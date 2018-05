Subiectele zilei: Romania plateste 43,3 milioane dolari la Banca Mondiala ca sa afle oficial de ce nu poate construi autostrazi; Paguba imensa facuta de doi hackeri romani duce la extradarea lor in SUA; Afacerea cu saracia: sute de moldoveni traficati si angajati ilegal in Germania

Banca Mondiala si statul roman au agreeat de principiu termenii contractuali de asistenta in proiectul autostrazii Ploiesti-Brasov, documentele urmand sa fie supuse aprobarii intr-o reuniune a board-ului Bancii Mondiale programata pe 26 iulie 2018. Documentul care urmeaza sa fie aprobat de Banca Mondiala are drept obiectiv declarat "demonstrarea unui nivel imbunatatit al capacitatii de constructie a autostrazilor" de catre Romania. Costul asistentei este de 43,3 milioane dolari, cu 23% mai mult decat prevedea memorandumul aprobat de fostul guvern Mihai Tudose in noiembrie 2017. Banii ii vom plati (in transe, pentru ca evident e vorba de un credit care va fi contractat de Ministerul Finantelor) pentru ca Banca Mondiala "sa ajute" la, atentie: "a consolida capacitatile institutionale din Romania de a implementa si finanta proiecte majore de infrastructura rutiera" si, implicit, la pregatirea proiectului autostrazii Ploiesti-Brasov, scrie Curs de Guvernare. Conducerea Universității de Medicină îl avertizează pe ministrul Mihai Fifor, printr-o adresă internă, semnată de rector și de președintele -Senatului Universitar că-și va retrage profesorii și studenții din Spitalul Militar din cauza ilegalităților managerului unității. Reprezentanții Universității de Medicină susțin în adresa către Ministerul Apărării Naționale (MApN) că managerul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central (SUUMC) „Dr. Carol Davila” a introdus ilegal în unitatea sanitară cadre și studenți ai Universității „Titu -Maiorescu”, scrie România liberă Razie de proportii in Germania: Sute de cetateni moldoveni au fost angajati la negru si exploatati de catre un grup de traficanti de persoane. Moldovenii aveau si acte de identitate romanesti falsificate. Est-europeni saraci si naivi, pe care disperarea ii impinge in mainile bandelor de crima organizata: modelul continua in Germania. In urma unei razii de amploare efectuata de politia germana in Hamburg, Bremen, Saxonia Anhaltina si Saxonia Inferioara, au fost arestati preventiv principalii suspecti, care se pare ca adusesera sute de cetateni moldoveni la munca ilegala in Germania. Din banii castigati - de regula circa 500 de euro, muncitorii erau obligati sa-si plateasca si chiriile (300 de euro), cazarea nefiindu-le asigurata, precizeaza Deutsche Welle. Aparent ar fi vorba de o scădere a cheltuielilor salariale, prin reducerea unor posturi din organigramă, dar de cele mai multe ori valoarea contractelor cu firmele de curățenie sau de pază depășește de câteva ori costurile totale cu acele locuri de muncă. La primele externalizări, contractul pentru curățenia unei suprafațe de 276 mp de birouri de la o direcție a CJ Galați era de 90.000 de lei, deși costurile pentru crearea unui loc de muncă, suficient pentru 276 mp, erau de trei ori mai mici. Ca să nu mai vorbim de impozitele plătite la stat, scrie România liberă. Desi aproape toti romanii tarii se declara religiosi, ei practica religia intr-un mod superficial, sustin specialistii - mai putin de jumatate se roaga zilnic si doar 20% frecventeaza biserica in fiecare duminica. Aproape toti locuitorii Romaniei se declara religiosi si 95% din ei cred in Dumnezeu. Datele se desprind din cea mai recenta statistica publicata de Monitorul Social, care scoate in evidenta modul in care romanii privesc religia. Statisticile arata insa o discrepanta majora intre ceea ce declara romanii si actiunile lor referitoare la credinta, astfel ca daca 99,6% afirma ca apartin unei religii, doar 21% frecventeaza biserica. Asta face din Romania o tara in care, la prima vedere, credinta intr-o fiinta divina este extrem de puternica si larg raspandita. In mod paradoxal, desi 95% din romani cred in Dumnezeu doar 44% afirma ca se roaga zilnic. Si mai putini sunt cei care ajung duminica de duminica in biserica: 21%, scrie Adevarul. Doi hackeri romani au fost extradati Statele Unite ale Americii, dupa ce au fost acuzati de savarsirea a 31 de infractiuni, printre care frauda si furt. Teodor Laurentiu Costea (41 de ani) si Robert Codrut Dumitrescu (40 de ani) sunt cunoscuti drept hacker internationali si se fac vinovati de furtul a 18 milioane de dolari de la americani. Costea si Dumitrescu au primit 31 de capete de acuzare pe 16 august anul trecut. Cosmin Draghici (28 de ani) este un al treilea complice care inca ramane in arestul politiei din Romania, pana este obtinuta si extradarea acestuia in SUA. Numai unul dintre ei, Teodor Costea, a reusit sa puna mana pe nu mai putin de 36.051 de coduri si alte numere de conturi bancare, ale unor persoane alese la intamplare. Autoritatile americane estimeaza ca totalul valorilor conturilor se ridica undeva la 18 milioane de dolari. Acesti bani erau toti la discretia hackerilor, informeaza Playtech. In perioada 2009-2013, amprenta mondiala a sectorului turismului a crescut de la 3,9 la 4,5 de gigatone echivalent CO2 (GtCO2e) - adica 15%, ceea ce reprezinta de patru ori mai mult decat preconizau evaluarile precedente, au calculat oamenii de stiinta. Proiectiile in 2025 sunt cuprinse intre 5 GtCO2e si 6,5 GtCO2e, in functie de masurile care vor fi luate. In ultimii cinci ani, cheltuielile pentru turism din toata lumea au crescut de la 2.500 de miliarde de dolari la 4.700 de miliarde de dolari, crestere care, spun autorii studiului, nu poate fi compensata prin eforturi de "inverzire" a acestei activitati. Totodata, cercetatorii isi tempereaza asteptarile cu privire la o crestere anuala a sectorului de 4% pana cel putin in 2025, arata New Money.