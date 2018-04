Daniel Morar: I-am spus Laurei Codruța Kovesi ca nu agreez Protocolul cu SRI și că nici eu, nici procurorii DNA nu îl vom aplica

„La începutul anului 2009, am primit, în calitate de procuror șef al DNA, spre conformare, sub forma unui document clasificat, protocolul de colaborare încheiat între PÎCCJ și SRI. Este vorba de documentul care a fost declasificat și care a apărut în spațiul public săptămâna trecută. La acel moment, după studierea acestuia, am avut o discuție telefonică cu doamna procuror general, Laura Codruța Kovesi, ocazie cu care i-am spus că eu nu agreez un asemenea protocol în condițiile în care prin acesta se adaugă la Codul de procedură penală, iar unele dispoziții sunt chiar contrare legii. Mi-a spus că aceasta este decizia luată și că protocolul trebuie respectat. I-am răspuns că nici procurorii DNA și nici eu nu vom respecta și nu vom aplica acest protocol”, afirmă Daniel Morar, într-un interviu acordat Sorinei Matei și publicat pe blogul acesteia Acesta spune ca nu a adus la cunoștința procurorilor din DNA acest document, „dispunând doar arhivarea acestuia la Compartimentul de documente clasificate din cadrul instituției”.Daniel Morar afirmă că, din februarie 2009, „toate sesizările întocmite de către SRI au fost transmise la DNA doar prin Cabinetul Procurorului general al PÎCCJ, sub semnătura acestuia, spre deosebire de perioada anterioară în care sesizările de competența DNA erau trimise direct la această unitate de parchet”.„Fiecare sesizare a SRI era însoțită de o adresă în care ni se cerea ca, în conformitate cu art.6 din Protocol, să comunicăm modul de valorificare a informațiilor cuprinse în sesizare. Pe această cale au aflat și procurorii din cadrul DNA, cărora le erau repartizate aceste sesizări, de existența protocolului încheiat între PÎCCJ și SRI, fără însă a-i cunoaște conținutul. Am fost întrebat despre această obligație de către procurorii șefi de secție, le-am confirmat că a fost încheiat un protocol între cele două instituții, dar pe care îl vom ignora și, prin urmare, nu vom comunica modul în care vor fi valorificate informațiile primite de la SRI. Prin urmare, toate sesizările primite de la SRI, atât cele care nu au avut potențial de valorificare, cât și cele care au fost valorificate în sau prin întocmirea unor dosare penale, au fost arhivate, conform procedurii interne DNA în vigoare în acel moment, din dispoziția procurorului de caz, la Compartimentul de documente clasificate, fără realizarea informării prevăzute la art.6 din Protocol”, spune Daniel Morar, în acest interviu.Acesta mai susține că, atât timp cât a condus DNA, „nu au existat echipe comune de lucru cu SRI în activitatea de cercetare penală, acest lucru nefiind posibil, întrucât ofițerii din cadrul SRI nu aveau, potrivit legii, atribuții de cercetare penală”.Daniel Morar mai afirmă că „transcrierea și redarea convorbirilor telefonice interceptate, chiar în dosarele în care SRI realiza interceptările, erau efectuate doar de către procuror și sau ofițerii de poliție, întrucât, atât potrivit Codului de procedură penală din 1968, cât și a Codului de procedură penală intrat în vigoare în anul 2014, consemnarea activităților de supraveghere tehnică putea fi realizată doar de către procuror sau de către organul de cercetare penală”.Acest interviu vine după ce Protocolul de colaborare încheiat în anul 2009 între Serviciul Român de Informații și Parchetul General a fost făcut public vineri, fiind publicat pe site-ul SRI.Protocolul, care este semnat de prim-adjunctul procurorului general Tiberiu Nițu si de prim-adjunctul directorului SRI Florian Coldea, prevede „constituirea de echipe operative comune care să acționeze în baza unor planuri de acțiune pentru exercitarea competențelor specifice ale părților, in vederea documentarii faptelor prevazute la art.2„.La articolul 2 se prevede că Parchetul general și SRI cooperează „în activitatea de valorificare a informațiilor din domeniul prevenirii și combaterii infracțiunilor împotriva securității naționale, a actelor de terorism, infracțiunilor ce au corespondent în amenințările la adresa securității naționale și a altor infractiuni grave, potrivit legii„.De asemenea, protocolul prevede „elaborarea și derularea de către parți, în domeniile complementare, de strategii, actiuni și programe comune„, precum și „acordarea de catre experții Serviciului, in conditiile legii, a asistenței tehnice de specialitate procurorilor care efectuează urmărirea penală„.Protocolul mai arată că SRI acordă „asistență tehnică de specialitate procurorilor in cauzele prevazute la art.2, în care administrarea mijloacelor de probă impune cunoștințe ori dotări tehnice specifice sau în cauzele în care se ascultă persoane cu identitate protejată„.Este menționată, de asemenea, „participarea la programe comune de formare, specializare, pregătire sau perfecționare profesională„.Mai multe aici