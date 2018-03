Subiectele zilei: O zi in capitala Moldovei, ostilitate si unionism fierbinte; Grupul Schweighofer vinde padurile detinute in Romania; Turnul Eiffel "Made in Resita, Romania". Falsa legenda urbana care inca umfla orgoliul

Marea Adunare Centenara, Chisinau 2018. Sentimentele Basarabiei sunt amestecate fata de Romania, pornind de la "Trebuie sa ne unim cu patria-mama!" pana la "De asta avem noi nevoie acuma?". Dar in Piata Marii Adunari Nationale, oamenii "au votat" duminica, 25 martie, Proclamatia pentru Unire. Basarabenii unionisti stiu ca mai au de tras cu miscarea pentru reunificarea Republicii Moldova cu Romania. Nu toata lumea stie romaneste si cei care o stiu trebuie ajutati sa o inteleaga. Vorbit rar si clar, repetat cuvintele - pentru ca oamenii, cu toata bunavointa, nu au exercitiul limbii romane, scrie Adevarul. Grupul Schweighofer vinde compania subsidiara Cascade Empire SRL, precum si divizia de management forestier, Ocol Silvic Cascade Empire SRL catre compania suedeza GreenGold Group, tranzactia privind 14.283 hectare de padure in judetele Hunedoara, Gorj, Vrancea, Prahova, Buzau, Neamt si Suceava. Holzindustrie Schweighofer a intrat pe piata romaneasca in 2003. Compania opereaza in Romania trei fabrici de cherestea si doua fabrici de productie a panourilor din lemn cu circa 3.100 angajati, precizeaza Gandul. Carles Puigdemont a proclamat in octombrie anul trecut independenta Cataloniei de Spania, act prin care a incalcat Constitutia spaniola. Justitia de la Madrid a pornit ulterior o ancheta impotriva lui Puigdemont si a altor lideri separatisti, care sunt acuzati de rebeliune. Puigdemont a fugit in exil in Belgia. Polita spaniola a emis initial un mandat european de arestare, pe care insa l-a revocat. Vinerea trecuta, a fost emis un nou mandat, care a fost intre timp executat de politia germana. Politicianul catalan este acuzat de rebeliune, instigare la rebeliune si folosirea abuziva a fondurilor publice, informeaza Deutsche Welle. Proiectul de lege intitulat "Lege privind exercitarea profesiilor in sistemul de sanatate si pentru modificarea si completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania", are in vedere reglementarea tuturor profesiilor din sistemul medical romanesc, incluzand aici profesiile de biochimist, biolog si chimist. Problema din spatele acestui proiect este absenta sintagmei "avand competenta de a efectua analize de laborator", absenta care va permite angajarea intr-un laborator medical a oricarui absolvent cu "titlu de calificare in biochimie, biologie si chimie", fapt care nu este in concondanta cu siguranta pacientilor, relateaza Gandul. In trecut, in scolile de prin Caras-Severin, si nu numai, existau dascali, care propagau cu mandrie un mare fals istoric, anume ca Turnul Eiffel a fost construit din otel produs la Resita, dupa cum ar fi gravat pe o mare parte dintre elementele componente ale simbolului parizian, dar si din otel de la furnalul din Govasdia din judetul Hunedoara. Cercetatorul Dan Perianu, autorul cartii "Istoria uzinei Resita", este unul din oamenii care a combatut de fiecare data cand a avut ocazia originea resiteana a turnului construit la Resita. Perianu, care a cercetat documentele din arhiva uzinei, spune clar ca nu exista nicio legatura intre celebrul monument si orasul de pe Barzava si arata care este singura conexiune pe care uzina din Resita a avut-o cu Gustave Eiffel, precizeaza Noutati Tehnologie. Asociatia Romana a Producatorilor Internationali de Medicamente (ARPIM) a atentionat luni ca 123 de medicamente pot disparea de pe piata pana la finalul anului prin modificarile propuse de autoritati la Ordinul 368/2017 privind metodologia de calcul al preturilor. Potrivit directorului de Relatii Externe ARPIM, Liviu Popescu, criza imunoglobulinelor "pe care Romania inca nu a depasit-o" s-ar putea repeta si in cazul altor arii terapeutice, precum cardiologie, oncologie, neurologie, daca autoritatile vor decide "sa nu ia in considerare semnalul de alarma" al industriei farmaceutice si al pacientilor si vor implementa modificarile propuse la Ordinul 368/2017, scrie Romania Libera.

Era seara de Sfantul Andrei a anului 2005. In zeci de locatii din Bucuresti si din tara, procurorii DIICOT incepeau destructurarea retelei "Shanghai". "Prima intrebare a mascatilor catre mafioti si asociatii lor a fost: Unde sunt CD-urile?", isi aminteste unul dintre cei care au participat la acele zile incarcate de tensiune si speranta. Investigatorii aflasera ca politisti, ofiteri de informatii, sefi de Garda Financiara si procurori fusesera filmati cand faceau sex cu fetele minore, adolescente obligate de chinezi sa se prostitueze si sa-si filmeze clientii, precizeaza Tolo.