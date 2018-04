Subiectele zilei: Dr. Dan Aurel Nica: „Nu credeam că o să ajung să operez copii cu boli specifice bătrâneții“; Fascinanta poveste a ceangăilor care au ridicat un sat în pustiul dobrogean stăpânit de şerpi

. Când începe să se facă bine o ţară? Când se desparte definitiv de cei care o mint, după ce au chinuit-o ori le-au slujit torţionarilor ei şi nu-şi mai exclude, nonşalant, valorile autentice, în loc să le recupereze. Valorile i se tot scurg, care-ncotro, spre vest ca-n comunismul pur şi dur. De securişti, în schimb, e doldora ţara care, în centenarul unirii, se dă de-a tumba pe beton, ca să distreze versiunea teleormăneană a păpuşii Barbie, conducând naţiunea la ordinul şi cheremul şefului ei de partid. Mi-am amintit de această discrepanţă la moartea unui academician. Unul care, deşi ”a colaborat” cu Securitatea, e interzis, vai, să fie numit colaborator, conform newspeak-ului impus, odios, societăţii româneşti, de legislatorii restauraţionişti de pe malurile Dâmboviţei, relateaza deutsche welle.

Dan Aurel Nica și-a dedicat toată viața și cariera copiilor. Până acum a salvat mii de vieți, i-au trecut prin mână mii de trupuri mici cu diferite traumatisme și, cu toate acestea, încă vede lucruri care-l uimesc. Neglijența părinților, din cauza căreia copiii sunt răniți, este unul dintre ele. Sau că, din cauza sedentarismului și a ghiozdanelor tot mai grele care le afectează coloana vertebrală, a ajuns să opereze copii cu boli specifice bătrâneții, potrivit romanialibera.ro

Satul Oituz este unic în peisajul dobrogean. Localitatea care aparţine de comuna constănţeană Lumina, din punct de vedere administrativ, a fost înfiinţată în urmă cu un secol de către familii de ceangăi din satul băcăuan Luizi-Călugăra, veniţi în Dobrogea în căutarea pământului făgăduinţei. Sutelor de soldaţi ceangăi care s-au înrolat în Primul Război Mondial li s-a promis de către oficialii statului român că vor primi pământ la sfârşitul serviciului militar. Cum în Moldova nu era suficient pământ, alternativa oferită acestora a presupus acceptarea unui nou exil, către pământurile pustii din Dobrogea, potrivit adevarul.ro Igor Dodon s-a întâlnit cu șeful grupării separatiste de la Tiraspol, Krasnoselski, la o zi de la semnarea înțelegerii privind admiterea în traficul internațional a mașinilor înmatriculate în regiunea separatistă.Relația dintre Igor Dodon și Vadim Krasnoselski este una fluctuantă. Anterior, ei s-au mai întâlnit de două ori, după care liderul transnistrean a spus că nu mai are ce discuta cu Dodon "deoarece acesta nu are o viziune clară asupra reglementării conflictului transnistrean şi că el nu decide nimic la Chişinău”, potrivit deutschewelle Pe măsură ce le creşte cota, monedele virtuale, cum sunt Bitcoinul sau Monero, devin atrăgătoare şi pentru romani. Iar unii sunt dispuşi să facă orice pentru ele. În această categorie se încadrează şi un angajat de la Institutul Național de Cercetare pentru Fizică și Inginerie Nucleară de la Măgurele. El a reuşit să genereze criptomoneda Monero la serviciu, dar nu a fost prea grijuliu, pentru că un specialist în securitate cibernetică l-a descoperit. Bărbatul este angajat al Institutului de la Măgurele. El şi-ar fi adus de acasă un echipament special pentru a produce criptomonede pe care l-a conectat la reţeaua de internet a Institutului şi la cea electrică, potrivit stirileprotv.ro „Nu am deloc impresia că ceea ce ne dorim noi, ca societate, este «paternalism» – adică un «tată» care să ne impună niște norme înțelepte și să ne certe atunci când nu le respectăm –, ci mai degrabă un soi de «maternalism», adică o «mamă» care să ne ia apărarea de fiecare dată, dar să ne lase să ne facem de cap ori de câte ori dorim“, spune antropologul Vintilă Mihăilescu, vorbind despre cea mai recentă dintre cărțile sale, „Etnogeneză și țuică“, un studiu contemporan asupra societății românești, apărut luna aceasta în colecția Plural M a Editurii Polirom, potrivit romanialibera.ro O secundă e suficientă ca viața să se schimbe. O știu cel mai bine bolnavii. Pacienţii români sunt tratați de multe ori în saloane pline de mucegai și în spitale în care regulile există doar ca să fie încălcate. Tot România are cei mai puțini bani alocați și pentru cheltuielile cu medicamente și servicii medicale, asta în contextul în care ocupăm primele locuri în Europa în ceea ce priveşte incidenţa crescută a multor boli grave. Lupta pentru drepturile bolnavilor este dusă doar de o mână de medici și de pacienții care s-au unit în asociații și au creat centre de tratament, au militat și au înființat programe naționale, au dat șansa la viață altor bolnavi care altfel ar fi murit, potrivit gazetadesud.ro. La posturile de conducere de la Aerogara ieşeană se concurează „în familie“: trei candidaţi pentru mandatul de director general, şi doi, pentru cel de director de operaţiuni aeroportuare. Surse din cadrul PSD spun că cele mai mari şanse la cel mai vânat post le are Cătălin Bulgariu, un tânăr cu ştate vechi în partid, dar care nu s-a afirmat niciodată cu nimic în afara activităţii politice. Rămâne însă de văzut dacă această activitate atât de importantă, la principala poartă de legătură a Iaşului cu Occidentul în lipsa autostrăzii, va fi lăsată pe mâna unui politruc, potrivit ziaruldeiasi.ro Vladimir Uglev, un savant rus în vârstă de 71 de ani, a fost rănit grav de o maşină pe o trecere de pietoni din Rusia. Accidentul s-a petrecut la câteva zile după ce omul de ştiinţă a spus că Rusia ar fi în spatele atacului cu agentul neurotoxic novichok. Bărbatul a fost transportat de urgenţă la spital, suferind răni la nivelul capului şi al membrelor. Domnul Uglev a declarat publicaţiei The Bell că a observat maşina care nu încetinea venind spre el şi a traversat în fugă, în speranţa că va reuşi să scape, dar a fost lovit chiar înainte să ajungă pe trotuar, potrivit adevarul.ro