Anisa Staicu, femeia care și-a recunoscut vinovăția in dosarul Dragnea - Direcția Copilului Teleorman: Când lucram pentru Dragnea, îmi era frică pentru că era un om foarte sever. Acum îmi e frică pentru că e un om foarte puternic

Stoica

una

dintre

care

câțiva

timp

era

din

banii

ia

într

ajuns

să

și

să

plătită

statele

direcției

La

dat

la

persoană

ia

Ea

mi

mare

se

pare

interesant

povestește

Stoica

Această

că

să

la

Direcț ia

Protecția

se

la

dat

mine

tu

ai

problema

strigat

organigramă

mi

Te

vorba

intrat

ia

facem

Tu

treaba

dus

Mi

era

mea

sau

mai

declarat

Stoica

un moment, am avut o întrevedere cu cineva deun ziar local și am mers cuaceea să îiun interviu lui Dragnea. Am mers împreună cu acea persoană la Dragnea, la Consiliul județean.a plecat și eu am rămas să vorbesc cu Dragnea. Și atunci el-a zis că își dorește să facă un biroude presă la partid și că vrea să ia niște jurnaliștiîn acest sens. A fost o discuție scurtă. Eu i-am spus că nu am făcut niciodată PR, că nu știu domeniul, dar că miși că pot să încerc”,AnisaspuneLiviu Dragnea a deciso angajezepentruCopilului Teleorman, dar să lucreze în continuare a partid.”După o ședință a partidului, eram foarte mulți și îl petreceam pe Dragnea așa, cu alai, cumfăcea șiun momentel s-a întors spreși m-a întrebat: “Anisa,ți-rezolvatcu angajarea?” Și am spus că nu știu cum să rezolv eu. Și atunci ala Neagu și l-a întrebat ceva deDirecției. Și-a spus: “duci la Neagu și rezolvați problema. Deocamdată așa”. Și eu am rămas uimită, pentru că nici măcar nu știam despre ce direcție e. Când amiar în birou, eram foarte pusă pe gânduri și am întrebat despre ce direcție vorbește președintele? Și mi s-a explicat că e vorba de ProtecțCopilului. Și eu am întrebat ce să caut eu acolo. Și mi s-a spus că rămân la partid, dar mă duc acolo, “că așanoi aici, în PSD.rămâi și-ți faciaici.” (...)M-amzilele următoare la Neagu, mi-a spus ce trebuie să învăț, mi-a dat o bibliografie.-a dat și o dată de examen. Am fost la examen și au fost mulți candidați. (...) De pildă,o fetiță acolo foarte, foarte pregătită. Mi s-a părut copilul ăla foarte la subiect. Nu știu dacă s-a făcut o șmecherie cu angajarea. (...) Nu știu dacă a fost aranjamentnu. Și așa am început lucrul cu Direcția”, aAnisaAceasta susține ca nu a fost „niciodată protejată„: „Cât am fost acolo la PSD am fost jignită, am fost umilită, am fost dată afară din sediul PSD. Am lucrat ca un sclav pe plantație„.Întrebată de reporterul liberinteleorman.ro daca se consideră o victimă a lui Liviu Dragnea, Anisa Stoica a răspuns „nu„.„A fost doar vina mea, eu nu m-am gândit că situația are caracter penal. Pur și simplu, nu am știut și îmi e rușine că nu am știut. Încerc să păstrez o atitudine pozitivă față de Dragnea, chiar dacă uneori mi-e foarte greu, dar nu vreau să am resentimente. Eu mă bucur de procesul ăsta, pentru că așa simt că mă eliberez de Dragnea și de trecut (...) Orice ar fi, nu mai vreau să știu, după experiența asta, că există politică pe lume„, a adăugat aceasta.Chestionată dacă îi este frică de Liviu Dragnea, Anisa Stoica a răspuns: „Atunci, când lucram pentru el, îmi era frică de el, pentru că era un om foarte sever. Acum îmi e frică de el, pentru că e un om foarte puternic…„