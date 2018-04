Subiectele zilei: Negocieri secrete ce vor determina pacea sau razboiul cu Iranul; Consiliul Europei se autodesfiinteaza; Despagubirile pentru detinuti, de 49 ori mai mari decat costul orelor suplimentare pentru gardien

Presedintele francez, Emmanuel Macron, cancelarul german, Angela Merkel, si ministrul iranian de Externe, Javad Mohammed Zarif, sunt prezenti la Washington in aceasta saptamana pentru a decide soarta acordului nuclear din 2015 si posibilitatea unui razboi in Orientul Mijlociu. Liderul american a anuntat ca le ofera timp aliatilor europeni ai SUA pana pe data de 12 mai pentru ca acestia sa cada de acord asupra inaspririi conditiilor acordului, altfel Washingtonul se va retrage din acord, scrie Romania Libera. Oficial, Consiliul Europei are drept obiectiv promovarea democratiei si a statului de drept. Ca atare, multi se intreaba de ce printre membrii Consiliului Europei se numara tari precum Rusia si Turcia. Dar in fine, observatorii politici sunt, in majoritate, de parere ca excluderea acestor tari nu ar ajuta la nimic. Atunci nu ar mai exista nicio cale de influenta asupra domnilor Putin si Erdogan. Cam aceleasi argumente au fost invocate si cu privire la primirea in Consiliul Europei a Azerbaidjanului, precizeaza Deutsche Welle. Sumele restante datorate de stat pentru orele suplimentare ale angajatilor din peniteanciare se ridica la 10,5 milioane euro, echivalentul a 1,5 milioane de ore lucrate peste program. Acest total, pe care statul amana sa-l deconteze, este de 49 de ori mai mic decat cel promis condamnatilor, cu titlu de despagubiri de cate 5-8 euro pentru fiecare zi de detentie in conditii "asa-zise improprii". La interventia organizatiilor sindicale din penitenciare si Politie, Legea cadru a salarizarii 153/2017 a fost modificata in Parlament, astfel incat orele suplimentare sa poata fi platite intr-un plafon de 3%, relateaza Curs de Guvernare. Guvernul cheltuieste milioane de lei pentru statui, obeliscuri, albume foto, conferinte si spectacole folclorice. Comitetul interministerial din Guvern care gestioneaza Centenarul Marii Uniri de la 1918 a aprobat primele 99 de proiecte realizate de comune, orase si consilii judetene care vor fi finantate din bani publici. Lista, prezentata in exclusivitate de G4Media.ro, cuprinde zeci de proiecte cu caracter folcloric, realizarea unor monumente (mausolee, statui, vulturi, obeliscuri), albume foto si conferinte. Cea mai mare finantare, 570.000 de lei, o primeste evenimentul Sarbatoarea iilor din satul Cezieni (Olt).Primele 36 de transportoare blindate Piranha 5 produse in colaborare cu americanii de la General Dynamics European Land Systems - Mowag GmbH vor intra in dotarea Armatei Romane pana la finalul anului, 31 fiind aduse de pe linia de asamblare din Elvetia, iar cinci fiind asamblate la Uzina Mecanica Bucuresti. Toate celelalte transportoare, pana la 227 prevazute a fi achizitionate, vor fi produse la Uzina Mecanica Bucuresti. Potrivit MApN, transportorul blindat pentru trupe 8x8 constituie un mijloc de transport al grupei de infanterie, precum si al structurilor de sprijin, absolut necesar pentru indeplinirea misiunilor specifice de catre Fortele Terestre Romane, informeaza Adevarul. De ani buni se stie ca Podul Constanta din nordul Bucurestiului trebuie sa intre urgent in reparatii capitale, pentru ca risca sa se prabuseasca, pur si simplu, doar ca nimanui nu pare sa-i pese. In acest timp, pe la carma Ministerului Transporturilor au trecut o groaza de ministri de mai multe culori politice, care au avut cu totul si cu totul alte prioritati, dar, in niciun caz siguranta cetateanului din Bucuresti. Vina a fost pasata de la unul la altul: Gabriela Firea spune ca CFR este singura autoritate responsabila pentru ca s-a ajuns aici, scrie VICE. Casa Corpului Didactic este o cladire construita pe un varf de deal, la cativa kilometri de municipiul Suceava, unde nu exista apa, canalizare si curent electric. Proiectul a fost abandonat mai multi ani de zile de catre Ministerul Educatiei, insa toamna trecuta a mai fost alocata suma de 100.000 de euro pentru continuarea lucrarilor. Cladirea este realizata in proportie de 30%, aici fiind investita pana in prezent suma de 2,5 milioane de lei. In continuare nu a fost gasita nicio solutie in ceea ce priveste racordarea la apa, canalizare si curent electric, precizeaza Adevarul. In medie, un roman petrece cinci minute pe zi citind dintr-o carte, potrivit unui studiu Eurostat care cuprinde informatii despre 15 state membre. Cei mai impatimiti cititori sunt estonienii, care aloca acestei activitati 13 minute pe zi, urmati de finlandezi si polonezi (in medie, 12 minute pe zi, pe cap de locuitor). Franta, renumita pentru cultura sa, se afla pe ultimul loc, cu doar trei minute de lectura pe zi, media nationala pentru fiecare locuitor, relateaza Curs de Guvernare.