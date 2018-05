Subiectele zilei: Bucurestiul a pierdut, in acte, aproape 1.000 de hectare din suprafata; Cat de libera vrea si poate sa fie presa din Romania; Batalia pentru Europa de Est

Stam mai bine decat Ungaria, Bulgaria, Serbia sau alte tari din Balcani, mai mogulizate si cu presa chiar si mai controlata decat in Romania. Dar peisajul media romanesc arata mai prost decat in Vestul Europei. Ar fi incorect sa vorbim despre presa romaneasca in general, corect este sa particularizam. Exista televiziuni, posturi de radio sau site-uri de stiri care isi bat joc de meserie si de reguli (Antena 3, Romania TV, dcnews.ro, luju.ro), dar din fericire avem inca redactii si jurnalisti care ofera continut de calitate (Digi24, ProTV, HotNews.ro, Europa FM). Ingrijoratoare fata de alti ani sunt tentativele de intimidare si control ale ziaristilor independenti, incercarea puterii de a reduce la tacere vocile critice, scrie Deutsche Welle. Astazi, la Bucuresti au descalecat o serie de voci conservatoare pentru a participa la o conferinta organizata de Coalitia pentru Familie. Printre participanti s-au aflat cei de la Alliance Defending Freedom, un grup de ura ultra-conservator american, reprezentanti de Sophia Kuby si Adina Portaru, In Numele Familiei, organizatie reprezentata de Zeljka Markic, care s-a remarcat ca o voce principala in referendumul de modificare a Constitutiei croate, precum si alte grupuri conservatoare internationale, printre care ar merita amintite European Dignity Watch sau La Manif Pour Tous, relateaza Adevarul. Vodafone Romania a achitat contravaloarea peajelor care nu au putut fi validate prin SMS in data de 1 mai, din cauza unor probleme tehnice ale operatorului. In aceasta situatie au fost 92 de utilizatori, a anuntat joi Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a scris marti seara, pe Facebook, ca a primit mesaje de la mai multe persoane care nu au putut plati taxa de pod de la Fetesti prin SMS. Dragnea a aratat ca, intr-o zi cu trafic intens, acest lucru este "inadmisibil", informeaza Romania Libera. Noutatea majora care a insotit prezentarea proiectului viuzand urmatorul Cadru Financiar Multianual al UE a constitui-o propunerea Comisiei Europene de a conditiona accesul la finantare europeana de respectarea principiilor statului de drept. In aceeasi zi insa, miercuri, tara care detine in acest moment presedintia UE a exprimat refuzul clar de a sustine aceasta propunere. Mecanismul propus de catre Comisia Europeana era unul asteptat, de reactie la situatia din Polonia- singurul stat impotriva caruia s-a declansat mecanismul privind "domnia legii" din cauza ca Bruxelles-ul a identificat riscuri sistemice la adresa democratiei - si, eventual, Ungaria, daca va continua sa isi construiasca propria "democratie iliberala", potrivit Curs de Guvernare. De mai multi ani Bucurestiul sta pe o bomba juridica cu ceas: Planul Urbanistic General, in baza caruia se permite edificarea de noi constructii, este nul, fiind aprobat in anul 2000 in mod ilegal. Este constatarea recenta a instantelor de judecata, ce nu au mers insa pana intr-acolo incat sa anuleze in intregime documentul pentru a nu genera, probabil, un adevarat haos. Potrivit mai multor sentinte, in special ale Curtii de Apel Bucuresti, din Capitala lipseste o suprafata de 987 de hectare. Si nici macar nu se cunosc limitele intravilanului si extravilanului orasului. Constatarea instantelor de judecata a venit dupa ce mai multi cetateni au dat in judecata Primaria Capitalei si Consiliul General pentru ca si-au vazut terenurile proprietate personala incadrate in categoria parcurilor publice si a spatiilor verzi, scrie Romania Libera.