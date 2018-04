Subiectele zilei: Sahara Olteniei, locul care se transforma in desert in lipsa irigatiilor si perdelelor forestiere; Statistica ingrijoratoare. 28.000 de romani mor anual din cauze asociate aerului poluat; Cum s-a amanant azi primul transplant de plamani din Romania

Agentia Europeana a Mediului informeaza ca, anual, 28.000 de romani mor din cauza anumitor probleme cauzate de aerul poluat cum ar fi bronsitele, astmul sau bolile cardiovascule, iar aproximativ un milion de romani sufera de afectiuni respiratorii. Potrivit ultimelor studii, Bucurestiul este una dintre cele mai poluate capitale din Europa, iar in Iasi si Brasov nivelul particulelor care provin de la emisiile poluante generate de industrie si trafic depaseste, zilnic, nivelul maxim acceptat de legislatie, precizeaza Romania Libera. La 38 de ani de la primul transplant de rinichi din Romania, "transplantul pulmonar a devenit o chestiune de zile". Un barbat de 45 de ani se simte rau si trage masina pe dreapta. Apoi devine inconstient. Ambulanta il transporta la Spitalul Floreasca. Asa suna stirea care s-ar putea finaliza cu primul transplant pulmonar din Romania. Cand o viata se stinge si alta este salvata. Pregatirile de la "Sf. Maria" sunt in toi. Barbatul de 45 de ani este in moarte cerebrala la Spitalul de Urgenta Floreasca, pacientul-receptor a fost identificat, dar, din pacate, el a racit si totul a intrat intr-o asteptare dureroasa, informeaza Tolo. Germania respinge o participare militara in razboiul civil din Siria, saluta insa atacurile aeriene sub conducerea SUA impotriva regimului Assad. O contradictie? Doar in parte, apreciaza Marcel Furstenau. "Germania nu se va implica militar", a declarat, joia trecuta, Angela Merkel, cu privire la un posibil atac occidental la adresa regimului criminal sirian al lui Assad. Refuzul categoric al cancelarei nu a insemnat, insa, totodata si respingerea unei reactii militare din partea Washingtonului si a aliatilor sai. Aceasta pentru ca Merkel a adaugat: "Sustinem eforturile de a lansa un semnal, aratand ca recurgerea la arme chimice este inacceptabila", relateaza Deutsche Welle. Unii specialisti in drept constitutional sustin ca magistratii CCR n-au cum sa-l oblige pe presedintele Klaus Iohannis sa o revoce pe sefa DNA. Singura sansa ca PSD sa castige speta este o judecata cu "ochelari de cal". De partea cealalta, juristii Guvernului mizeaza pe o decizie a CCR care l-a transformat deja pe Iohannis in presedinte-notar. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca va contesta la Curtea Constitutionala (CCR) refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, precizeaza Adevarul. Comisia de circulatie a Primariei a impus o serie de masuri pentru reoganizarea unor intersectii din cartierele Zorilor, Gheorgheni, Marasti sau Grigorescu pentru a asigura, in principal, o mai mare fluenta pentru traficul auto. Potrivit oficialilor Primariei au fost vizare si segmente din unele artere din respectivele cartiere unde comisia de circulatie a impus corectii pentru suprafata carosabila si reorganizarea locurilor de parcare. Viceprimarul Dan Tarcea a anuntat la inceputul acestei saptamani 20 de noi reglementari de circulatie pe care Comisia specializata a Primariei le-a impus pentru a fluidiza traficul in cartiere, dar si in centrul orasului, informeaza Actual de Cluj. "Sahara Olteniei" este cuprinsa intre Calafat, Poana Mare, Sadova, Bechet, Dabuleni si Dunare, iar desertificarea afecteaza in momentul de fata 100.000 de hectare de teren. Oamenii sustin ca sunt zone in care nici buruienile nu mai cresc, iar in urmatorii 10 ani situatia va fi una dezastruoasa. Problema nisipurilor din Sahara Olteniei a fost rezolvata intre anii 1960-1970, insa imediat dupa revolutie sistemul de irigatii a fost distrus, iar pomii si vita de vie au disparut, conform Adevarul. Turcii vin in Romania sa pescuiasca ilegal calcan, o specie foarte pretioasa din punct de vedere economic. Cand sunt depistati de politistii de frontiera refuza sa se supuna somatiilor si fug. Politistii pot atunci sa traga in motoarele pescadorului pentru a-l opri, dar turcii se asaza in fata lor, acoperindu-le cu corpul. Politistii nu mai trag, iar turcii scapa cu nava plina de peste. Procedura spune, in astfel de cazuri, ca nava suspecta este somata de politisti. Practic, acestia ii anunta sa stea pe loc pentru a efectua operatiunea de abordaj, adica, pe romaneste, pentru a urca la bord si pentru a efectua un control, scrie Romania Libera.