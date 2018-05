Subiectele zilei: Detaliul care a bagat in inchisoare, in premiera pentru Romania, doi medici; Imaginea unei zile statistice in Romania: la fiecare opt minute un roman emigreaza; Netanyahu si amenintarea iraniana

La inceputul lunii aprilie 2018, doi medici chirurgi slatineni au ajuns dupa gratii, la finalul unui proces deschis in urma mortii unui copil de 9 ani care a ajuns la spital cu o fractura, pentru ca in final sa i se amputeze mana si in cele din urma sa moara din cauza socului toxico-septic, fiind cea mai grea sentinta pronuntata intr-un caz de malpraxis. Ce s-a intamplat, de fapt, in spital. Medicii Paul Iancu si Mircea Tusciuc, angajati in 2010 ai Spitalului Judetean de Urgenta Slatina, sunt vizati de prima sentinta de inchisoare cu executare ramasa definitiva, pronuntata intr-un caz de malpraxis, cei doi avand de ispasit cate trei ani si jumatate de inchisoare, scrie Adevarul. 334 de romani dispar zilnic din statistici. Dintre acestia, 208 emigreaza. 30.000 de pasari sau alte animale sunt sacrificate in fiecare ora in abatoare, in fiecare minut este inmatriculata o masina, iar in fiecare secunda Guvernul scoate cate trei lei din buget pentru a-si acoperi cheltuielile. Asa arata o zi statistica in Romania, potrivit datelor INS. Populatia Romaniei - arata datele Institutului National de Statistica (INS) - si-a atenuat scaderea de la 180 de persoane pe zi in anul 2011 la mai putin de 150 de persoane pe zi in 2015, pentru ca in 2017 acest declin sa creasca la 334 de persoane pe zi. Statisticile arata ca, din 334 de persoane pe zi disparute in anul 2017 din populatie, 208 au emigrat, relateaza Gandul. In joc nu e doar soarta acordului nuclear incheiat cu Teheranul de catre Germania si puterile cu drept de veto in Consiliul de Securitate al ONU. Judecand dupa declaratiile presedintelui si reactiile sefului diplomatiei americane, Pompeo, la discursul premierului israelian Netanyahu, e probabil ca SUA sa denunte acest acord in urmatoarele 12 zile. Un atare demers ar isca inconveniente Rusiei, principalul aliat al Iranlui. Ar provoca, totodata, neplacerea unor americani, adepti ai fostului presedinte, Obama, artizanul acordului cu ayatolahii persani. In fine, ar genera iritarea vesteuropenilor care sustin in continuare, fie si cu proaspete rezerve, aceasta intelegere si mizeaza pe dialog cu Teheranul, informeaza Deutsche Welle. Rusia este pe cale sa livreze cu 19% mai putin petrol spre Europa, in primele cinci luni ale acestui an in comparatie cu 2017, prin principale sale porturi din Marea Baltica si Marea Neagra. Schimbarea va obliga, probabil, rafinariile Europei sa caute surse alternative la petrolul provenit din Rusia, potrivit lui Alan Gelder, vicepresedinte pentru rafinare, produse chimice si piete de petrol la Wood Mackenzie Ltd din Londra. Sursele alternative ar putea fi din Orientul Mijlociu si SUA, pentru Europa, care importa mai mult decat oricine titei brut din Rusia, spun si reprezentantii ITC Trade Map, precizeaza Curs de Guvernare. Daca ambitiile nucleare ale Phenianului au starnit teama si au atras dure sanctiuni economice, amenintarea tuberculozei, considerata drept unul dintre cei mai mari ucigasi planetari, nu s-a aflat mai deloc pe agenda internationala. Cu peste 100.000 de cazuri inregistrate in 2016, Coreea de Nord se afla pe o lista a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) cu statele care au cea mai mare incidenta de mortalitate cauzata de tuberculoza. Totodata, medicii avertizeaza asupra unei alte probleme grave o raspandire exploziva a tulpinilor rezistente la medicamente, scrie New Money. Romanii au pus pe gratare, in minivacanta de 1 Mai, peste 30 milioane de mici, mai mult cu 10-15% fata de anul trecut, arata estimarile realizate de procesatorii de carne. Si nu numai calitativ, ci si cantitativ am fost mai presus de situatia din anii trecuti. "Din discutiile avute cu procesatorii de mici, estimam ca, in minivacanta de 1 Mai, s-a depasit pragul de 30 milioane de mici, o crestere de 10-15% fata de anul trecut. Perioada premergatoare minivacantei de 1 Mai se caracterizeaza printr-o crestere a productiei de mici de la 15% la 30% fata de o perioada obisnuita. Trebuie sa va spun ca, deja, de saptamana trecuta, au existat situatii in care unii retaileri au ramas fara mici in galantare", a declarat pentru Agerpres Dana Tanase, director executiv al Asociatiei Romane a Carnii (ARC), potrivit Romania Libera.