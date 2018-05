Subiectele zilei: Fraude de zeci de milioane de euro cu copii-fantomă din România și Bulgaria; Pacienți învingători într-un sistem bolnav: Dorica Dan, femeia mai puternică decât guvernele României; Manipulare marca „Olivia Steer“. Ce a stabilit justiţia germană despre rujeolă şi cum a ”interpretat“ vedeta lupta antivaccin 

Autoritățile sociale germane responsabile cu plata alocațiilor pentru copii sunt pe urma unui nou tip de fraudă care vizează tocmai acești bani plătiți pentru copii în Germania. În regiuni ca Bazinul Ruhr, Berlin, Mannheim, Offenbach sau Magdeburg s-au răspândit infracțiunile după următorul model: un grup organizat falsifică contracte de muncă, acte de identitate și certificate de naștere, pe care le depune apoi la aceste case germane pentru familie, responsabile cu plata alocațiilor pentru copii. Infractorii primesc astfel alocațiile, deși copiii pentru care le cer nu trăiesc în Germania, nu sunt înscriși la școli sau grădinițe germane, iar părinții lor nici nu lucrează în Germania, ca atare nefiind îndeplinite practic condițiile de acordare a acestor bani. În spatele celor care depun cererile de alocații se află grupuri criminale organizate, cu legături în Germania, potrivit deutschewelle.ro Olivia Steer a intrat în război direct cu medicul Raed Arafat după ce „vedeta” a afirmat că rujeola nu există spunând că citează dintr-o sentinţă din 2017 a Curţii Supreme din Germania. Raed Arafat a explicat pe Facebook că acea decizie nu se referă la existenţa sau nu a virusului, ci la un pariu pus de un antivaccinist care a promis că cine îi prezintă un singur articol ştiinţific care deţine dovezile asupra existenţei virusului rujeolei primeşte 100.000 euro. Arafat a reiterat că astfel de manipulări şi dezinformări pot „costa vieţi inocente, inducând părinţii în eroare“. „Vă rog să vă informaţi direct din surse credibile şi să nu va lăsaţi induşi în eroare, întrucât cazul respectiv este celebru." a declarat medicul, potrivit adevarul.ro Filmul complet al „operaţiunii microfonul” arată că ministrul Afacerilor Interne nu a fost victima unei operaţiuni ilegale de ascultare, ci victima unei farse puse la cale tocmai de cei chemaţi de Carmen Dan să îi verifice locuinţa. Mihail Bercaru, martor în dosar şi prezent în casa lui Carmen Dan în momentul în care a fost „descoperit” microfonul a fost audiat ca martor, dar a refuzat să comenteze sau să dea detalii despre operaţiune. „Nu pot să vă dau amănunte despre dosarul acela. Nu ştiu să vă spun dacă aşa este. Nu ştiu exact care este situaţia în dosarul respectiv. Nu aş putea să vă dau amănunte. În acest tip de activitate nu se pot da niciun fel de relaţii. În lucrările pe care le am eu la societatea mea (n.r. de securitate) nu am cum să vă dau detalii despre aşa ceva”, a declarat Mihail Bercaru, potrivit adevarul.ro Germania este una dintre cele mai sigure țări din lume. Noile statistici ale poliției confirmă acest lucru. Totuși, mulți cetățeni ai acestei țări se simt mai în nesiguranță ca oricând. De la criza refugiaților, lucrurile stau altfel. Toată lumea așteaptă marți declarațiile ministrului de Interne, Horst Seehofer, de la Berlin. Este pentru prima dată când noul ministru de resort prezintă statisticile privind criminalitatea în toată Germania și deodată s-ar potrivi mai multe titluri în presă: ”Cea mai mare scădere a criminalității din ultimii 25 de ani”, ”Spargerile de locuințe au scăzut cu o cincime” sau ”Criminalitatea juvenilă scade masiv”. Dar aceste titluri nu vor exista prea des, poate chiar niciodată. Pentru că Germania anului 2018 este o altă țară. Pentru că emoțiile sunt tot mai impotante decât faptele. Și pentru că numai știrile proaste au valoare de știri, potrivit deutschewelle.ro RISE Project scoate la lumină o proprietate de pe Valea Prahovei, pe care Cristian Poteraș, primar al Sectorului 6 în perioada 2004-2012, și-a amenajat-o prin intermediul soacrei. În prezent, acesta se află la închisoare. A fost condamnat la opt ani de închisoare pentru retrocedarea frauduloasă a unor terenuri evaluate la 58 de milioane de euro. Sentința a fost pronunțată în 2015. La data derulării investigației care l-a trimis după gratii, DNA nu a reușit să depisteze pe numele lui decât un apartament din Crângași și o sumă modică, într-un cont bancar. Deși aceste bunuri restrânse i-au fost puse sub sechestru pe durata procesului, instanța care l-a condamnat la închisoare, în 2015, nu a dispus confiscarea lor, potrivit riseproject.ro Omul-minune și „motorul“ a tot ce se întâmplă este Dorica Dan, președinta Alianţei Naţionale pentru Boli Rare din România, mama unei fete care suferă de o boală rară. Luptători, neobosiți în cursa salvării de vieți, profesioniști. Așa i-am cunoscut pe oamenii care ne dau speranța că încă se mai pot face lucruri bune și la noi acasă, în România. Povestea este despre un grup de oameni care au trecut de multe ori dincolo de barierele pe care mulți dintre noi le considerăm prea mari. După nesfârșite bătălii, ei încă au puterea să zâmbească, ba chiar îi inspiră și pe alții și le oferă toate condițiile să devină mai buni. Nu sunt bancheri. Cu atât mai puțin oameni răsfățați de soartă. Sunt însă prietenii curajului și inițiativei. Ei sunt cei care au dat viață primului centru care oferă șansă la terapie și tratament pacienților cu boli rare, potrivit gazetadesud.ro Prețurile din Mamaia au început să depășească logica economiei de piață și să intre în „logica” fițelor. Numai așa se poate explica de ce o șampanie costă 100.000 de euro, aproape dublu față de prețul din magazin, sau un ou Kinder este de trei ori mai scump într-o alimentară din Mamaia decât într-un super-market din București. Să ceri 100.000 de euro pe o sticlă de șampanie este o strategie de marketing. O vinzi sau nu, lumea te asociază cu un produs scump, exclusivist. Așa însă poți cere prețuri nebune pentru o masă în respectivul club. Așa s-a întâmplat în Mamaia, la debutul oficial al acestui sezon estival. Meniul unuia dintre ele are afișate și prețuri de 125.000 de lei. Un exemplu: o comandă de șampanie Moet & Chandon Brut (10 sticle de 1,5 litri) costă 11.000 lei. În magazinele online, o sticlă costă 399 lei, deci 10 sticle sunt 3.990 lei. Un adaos comercial de circa 300%, potrivit romanialibera.ro