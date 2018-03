Subiectele zilei: Fratele unui român mort în explozia din Cehia: „Nu ne-a anunţat nimeni. Am sunat noi pentru confirmare“; UE și relațiile sale externe; Incinerarea lui Andrei Gheorghe. Trei întrebări adresate BOR de către susţinătorii cremaţiunii

Familia lui Constantin Brânzaru, un român de 55 de ani mort în explozia din Cehia, acuză autorităţile din ţara noastră că nu i-au anunţat pe aparţinători. Rudele spun că s-au interesat la Ambasada României din Cehia de unde au primit confirmarea teribilei veşti. "Lucra de mulţi ani acolo. Am apucat să vorbesc cu el ultima dată duminică. Am aflat de accident acum o jumătate de oră de la Ambasadă, după ce ne-am interesat noi. Am înţeles că de repatriere se va ocupa firma de acolo. Lucra în condiţii periculoase. Făcea cazane pentru hidrocentrale termice acolo. Era lăcătuş mecanic. Venea anul acasă şi apoi pleca. Muncea cu contract, trimitea bani pentru terminarea casei", ne-a spus Ionuţ Brânzaru, fiul victimei, citat de Adevărul La ultima reuniune a șefilor de stat și de guvern, Uniunea Europeană a lăsat impresia că, țintindu-și inamicii din afară, caută să ascundă cât de divizată este în interior. În ciuda ambianței foarte critice la adresa Rusiei, puțini au eludat convenția mesajelor de felicitare. Președintele Klaus Iohannis a transmis la rândul său un mesaj președintelui Vladimir Putin, după victoria acestuia în alegeri. Gest de rutină, dar care a atras atenția din cauza afacerii Skripal. Comunicatul prezidențial nu publică întregul mesaj (căci lipsesc frazele protocolare obișnuite în aceste ocazii), reținând numai ceea ce consideră a fi relevant pentru public: ”Pe această cale, țin să vă asigur că rămân încrezător cu privire la beneficiile dezvoltării relațiilor dintre statele noastre pe baze pragmatice și predictibile, prin dialog constructiv și în conformitate cu principiile și normele de drept internațional", scrie Deutsche Welle. Incinerarea cunoscutului realizator de emisiuni radio şi TV Andrei Gheorghe readuce subiectul în centrul atenţiei opiniei publice. Datele arată că 0,42% din decedaţii din România sunt incineraţi. Deşi s-a declarat ca fiind creştin ortodox, Andrei Gheorghe şi-a exprimat de mai multe ori, în timpul vieţii, dorinţa de a fi incinerat, dorinţă pe care familia a decis s-o respecte. „Într-o intervenţie în cadrul unei emisiuni de televiziune un cunoscut preot ortodox a precizat faptul că Biserica Ortodoxă Română respectă întotdeauna «decizia fiecărui om», însă, în conformitate cu propriile învăţături şi deciziile Sinoadelor sale din 1928, 1933 şi 2012, nu se va oficia nicio slujbă religioasă la înmormântare şi nici pomenirile“, afirmă Marius Rotar, cercetător la Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia şi preşedinte al Asociaţiei Cremaţioniste „Amurg“, citat de Adevărul. Ordinea de zi a şedinţei Consiliului General al Capitalei din 28 martie cuprinde nouă proiecte de hotărâre în baza cărora servicii precum administrarea parcajelor, managementul traficului, întreţinerea arterelor de circulaţie sau a spaţiilor verzi vor fi delegate companiilor municipale. Contractele urmează să intre în vigoare pe 1 iunie. Proiectele prevăd: * Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de administrare a parcajelor aparţinând domeniului public şi/sau domeniului privat al municipiului Bucureşti către Compania Municipală Parking S.A. Contractul va avea o valabilitate de patru ani. Astfel, vor fi delegate: administrarea parcajelor - amenajarea, dotarea şi exploatarea acestora; ridicarea/blocarea autovehiculelor care staţionează neregulamentar în parcaj; încasarea tarifelor serviciului; gestionarea contractelor pentru folosirea locurilor de parcare rezervate; construcţia şi înfiinţarea de parcaje noi, arată Economica Angajatul de pază a refuzat categoric să îi dea voie în spital, mai ales că este carantină, din cauza gripei. Aceste scene i-au lăsat fără cuvinte pe vizitatorii pacienţilor care se aflau zilele trecute în holul spitalului din Câmpina. Totul a pornit, susţine paznicul, de la ruda unui pacient internat la terapie intensivă, care a vrut să îi ducă o pizza tatălui său abia operat. La intrare, însă, i s-a interzis categoric acest lucru. Scandalul între cei doi bărbaţi a fost filmat minute în şir. Vizitatorul a chemat poliţia, iar în fata agenţilor, paznicul a încercat să se apere şi să spună că iniţial el a fost cel lovit. Fiul pacientului internat se considera victimă în toată povestea şi susţine că a fost ameninţat cu bastonul de cauciuc. Managerul spitalului a văzut imaginile însă i-a luat apărarea paznicului plătit tocmai pentru a fi respect orarul de vizită, notează Știrile ProTv M-am născut după ’89. Părinții mei mi-au vorbit rar despre cozile interminabile și celelalte probleme ale comunismului. Bunicii, pe de altă parte, mi-au spus resemnați că viața era ceva mai bună, deși nici libertatea nu le displace. Nici nu pot să-i învinuiesc atunci când asta fu întreaga lor viață, într-o țară baricadată de frică, dar care nu putea să renunțe la glumele despre urechile lui Ceaușescu. Nici de la unii și nici de la alții n-am înțeles cum era viața de toate zilele în comunism, nu știu dacă rememorarea doare prea mult ori dacă rutina zilnică îți amorțea gândurile, așa cum o face în prezent. Deși toți vorbesc de Revoluție, lipsesc poveștile reale și banale de dinainte de ea, relatează Vice