Subiectele zilei: Cei 700.000 de romani pe care i-a uitat si statul. Realitatea dramatica, ignorata la cel mai inalt nivel; Universitatea Bucuresti cere UE sa elaboreze un sistem european de evaluare a universitatilor

Doar 5% dintre persoanele cu dizabilitati din Romania, care au drept de munca, sunt angajate. Desi legea a fost modificata anul trecut pentru stimularea ocuparii, angajatorii fiind obligati sa plateasca compensatii daca nu incadreaza persoane cu dizabilitati, acestia prefera sanctiunile. Nu fac exceptie institutiile de stat. Nici macar Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau Inspectia Muncii nu au persoane cu dizabilitati angajate la nivelul aparatului central. Aceeasi situatie este in aproape o treime dintre ministere. Motivele transmise de institutii: fie nu s-au organizat concursuri, fie nu s-a prezentat nimeni la concursuri ele, scrie Gandul. E lesne imaginabil impactul cosmic al sfaturilor politice externe solicitate de premierul israelian sefei guvernului roman, Dancila. Care si-a continuat joi vizita semisecreta efectuata, impreuna cu seful ei de partid si cu ministrul de externe, Melescanu, in Tara Sfanta, intru intensificarea cooperarii, mutual avantajoase, in domenii precum tehnologia de varf, medicina si securitatea militara si cibernetica. Israelul nu e doar un stat care tocmai isi celebreaza sapte decenii de existenta miraculoase, din perspectiva numarului enorm al celor ce-i contesta dreptul la existenta, ar vrea sa-l vada lichidat, ori au incercat sa contribuie la distrugerea sa. E si un subiect extrem de complex, politic, moral si religios, precizeaza Deutsche Welle. Dupa ce guvernele PSD-ALDE au luat masuri care au afectat grav institutiile de invatamant superior, Universitatea Bucuresti lanseaza un apel catre oficialii europeni. Documentul, aprobat de Senatul UB, cere Bruxellesului sa elaboreze un sistem european de clasificare obiectiva a universitatilor, un set de principii privind autonomia universitara la nivel european si sa recomande statelor un procent minim din PIB alocat educatiei, relateaza Curs de Guvernare. Intr-un mesaj postat pe Twitter cu ocazia confirmarii lui Mike Pompeo in functia de secreatar de Stat al SUA, purtatorul de cuvant al Casei Albe a publicat primele imagini de la intalnirea secreta dintre Pompeo si Kim Jong-un ce a avut loc in urma cu aproximativ o luna, informeaza Mediafax. In momentul efectuarii vizitei secrete in Coreea de Nord, Pompeo era directorul in exercitiu al CIA si nominalizarea presedintelui Donald Trump pentru functia de secretar de Stat. In cadrul vizitei, Pompeo a avut o intrevedere la Phenian cu Kim Jong-un pentru a discuta despre viitoarea intalnire a liderului suprem al Coreei de Nord cu presedintele Statelor Unite, dar si despre programul nuclear al Coreei de Nord, informeaza Romania Libera. Mircea Dinescu recunoaste ca esalonul doi din Partidul Comunist Roman a preluat puterea in Romania, dar considera ca a fost un lucru normal, pentru ca in acel moment nimeni nu era nimeni pregatit sa vina la putere. Poetul revolutionar, care a fost membru in Consiliul Provizoriu de Uniune Nationala (CPUN) la inceputul anului 1990, spune ca nici macar el nu se astepta la inlaturarea comunismului in acele momente, ci era fericit ca tara scapase de Ceausescu, potrivit Adevarul. Cand s-a stricat frigiderul bunica-mii a fost tragedie nationala. Cred ca nici daca ii scadea guvernul pensia la sfert sau veneau misile spre Romania nu era atat de disperata. Bunica-mea are mancare stocata cat pentru un razboi si trei apocalipse. Zombies, come to grandma! Pentru ca, pe langa frigiderul care a clacat (un monstru mai inalt decat mine), mai are inca unul la fel de mare, plus un congelator de sine statator, plus o pivnita plina de borcane si orice o mai fi pe acolo ca mi-e frica sa intru, plus un dulap pe terasa cu mancare, plus o camara genul ala de gaura neagra unde gasesti orice, plus, suspectez, ceva rezerve si prin garaj, dar si acolo mi-e frica sa intru, scrie VICE. Consumatorii din Romania sunt probabil cel mai putin ingrijorati de preturi, atunci cand vine vorba de cumparaturi, scrie Bloomberg. Ei folosesc foarte rar site-uri sau aplicatii prin care sa compare costurile, iar acest lucru este important pentru inflatie. Conform unei analize realizate de Morgan Stanley, tarile in care utilizatorii frecvent utilizeaza site-uri web sau aplicatii pentru a compara costul potentialelor achizitii sunt mai predispusi sa inregistreze o crestere mai lenta a preturilor de consum. Acest lucru ar putea explica de ce inflatia Romaniei este cea mai rapida din UE, potrivit Eurostat, relateaza Adevarul. Regionalele Bucuresti si Constanta ale Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au finalizat, joi, lucrarile de reparatie pe o suprafata totala de 6.000 de metri patrati de sistem rutier degradat, pe Autostrada A2, informeaza un comunicat al CNAIR. Portiunea cea mai degradata a fost cea cuprinsa intre Bucuresti si Fundulea (km 12 - km 36), unde lucarile efectuate de DRDP Bucuresti, pe o suprafata insumata de peste 2.000 mp, au costat aproximativ 116.000 de lei, fara TVA, precizeaza Romania Libera.