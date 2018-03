Subiectele zilei: Ungaria a platit, deja, 1 milion de euro pentru prima linie de cale ferata de mare viteza care va ajunge in Romania; Incinerarea lui Andrei Gheorghe. Trei intrebari adresate BOR de catre sustinatorii crematiunii; Fidelizarea militarilor si politistilor: vacante decontate, ajutor la rate, concediu paternal

Szijjarto Peter a declarat, joi, in cadrul unei conferinte de presa la Targu-Mures, ca pentru dezvoltarea unei linii de cale ferata de mare viteza intre Cluj-Napoca si Budapesta s-a investit deja 1 milion de euro. "Vreau sa vorbesc si despre un proiect foarte serios de dezvoltare economica. Avem o posibilitate sa facem o cale ferata cu viteza rapida intre Cluj-Napoca si Budapesta. Este un demers serios", a spus Szijjarto Peter, scrie Gandul. Incinerarea cunoscutului realizator de emisiuni radio si TV Andrei Gheorghe readuce subiectul in centrul atentiei opiniei publice. Datele arata ca 0,42% din decedatii din Romania sunt incinerati. Desi s-a declarat ca fiind crestin ortodox, Andrei Gheorghe si-a exprimat de mai multe ori, in timpul vietii, dorinta de a fi incinerat, dorinta pe care familia a decis s-o respecte, precizeaza Adevarul. Aproape oriunde in orasele Europei poti intalni persoane fara adapost, care dorm in adaposturi improvizate sau in saci de dormit pe strada. O saltea pusa pe asfaltul rece este de multe ori singura lor protectie. Multi folosesc insa ziare in loc de paturi. Zapada si temperaturile scazute in multe parti ale Europei le pun viata in pericol. Numarul persoanelor fara adapost pare sa fi crescut in ultimii ani, relateaza Deutsche Welle. Decontarea vacantelor in limita sumei de 1.450 de lei, ajutor pentru ratele la casa si chiar dreptul la concediu paternal sunt cateva dintre masurile prin care statul vrea sa-i fidelizeze pe militari si pe politisti. Vesti bune pentru politisti, militari, precum si pentru functionarii publici cu statut special din administratia penitenciara si personalul civil din institutiile de aparare, ordine publica si securitate nationala. Parlamentul a adoptat, recent, mai multe masuri, menite sa fidelizeze aceste categorii de bugetari, informeaza Adevarul. Niciun presedinte american din istoria recenta nu a aratat atata desconsideratie si pe alocuri ostilitate fata de Europa si de Alianta Nord-Atlantica, precum Donald Trump. Primul politician primit de Donald Trump dupa uimitoarea sa victorie la alegerile prezidentiale a fost Nigel Farage, arhitectul Brexit-ului. Trump a sarit la gatul constructorilor germani de masini, imputand surplusul comercial cu SUA si declarand ca "germanii sunt rai, foarte rai", scrie Deutsche Welle. In anul Centenarului, politicienii romani indeamna la unitate, insa realitatea e pe dos. Sute de mii de oameni au protestat - si inca mai protesteaza - fata de incercarile Guvernului de a modifica legislatia penala. In acest timp, alti oameni, de pe partea cealalta a strazii, ii acuza ca sunt vanduti. "Am doi copii. Unul e alaturi de mine, altul e dincolo, cu #rezist. I-au spalat creierul", se plangea o doamna la protestele din fata Palatului Cotroceni, impotriva presedintelui Iohannis, o imagine care sintetizeaza perfect prapastia din societate, coborata pana in mijlocul familiilor, relateaza Adevarul. Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, anunta o noua ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Fiscal, dupa modificarile ce vizau angajatii din domeniul IT si activitati independente, dar si contractele part-time. Acesta spune ca cel mai important amendament va viza posibilitatea firmelor de a alege impozitul, in anumite conditii, precizeaza Romania Libera. Studentii fac apel la universitatile de stat din tara sa nu mareasca taxele de scolarizare pentru a acoperi cresterile salariale ale profesorilor, spunand ca acestora li s-au dublat salariile fara sa li se ceara nimic. Ei acuza politicile guvernamentale din perioada 2015-2018, in urma carora salariile profesorilor au crescut cu peste 200 la suta. ANOSR spune ca aceste cresteri sunt bune, dar nu au fost corelate cu indicatori de performanta, informeaza Stirile ProTV.