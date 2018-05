Subiectele zilei: România, ultima în UE la capitolul digitalizare. Un român s-a chinuit săptămâni întregi să demonstreze că a plătit o amendă; Reportaj în cartierul Doinei Cornea; România, "raiul" contrabandei cu țigări din Europa Centrală și de Est

Casa în care a trăit Doina Cornea încă din 1958 se află pe o străduţă, la doi paşi de centrul Clujului. În anii 80, casa cenuşie de pe strada Alba Iulia s-a transformat într-o adevărată redută, care sfida partidul unic şi regimul totalitar de atunci. Casa în care a trăit Doina Cornea încă din 1958 se află pe o străduţă, la doi paşi de centrul Clujului. În anii 80, micuţa casă cenuşie, veche şi cu pereţii crăpaţi, s-a transformat într-o adevărată redută, care sfida partidul unic şi regimul totalitar de atunci. O adevărată maree verde, cu tufe dese şi pomi o înconjoară, iar cei câţiva brazi din faţă sunt toaletaţi, iar pe fiecare dintre ei a fost prinsă câte o căsuţă menită să servească drept adăpost păsărelelor, relatează Adevărul. Organismul anti-corupţie al Consiliului Europei GRECO a publicat raportul anual pentru 2017. Germania este criticată din cauza corupţiei în rândul parlamentarilor. România rămâne în centrul criticii experţilor. Experţii GRECO avertizau Germania încă din 2015 că influenţa lobby-iştilor în procesul legislativ trebuie să fie transparentă. Ei au mai atras atenţia şi asupra conflictelor de interese în rândul aleşilor. În cel mai recent raport dat publicităţii de GRECO, se susţine că Germania nu a respectat decât parţial recomandările şi că nu a aplicat decât jumătate din totalul recomandărilor în privinţa parlamentarilor. Berlinul a fost însă lăudat pentru modul în care a înţeles să combată corupţia din justiţie, unde peste două treimi din recomandări au fost deja puse în practică, scrie Deutsche Welle Au început anchetele în cazul fetiţei de 3 ani, puse să facă tumbe în faţa premierului, la un eveniment din Argeş. Poliţiştii, dar şi reprezentanţii de la Protecţia Copilului fac verificări. Profesoara care a încurajat-o pe copilă să facă exerciţiul nu poate fi însă sancţionată de Inspectoratul Şcolar, pentru că nu face parte din sistemul de învăţământ. Mădălin Zamfir, de la IPJ Argeş: „La nivelul IPJ Argeş au fost înregistrate peste 30 solicitări din partea cetăţenilor pentru a verifica modul de desfăşurare a evenimentelor”. Plângeri au ajuns şi la Protecţia Copilului, potrivit Digi24 Instituţiile publice din România nu ştiu una de cealaltă. Au propriile baze de date, care nu comunică între ele, în timp ce oamenii se lovesc de situaţii absurde, cu taxe şi amenzi plătite care nu apar în sistem. Ca să fie eliminate aceste probleme, digitalizarea ţării ar trebui să plece de la zero. Altfel, vom rămâne cu una dintre cele mai mari viteze de internet din lume şi cu una dintre cele mai proaste relaţii instituție-cetățean. 10.000 de instituții publice în România. Fiecare cu propria sa bază de date. Aşa arată informatizarea într-o ţară europeană cu 10 milioane de utilizatori, din care numai 3 la sută folosesc calculatorul şi internetul ca să-şi achite dările. Pare paradoxal, dar oamenii sunt îndreptăţiţi să fugă, uneori, de sistemul nostru online, notează Știrile ProTv România ocupă primul loc în Europa Centrală şi de Est ca nivel al traficului ilegal cu ţigarete, după ce anul trecut autorităţile din Polonia au reuşit să reducă semnificativ activitatea reţelelor de contrabandă. Piaţa neagră a ţigaretelor din România a ajuns în martie la 17,2% din totalul consumului, în creştere cu 1,6 puncte procentuale faţă de începutul aceluiaşi an, arată un studiu publicat vineri de producătorul de ţigarete British American Tobacco. ”Anual se pierd aproximativ 3 miliarde de lei din cauza contrabandei, sub formă de accize şi taxe care nu mai ajung la bugetul de stat”, arată oficialii companiei. British American Tobacco este cel de-al doilea mare contribuabil la bugetul de stat, cu peste 7 miliarde de lei anual, conform România Liberă. După ce Comisia Europeană a anunțat intenția de a tăia cu 7% fondurile de coeziune, autorități regionale din Europa și-au exprimat îngrijorarea că politica ar putea deveni ineficientă. Care este poziția României? Propunerea Comisiei de a reduce bugetul alocat Politicii de coeziune în următorul cadru financiar multianual (CFM) a scandalizat oficiali din întreaga Europă, din Spania în Polonia. Polonia, cel mai mare beneficiar al politicii de coeziune în exercițiul financiar curent, a anunțat deja că nu va accepta reduceri „disproporționate” ale sumelor alocate acestei politici, făcând aluzie și la intenția Comisiei de a restricţiona accesul la finanţarea din partea UE în mod proporţional cu natura, gravitatea şi amploarea deficienţelor care afectează statul de drept. Polonia este în conflict cu Comisia Europeană, care a și declanșat procedura privind suspendarea drepturilor de vot ale Varșoviei, din cauza unor modificări legislative, informează EurActiv.