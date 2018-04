Subiectele zilei: Cei care donează sânge ar putea primi sms-uri de mulţumire şi de mobilizare; Proiect de lege depus în Parlament; Liceeni români, ajunși în semifinală la Campionatului Mondial de Robotică din SUA; Povestea de viață a veteranului de război Ştefan Grosu. "Pe front nu e nimic bun. Acolo e iadul şi trebuie să trăiești în el"

Acceptarea propriului trecut este adesea dureroasă. Germanii şi-au asumat propria istorie, şi-au recunoscut vina şi s-au căit, consideră scriitoarea româno-germană Carmen-Francesca Banciu. "În această primăvară, când a fost publicat romanul meu intitulat "Rămas bun, tovarăşi şi iubiţi" şi când am reuşit să închei îndelungatul proiect al unei trilogii, mi-a devenit clar că aceasta a fost un soi de elucidare, în manieră artistică, a propriului meu trecut. Elucidarea trecutului este ceva ce mi-a devenit cunoscut abia în Germania. Nu cunosc altă ţară care să se fi uitat în oglindă cu atâtă atenţie şi spirit autocritic, fără menajamente, şi care şi-a elucidat atât de dureros trecutul.", relateaza Deutsche Welle. . 4.000 de românce sunt diagnosticate anual cu cancer de col uterin, principala cauză a apariţiei acestui tip de cancer fiind infecţia cu virusul papiloma uman (HPV). Dintre acestea, peste 1.900 mor, adică nu mai puţin de 5 pe zi, potrivit datelor Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP). Cu toate acestea, Ministerul Sănătăţii nu găseşte banii necesari achiziţionării dozelor necesare de vaccin anti-HPV., potrivit gandu.info . Propunerea legislativă este semnată de parlamentari UDMR, PSD, PNL şi USR. Potrivit proiectului de lege, donatorii de sânge ar urma să primească şi un mesaj de solicitare în situaţii de urgenţă sau la demararea unor campanii de donare de sânge, potrivit libertatea.ro O serie de trucuri sunt folosite de cei care vor să se numere printre clienţii cluburilor de fiţe, deşi nu au bani pentru a face regulat consumaţie. În club, un truc des folosit este să comanzi o băutură ieftină de care să tragi toată noaptea. Sau o băutură ieftină, de exemplu un Prosecco oarecare, care să-ţi fie adusă la masă cu artificii, ca să fie considerată scumpă; asta se obţine cu un bacşiş strecurat personalului, potrivit adevarul.ro Succes pentru una dintre cele 6 echipe româneşti care participă, zilele acestea, la Campionatul Mondial de Robotică din Statele Unite. Echipa Technogods, a tinerilor pasionaţi de robotică din Târgu Jiu, s-a calificat în semifinală.Acum, se dau ultimele bătălii, se joacă semifinalele şi intră în teren câte 4 roboţi, iar echipele fac alianţe pentru a putea strânge cât mai multe puncte, potrivit digi24.ro Sublocotenentul Ștefan Grosu este unul dintre românii care a văzut au ochii lui atrocitățile unui război care ucis 300.000 militari. La cei 96 de ani ai săi, încă își mai amintește cu precizie toate localitățile prin care a trecut atunci când a fost pe front. Are în memorie peisajele care înconjurau locul în care era poziționată unitatea sa de tunuri antitanc. “Pe front nu e nimic bun. Acolo e iadul şi trebuie să trăiești în el”, spune el. La 100 de la formarea României Mari, veteranul de război spune că are o întrebare esențială pentru viitor: Peste încă 100 de ani va mai exista România?, potrivit libertatea.ro Câţiva turişti veniţi special din Austria au auzit de Mocăniţa bucovineană şi au ţinut neapărat să facă o plimbare printre munţi, ca în vremurile de altădată. Astfel de trenuri erau folosite în trecut în exploatările forestiere, aşa că vizitatorii au adus cu ei câteva obiecte de colecţie pe care le-au donat gării turistice Moldoviţa. Domnul Marko a fost impiegat de mişcare pe o asemenea locomotivă în Austria. Călătoria în Bucovina are, aşadar, pentru el, şi nostalgie, şi fascinaţie pentru admirarea unui peisaj de poveste, potrivit stirileprotv.ro