Liber in Teleorman: Tel Drum a modificat "din pix" lungimea unui drum judetean iar bornele kilometrice au fost montate la o distanta de 800 de metri, in loc de 1 kilometri

"Drumurile judetene din judet, investigate de OLAF constituie un subiect inca plin de povesti nestiute. Stiti ce au facut? Au modificat bornele kilometrice si le-au facut de 800 de metri, nu de un kilometru. Efectiv, acolo ei au facut pe hartie un drum mai lung decat in realitate, ca sa poata fura mai mult", a spus acest fost consilier judetean, sub protectia anonimatului.Fostul prefect de Teleorman Teodor Nitulescu, unul dintre acuzatorii constanti ai lui Liviu Dragnea, spune, intr-o declaratie pentru "Liber in Teleorman", ca "in domeniul public, DJ 701 are o lungime, in realitate el are una mai mica", fiind vorba de "o diferenta de 6-7 kilometri".A fost asa: cand au facut proiectul, ei au fost nevoiti sa-l faca pe cel din documentele oficiale. Si-au dat seama, de fapt, ca drumul era mai scurt. In mod corect, ei ar fi trebuit sa modifice datele. Puteau trimite la Guvern pentru a cere sa modifice lungimea drumului. Numai ca eu banuiesc ca dupa ce au depus proiectul si acesta a devenit eligibil, n-au mai avut timp sa faca asta. E chiar suspect de ce au procedat ilegal, cand puteau sa actioneze legal. Ei au furnizat informatii false ca sa obtina bani europeni. Inainte de aparitia semnalului in presa cu aceste drumuri, au aparut niste hotarari de consiliu judetean, care isi propuneau sa modifice lungimea unor drumuri, printre care si DJ 701. Eu am atacat in Contencios, fara sa stiu ca proiectul asta era falsificat, pentru a accesa bani europeni. Actiunea Prefecturii a suspendat acele hotarari, deci actiunea prefectului a zadarnicit ascunderea probelor care aratau datele false. Aceste modificari au aparut in urma discutiei pe care a avut-o Dragnea cu Razvan Murgeanu la Buftea. Razvan Murgeanu a recunoscut la DNA ca de aia s-a dus, sa le atraga atentia ca aceasta informatie venise pe filiera Ministerului Dezvoltarii. Or, madam Udrea, a carei sot participase la realizarea acestei lucrari l-a trimis pe Murgeanu sa-l avertizeze pe Dragnea. Ea se astepta atunci sa vina OLAF in control. De aceea au pus asa bornele, pentru ca insumate sa le dea distanta din hotararea de Guvern. Daca veneau aia la masuratori ar fi constatat ca ei au furnizat informatii false", a spus Teodor Nitulescu, citat de cotidianul local.