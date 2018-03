Subiectele zilei: Visul canadian, sufocat de cererile de azil: 415 in doua luni. Canada cere explicatii Romaniei si ar putea reintroduce vizele; DW: Defazarea lui Putin si a PSD;Tibi Useriu s-a intors fara piele pe talpi si cu un deget degerat

. In primele doua luni dupa ridicarea vizelor, 415 romani au cerut azil in Canada, potrivit unui raspuns oferit de Ministerul Imigratiei, la o solicitare a cotidianului Libertatea. Spre comparatie, pe toata durata anului 2016 au doar 120 de astfel de solicitari. Potrivit unor surse diplomatice, guvernul Canadei este ingrijorat si a cerut mai multe intalniri cu partea romana. Este luata in calcul reintroducerea vizelor din cauza solicitarilor de azil. Exista un astfel de precedent in cazul Cehiei, dezvaluie Libertatea Lucrurile s-au schimbat net, in occident, la nivel social. Dar si politic. La aceste modificari, Rusia si nomenclatura postcomunista din Romania si estul Europei sunt departe de a se fi adecvat. A exalta virtutile nationale ori a deplange inadecvarea religiei musulmane la democratie si la valorile occidentale continua, ce-i drept, sa provoace, in tromba, acuze neprobate de "reactionarism" ori "fascism" si tentative stupide de marginalizare a vocilor ingrijorate de soarta lumii libere. Dar se aud, tot mai distinct, chiar si-n Germania, si glasurile altora. In speta, ale celor care, in numele libertatii, condamna marginalizarile intempestive pe baza de relativism si de ideologie progresista. Situatia s-a modificat decisiv insa nu doar la nivel societatilor apusene. Speriati de globalizare, natiunile occidentale si-au trimis clasele politice de stanga la reciclare. Sau la desfiintare, daca nu si in definitiva uitare, potrivit Deutsche Welle. A terminat cursa cu picioarele umflate, cu un deget degerat si fara piele pe talpi. Dar a depasit Cercul Polar, a purtat cu el drapelul Romaniei si a scris istorie. "Am terminat! Mai, am intrat intr-o furtuna patru ore, 'ai de capul meu! A fost cat pe ce sa ma scoata astia. Asa, per total, e mult, mult mai greu decat ce a fost in anii trecuti, dar na... de-asta am venit, sa o termin, si ma bucur ca am castigat-o", declara Tibi Useriu, potrivit Digi24.ro Diferentele intre un copil care inca nu a implinit 6 ani la inceputul clasei pregatitoare si colegul lui care are, poate, deja 7 ani, sunt enorme, spune psihologul. Pentru a face fata rigorilor scolare copilul trebuie sa fie pregatit in primul rand sa se desprinda de parinti, de casa, de educatoare, de fostul colectiv, sa aiba deja elemente de independenta. Daca nu sunt pregatiti, vor dezvolta anxietate, apar ticurile - isi rod unghiile, se trag de par, apar diferentele intre colegii de clasa. In cele din urma se manifesta si frustarea parintelui, scrie Adevarul. Presedintele francez Emmanuel Macron asteapta de luni bune un raspuns de la Berlin la propunerile lui de reformare. Angela Merkel viziteaza Parisul, imediat dupa reinvestire. Macron nu ar trebui sa aiba mari asteptari. Noul ministru federal de externe, social-democratul Heiko Maas, s-a deplasat la Paris chiar in ziua numirii lui. Dar nici cancelara nu s-a lasat mult timp asteptata. La nici doua zile de la investire, Angela Merkel se afla vineri in capitala Frantei. Este insotita de Olaf Scholz. Motivul? Ambele guverne au de discutat aspecte financiare. Iar Macron va trebui sa observe cu atentie abordarea diferita a temelor de catre cancelara conservatoare si ministrul de finante social-democrat. Daca luam in considerare declaratiile unor reprezentanti ai CDU si SPD fata de ideile de reforma prezentate de Macron, atunci constatam cu usurinta ca opiniile partnerilor de guvernare sunt cat se poate de diferite, scrie Deutsche Welle Surse politice au declarat pentru "Adevarul" ca, in cazul - foarte probabil - in care presedintele Iohannis va refuza revocarea sefei DNA, PSD a pregatit deja o sesizare catre CCR. Sectia de procurori a CSM a trimis vineri la Cotroceni motivarea avizului negativ pentru revocarea Laurei Codruta Kovesi. Seful statului va trebuie sa anunte public daca o revoca pe Kovesi, asa cum a propus Ministrul Justitiei, sau daca o lasa in continuare in functie.65 de protocoale erau in vigoare, la finalul anului trecut, intre SRI si institutii ale statului, in conditiile in care presedintia anunta astazi ca niciunul dintre acestea nu a fost incheiat la initiativa CSAT, ci a SRI sau a altor institutii. Cel mai controversat protocol avea la baza: Hotararii CSAT nr. 17 din 2005, prin care coruptia a fost declarata ca vulnerabilitate la securitatea nationala. Protocolul de cooperare dintre Parchetul ICCJ si SRI pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nationale nr. 003064 din 04.02.2009, scrie Romania libera.