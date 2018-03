Subiectele zilei: Cine sunt aliații lui Vladmir Putin și ai Rusiei în Germania?; Inspecţia Judiciară şi CSM ajung în instanţă după controlul la DNA; Ministrul Pintea si primarul Tudorache nu au consultat ISU, Smurd si Floreasca cand au descis să mute Spitalul de Urgență pe București-Târgoviște!

Ziarul britanic Daily Star scrie că preşedintele rus Vladimir Putin nu a renunţat la sistemul de gestionare a loviturilor nucleare, de pe vremea fostei Uniuni Sovietice, ce descurajează adversarul să recurgă la un război nuclear, ba mai mult, l-a perfecţionat. Perimetru, cunoscut în Occident ca „Mână moartă“, este un sistem complet automatizat de gestionare a loviturilor nucleare masive de retorsiune, dezvoltat de URSS în timpul Războiului Rece ca un factor de descurajare a adversarului de a recurge la un război nuclear împotriva Uniunii Sovietice. Bruce Blair, unul dintre experţii de vârf în domeniul dezarmării nucleare, a declarat pentru ziarul britanic că sistemul încă funcţionează şi este perfecţionat în continuare . Totuşi, în ciuda „concepţiei infricoşătoare“, sistemul „Mână Moartă“ contribuie la reducerea riscului de război nuclear. Potrivit expertului, Perimetru este un mod etic şi acceptabil de a preveni războiul nuclear, potrivit adevarul.ro. Chiar dacă guvernul german este orientat clar spre Vest, Germania joacă adesea rolul de mediator în relația cu Rusia iar interesele economice încurajează relații strânse. Iată cei mai buni prieteni germani ai Rusiei. Chiar dacă guvernul german este orientat clar spre Vest, Germania joacă adesea rolul de mediator în relația cu Rusia iar interesele economice încurajează relații strânse. Iată cei mai buni prieteni germani ai Rusiei. Fostul cancelar Gerhard Schröder Deși nu este singurul rusofil german, omul care a guvernat Germania din 1998 până în 2005 este un exemplu deosebit de grăitor al modului în care politicienii pot intra pe orbita Moscovei. Pe Gerhard Schröder și pe președintele rus Vladimir Putin îi leagă una din cele mai evidente prietenii din politica europeană a ultimilor 20 de ani. Au petrecut Crăciunul împreună la Moscova, s-au relaxat pe plajă la Soci, au depus o coroană de flori la mormântul filosofului german Immanuel Kant la Kaliningrad. Putin vorbește excelent limba germană, în parte datorită perioadei de cinci ani petrecute ca agent KGB la Dresda, din 1985 până în 1990, potrivit Deutsche Welle.

. Inspecţia Judiciară a acţionat în instanţă CSM, în cazul raportului de control de la DNA, după ce Secţia de procurori ar fi eliminat din raport anumite constatări faptice, ceea ce relevă un precedent periculos, a declarat, pentru Mediafax, inspectorul-şef adjunct al Inspecţiei, Gheorghe Stan. Pot să confirm că, în acest moment, există înregistrată pe rolul instanţei de contencios administrativ o acţiune a Inspecţiei Judiciare prin care contestăm hotărârea Secţiei pentru Procurori a CSM, de aprobare a raportului de control al DNA. Am făcut acest demers pentru că, în opinia conducerii, acest precedent este unul periculos pentru independenţa Inspecţiei Judiciare, cât şi a inspectorului judiciar”, a declarat inspectorul-şef adjunct al Inspecţiei Judiciare, Gheorghe Stan, potrivit gandul.info. Orice asociere între opririle neplanificate sau reducerile de putere ale Unităţilor 1 şi 2 CNE Cernavodă şi cauzele accidentului de la Cernobâl este imposibil de susţinut prin argumente tehnice şi de operare. Forumul Atomic Român - Romatom recomandă prudenţă şi o documentare riguroasă în tratarea acestor subiecte în spaţiul public. 'Nuclearelectrica acţionează în strictă conformitate cu procedurile de securitate nucleară şi sunt convins că aceste opriri, deşi fără impact major de securitate nucleară, sunt analizate pentru a se asigura că astfel de evenimente să nu se mai repete. În industria nucleară se învaţă continuu din experienţă, iar odată investigate cauzele se iau toate măsurile pentru evitarea reapariţiei acestora. Trebuie înţeles că aceste opriri nu sunt un risc asupra securităţii nucleare, nu reprezintă incidente sau accidente, ele fiind sunt pur şi simplu evenimente tehnice care necesită oprirea reactorului', a declarat Teodor Chirică, preşedinte onorific al Romatom, potrivit Romania Libera.

Luni, 5 martie, au prezentat macheta. Sorina Pintea, ministrul Sănătății, și Dan Tudorache, primarul Sectorului 1, au anunțat mutarea Spitalului Floreasca. Dar, în privința locului, nu s-au sfătuit chiar cu urgențele de la Spitalul de Urgență Floreasca! Există, în acest moment, două mari proiecte de spital, neconcurente, susținute de primării. Unul, al Primăriei Sectorului 1, prevede construirea pe șoseaua București-Târgoviște nr. 10 a unui nou Spital de Urgență. Alt proiect demarat, al Primăriei Capitalei, susține construirea Spitalului Metropolitan în zona Voluntari. Ambele au de făcut față unei duble realități: pe de o parte, tot mai mulți bucureșteni locuiesc și lucrează în Nord, deci au nevoie de spitale. ”Nu am fost invitați să participăm la discuțiile legate de amplasarea noului Spital de Urgență (Raed Arafat) ”Noi am aflat din mass-media. Nu am fost informați instituțional. Ambulanțele SMURD vor ajunge mai târziu, din cauza traficului și distanței. E nevoie de o analiză obiectivă asupra amplasamentului noului spital” (ISU București-Ilfov), potrivit tolo.ro. Începute acum un an, negocierile pentru Brexit arată că este imposibil să părăseşti UE fără să-ţi provoci singur daune. Ar fi timpul ca britanicii să revină asupra deciziei privind separarea, consideră Bernd Riegert. Încă 12 luni şi, după cum şi-a dorit, Marea Britanie se separă de Uniunea Europeană. De un an de zile, între guvernul de la Londra şi Bruxelles se poartă negocieri. Cu prea puţine rezultate concrete până acum. După luni de orientare, cărora le-am putea spune şi luni de haos, guvernul britanic a reuşit numai să se învoiască asupra perioadei de tranziţie. Drama Brexitului se extinde puţin, până în decembrie 2020, pentru a le permite britanicilor să negocieze, să obţină ceea ce şi-au propus. Dar ce şi-au propus ei să obţină? Nu se ştie. Premierul Theresa May şi principalul avocat al Brexitului, ministrul de Externe, Boris Johnson, vorbesc despre şansele uriaşe pe care le-ar avea Regatul Unit dacă s-ar elibera din lanţurile Uniunii Europene. Dar în ce ar consta aceste şanse nici măcar premierul nu prea ştie. Majoritatea asociaţiilor economice, experţii juridici şi cei ai UE sunt de părere că, după Brexit, Marii Britanii şi Irlandei de Nord nu le va merge mai bine ca acum. Va fi altfel, dar nu mai bine, relateaza aDeutsche Welle. Un proiect de imagine al fostului primar Sorin Apostu este dus mai departe de administraía Boc și va fi reconvertit. Ceea ce trebuia să devină Pădurea Clujenilor prin campanii publice de împăduriri la marginea Clujului se va transforma în Parcul Tineretului. Terenul de pe Bulevardul Muncii pe care din 2009 Primăria a tot plantat câte 10.000 de puieți anunțați pe an timp de mai mulți ani în ideea de a-l împăduri a fost inclus, prin votul Consiliul Local, în domeniul public al orașului, cu destinația de parc. Plantările n-au reușit, copăceii fiind în mare parte distruși de pășunatul practicat în zonă. Administrația locală vrea să transforme suprafața de aproximativ 21 de hectare într-o zonă de agrement, cu funcțiuni sportive, chiar și cu un lac de 2-3 hectare dacă studiile geotehnice și hidrologice vor legitima respectiva idee. Investiția urmează să se facă din fonduri europene, potrivit actualdecluj.ro

Alături de Lucian Pintilie, Mircea Daneliuc este regizorul care a dat cele mai multe bătăi de cap regimului comunist prin atitudinea sa rebelă. După un conflict deschis cu autorităţile, filmul său, „Glissando“, cu Ştefan Iordache şi Tora Vasilescu în rolurile titulare, a fost ţinut doi ani la „sertar“ şi a avut premiera numai după ce ocupanta Cabinetului 2 a cerut să vadă şi ea pelicula. Mircea Daneliuc, unul dintre cineaştii emblematici ai anilor anilor ‘70 - ‘80 a fost şi un „client fidel“ al cenzorilor. Primele conflicte între temperamentalul regizor şi „factorii de îndrumare ideologică“ au apărut încă de la filmul său de debut, „Cursa“, care a avut premiera la 22 decembrie 1975, motiv pentru care anchetatorii Departamentul Securităţii Statului au şi deschis două dosare de urmărire pe numele obiectivului „Danton“, aflate astăzi în custodia Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, potrivit adevarul.ro