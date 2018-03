Subiectele zilei: Metroul de Drumul Taberei: cum raspunde Siemens la acuzatiile ca intarzie intentionat licitatia pentru automatizarea traficului; Cambridge Analytica in Romania, pas cu pas

.Dupa ce a iesit la iveala faptul ca scandalul Cambridge Analytica ar putea avea ramificatii si in Romania, compania fiind suspectata de posibile implicari in campania electorala a PSD pentru alegerile parlamentare din 2016, consultatul Rupert Wolfe-Murray, cel care sustine ca a fost abordat de companie pentru a fi infiltrat in echipa lui Dragnea, face noi dezvaluiri. Atunci cand Mark Turnbull, unul dintre directorii SCL, compania ce detine Cambridge Analytica, mi-a cerut sa lucrez cu ei pentru alegerile din Romania din 2016, am devenit brusc suspicios. Cine ar putea fi clientul, am intrebat eu, si ce ar implica o astfel de munca? Mi-au raspuns ca ar fi vorba despre PSD, cel mai dubios partid politic din Romania. Acestia isi doreau sa obtina dreptul de a le 'aranja' alegerile si eu as fi putut fi parte din echipa, scrie Rupert Wolfe-Murray pe emerging-europe.com, potrivit gandul.info Mii de cetateni de pe ambele maluri ale raului Prut au participat la o manifestatie de amploare la Chisinau - "Marea Adunare Centenara". Astfel, au fost marcati 100 de ani de la semnarea actului unirii cu Romania. Pe 27 martie 1918, in cadrul sedintei Sfatului Tarii de la Chisinau, prin vot nominal deschis a fost decisa Unirea Basarabiei cu Romania. In declaratia Sfatului Tarii se mentiona ca: "Republica Democratica Moldoveneasca (Basarabia), in hotarele ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagra si vechile granite cu Austria, rupta de Rusia acum o suta si mai bine de ani din trupul vechii Moldove, in puterea dreptului istoric si dreptului de neam, pe baza principiului ca noroadele singure sa-si hotarasca soarta lor, de azi inainte si pentru totdeauna se uneste cu mama sa, Romania". Evenimentul de acum 100 de ani a fost motivul pentru care mii de romani din Republica Moldova si Romania s-au intalnit pe 25 martie 2018, in Piata Marii Adunari Nationale din Chisinau, potrivit Deutsche Welle Canada este una dintre destinatiile preferate de cand au fost eliminate vizele de turist. Multi se duc in vizita in tara nord-americana, iar la intoarcerea acasa isi depun dosarul de emigrare. Mircea Bumbu, emigrant Canada: "Am si cunostinte si am si o prietena foarte buna care locuieste acolo si vede ca tara nu e doar diferit dezvoltata, ci e si o tara care te primeste foarte bine si e o tara care pune accent pe oamenii de acolo". Ca Mircea sunt multe alte mii de romani, care au decis ca Romania nu ii mai reprezinta. Doar prin aceasta firma de recrutare, ce are birouri in cinci mari orase din tara, pleaca anual peste 1500 de persoane in Canada, potrivit digi24.ro. . Metroul de Drumul Taberei ar putea suferi o noua amanare, din cauza luptei dintre doi giganti internationali pentru furnizarea sistemului de siguranta si automatizare a traficului. Dupa ce a fost eliminata din cursa, Siemens a ales sa depuna plangere la Tribunalul Bucuresti, si nu la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, unde cererea sa ar fi fost solutionata pana acum. "Consiliul solutioneaza pe fond contestatia in termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achizitiei publice, al achizitiei sectoriale sau al concesiunii, respectiv in termen de 10 zile in situatia incidentei unei exceptii care impiedica analiza pe fond a contestatiei"; "in cazuri temeinic justificate, termenul de solutionare a contestatiei poate fi prelungit cu 10 zile, prelungirea fiind comunicata autoritatii contractante", a explicat Silviu Cristian Popa, presedintele CNSC, potrivit economica.net. Sansele unui bolnav sarac de a beneficia de un transplant, in momentul de fata, in Romania, sunt aproape nule. Majoritatea transplanturilor facute in ultimii ani au avut ca beneficiari oameni bogati, politicieni influenti si vedete. Controlul efectuat acum un an si jumatate la clinica din Cluj a scos la iveala faptul ca 80% din transplantati erau proaspat inscrisi pe lista de asteptare. In schimb, bolnavi care asteptau de ani de zile si erau in stare grava au fost ignorati de medici. Multi dintre acesti pacienti au murit. Iar toate aceste nereguli sunt permise de o legislatie ambigua, care favorizeaza coruptia. Anul trecut au murit 503 romani, care nu au primit la timp un organ. 238 asteptau un ficat, 121 - un rinichi, 58 - o inima iar 85 - celule stem hematopoietice. Datorita numarului mare de pacienti cu probleme renale, majoritatea clinicilor din Romania s-au specializat in transplantul de rinichi. Cea mai cunoscuta era clinica din Cluj, condusa de profesorul Mihai Lucan, potrivit digi24.ro . Conflictele viitorului, in care se va face apel in mare masura la roboti, se vor duce in domeniul mediatic si in spatiu. De aceasta parere este seful Statului Major al Fortelor armate ruse, Valeri Gherasimov. "Este de la sine inteles ca fiecare conflict armat are caracteristicile sale distinctive. Conflictele viitorului se vor caracteriza printr-o ampla utilizare a armelor de inalta precizie si a altor tipuri de arme inovatoare, inclusiv robotizate. Site-urile economice si sistemul guvernului inamic vor fi distruse in primul rand. Pe langa sferele traditionale, lupta armata va fi dusa in mod activ in domeniul mediatic si in spatiu", a afirmat generalul Gherasimov in cadrul unei conferinte organizate de Academia Statului Major din cadrul Fortelor Armate ale Rusiei. Potrivit lui, "un rol special va fi jucat de lupta impotriva sistemelor de comunicare, recunoastere si navigatie", potrivit adevarul.ro.