproape 20 de minute, Platon ii povesteste lui Tanase cum autoritatile centrale s-au implicat in jaful bancar si cum institutiile statului nu fac absolut nimic pentru recuperarea banilor. De asemenea, Platon il acuza pe actualul lider PD, Vlad Plahotniuc, de faptul ca ar fi principalul beneficiar al jafului, cei doi discutand si despre sansele ca Ilan Sor sa faca puscarie, potrivit Deutsche Welle. Slovacia se afla, de doua saptamani, in cea mai profunda criza din ultimii 25 de ani, declansata de uciderea jurnalistului de investigatie, Jan Kuciak, si a logodnicei sale, Martina Kusnirova. De la odioasa crima, zeci de mii de oameni au iesit in strada in repetate randuri, in toata tara, cerand demisia guvernului, condus de social-democratul nationalist, Robert Fico, si "o Slovacie decenta", cum spune si sloganul miscarii, precizeaza Deutsche Welle. Ministerul Apararii Nationale a primit dezlegare de la Guvern sa demareze o campanie de angajari masive in sistem. Concret, 6.400 de posturi au fost deblocate in Armata Romana, iar in perioada urmatoare vor fi incadrati soldati, subofiteri, maistri militari, ofiteri, dar si 400 de medici si 50 de psihologi. Armata Romana incearca astfel, intr-un termen relativ scurt, sa acopere un gol destul de mare lasat de plecarea, anul trecut, a aproximativ 8.000 de oameni din sistem, relateaza Adevarul. Caravana 'Fii pregatit' a pornit la drum, prin tara, pentru al treilea an. Misiunea voluntarilor este aceeasi: sa-i invete pe oameni sa actioneze in situatiile de urgenta. Camionul rosu special construit ca centru mobil de pregatire a populatiei a trecut si pe la Bistrita. Salvatori profesionisti de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta au explicat manevrele de resuscitare si au povestit despre cazurile dramatice in care au intervenit. Povestile impresionante i-au convins pe unii cursanti sa devina voluntari SMURD, conform Stirile TVR.