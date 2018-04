Subiectele zilei: Ce „aventuri“ ne aşteaptă odată cu schimbarea cardurilor de sănătate. De ce este necesară înlocuirea documentelor electronice; Scandalul Herta Mueller. CTP: „Plătesc cotizația. Mă îngroapă Uniunea, sunt asigurat!”; Mizerie care costă milioane de euro, în spitalele de stat

Aproape un milion de carduri de sănătate care expiră în 2018 vor fi înlocuite cu altele noi, asiguraţii urmând să primească prin poştă noile documente electronice care le asigură accesul la servicii medicale. Concret, 730.000 de carduri de sănătate necesită înlocuirea în acest an, acestea fiind printre primele carduri care au ajuns la asiguraţii români în 2014. Contracul cu Imprimeria Naţională a fost deja încheiat, susţin oficialii din sănătate, care au arătat că înlocuirea cardului de sănătate este necesară din două motive, potrivit adevarul.ro Un fost deputat PSD, Ninel Peia, a iniţiat în 2016 un proiect de lege care prevede pedeapsa cu închisoarea până la doi ani pentru profesorii care dau orice fel de informaţii de educaţie sexuală elevilor, fără acordul scris al părinţilor. Proiectul a trecut tacit de Senat şi acum se află în Camera Deputaţilor. „De ce trebuie să omorâm inocența copiilor noștri, atunci când încă se mai joacă cu maimuțoii de pluș? În școlile copiilor noștri se introduc pe ascuns prozelitismul LGBT, pornografia și încearcă să distrugă și să distorsioneze mințile copiilor noștri”, a declarat Ninel Peia potrivit Digi24. Discursul lui Macron de la Strasbourg toarnă gaz pe focul crizei din Balcani, crede politologul Ivan Krastev. Şi poziţia UE în zonă este serios afectată.Preşedintele francez s-a decis să joace rolul vizionarului precaut. El a făcut doar aluzii la opţiunile sale politice, în loc să le prezinte direct. Retoric, discursul lui a fost puternic, dar remarcabile sunt şi temele pe care nu le-a abordat. Preşedintele francez a ocolit suspect subiectul reformelor din Zona Euro, care au marcat mult-lăudatul lui discurs de la Sorbona, în urmă cu un an. Tăcerea lui este un semal clar al problemelor negocierilor germano-franceze referitoare la Uniunea Monetară Europeană. De abia dacă s-a referit la poziţia Europei în chestiunea liberului schimb şi a fost politic inexact când s-a referit la migraţie şi la relaţiile Europei cu SUA, potrivit Deutsche Welle. Cristian Tudor Popescu a comentat în cheie ironică la Digi24 scandalul iscat de anunțul suspendării din Uniunea Scriitorilor a Hertei Mueller, laureată a premiului Nobel, pe motiv de neplată a cotizației. El însuși membru al Uniunii Scriitorilor, Cristian Tudor Popescu a mărturisit că nu „s-a învrednicit” până acum să citească statutul Uniunii, dar își plătește cotizația la zi. „Există un lucru important în faptul că sunt membru al Uniunii Scriitorilor, foarte important: nu rămân neîngropat. Mă îngroapă Uniunea. Deci, sunt asigurat”, a spus CTP, potivit digi24. Printr-un proiect de modificare şi completare a unei reglementări mai vechi, Ministerul Afacerilor Interne creionează condiţiile în care sunt pregătiţi gratuit în România în domeniul apărării civile studenţi palestinieni. Practic, este vorba de modificarea “Hotărârii Guvernului nr. 272/2012 privind oferta unilaterală a statului român de burse pentru Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei, care acţionează pentru Autoritatea Naţională Palestiniană”, proiect postat pe site-ul Secretariatului General al Guvernului, potrivit adevarul.ro Conform unei statistici realizate de Eurostat, în România, cei mai mulţi dintre cei care s-au bucurat de măsurile de protecţie au fost cetăţenii sirieni, irakieni şi cei de naţionalitate afgană. În anul 2017, 1330 de cetăţeni au primit aviz favorabil de şedere în ţară. Statele membre ale Uniunii Europene au primit în jur de 24.000 de refugiaţi care au înaintat cereri de reinstalare. Cea mai mare grupă de beneficiari ai măsurilor de protecţie în Europa în anul 2017 a fost cea a cetăţenilor sirieni, cu un număr de 175.800 de persoane (33 %) , urmată de grupa formată din cetăţeni afgani cu un număr de 100.700 de persoane (12%), potrivit gandul.info „Am fost profesor timp de 17 ani, deși nu știam să scriu sau să citesc”, cu această replică începe povestea vieții spectaculoase a lui John Corcoran. „Mă trezeam în fiecare zi, mă îmbrăcam, mă duceam la școală, dar de fapt, mă duceam la război”. Ura mirosul sălii de clasă, își detesta colegii, fiecare bancă era pentru el un mediu ostil. În clasa a VII-a, John devenise deja un „client fidel” al cancelariei, unde era certat aproape zilnic de directorul școlii. S-a instalat sfidarea în comportamentul lui, după care accesele de violență, potrivit digi24 Spitalul Județean Constanța, tabloul perfect al jafului. Spitalul Judeţean Constanţa este tabloul perfect al jafului din sănătate. Doctorul Cătălin Grasa, actualul manager al Spitalului Judeţean Constanţa, trebuie să rezolve problemele lăsate în urmă de fostul director, Dănuţ Căpăţână, aflat în acest moment în închisoare pentru 7 ani, fiind condamnat pentru luare de mită şi abuz în serviciu. El a fost prins în flagrant în timp ce lua mita 10 mii de euro de la reprezentantul unei firme care furniza servicii spitalului, potrivit stirileprotv.ro Fostul agent GRU şi colaborator MI6 Serghei Skripal şi fiica sa Iulia au fost otrăviţi în urma unei operaţiuni desfăşurate de şase spioni, principalul suspect fiind un anume „Gordon“ care deţine şi numele fictiv Mihails Savickis. „Gordon“ are 54 de ani şi se află deja pe teritoriul Rusiei, scrie The Sunday People, citând surse din contraterorismul britanic. Mihails Savickis a stat în Marea Britanie sub acoperirea de afacerist de succes în industria apărării. Însă bărbatul mai deţine două identităţi fabricate, potrivit adevarul.ro