Subiectele zilei: Explicaţiile parlamentarului PSD care spune că o mamă singură şi doi copii „a fost o familie, dar s-a întâmplat ceva şi nu mai este”; De ce nu revin medicii în ţară? Povestea unei tinere care a urmat stagii în SUA şi Europa; Castelul Peleş, reparat cu meşteri aduşi din puşcărie şi cu tul pentru sutiene în loc de piele de Cordoba

Bianca M., o ieşeancă absolventă a UMF Iaşi, medic specialist urolog care a urmat stagii de pregătire în SUA, Germania, Italia, Anglia, doctor care asigură gărzi de specialitate inclusiv într-un spital din Londra, s-a înscris vineri, 4 mai, la un concurs organizat de Spitalul Municipal Paşcani. În aceeaşi zi, doctorul a făcut cunoştinţă, printr-o conversaţie telefonică, cu managerul unităţii medicale, dr. Costică Pânzaru, medic primar obstetrică-ginecologie. „Eşti o nesimţită“, i-ar fi spus directorul când a preluat apelul. După altercaţia cu directorul spitalului, medicul urolog se gândeşte să nu mai participe la concursul organizat de Spitalul Municipal Paşcani pentru un post de medic urolog, cu toate că, în cele din urmă, dosarul i-a fost admis, potrivit digi24.ro Colegiul Medicilor din Germania dezbate un lucru devenit realitate în alte ţări: consultaţii la telefon şi prin apel video. Unii specialiştii susţin o atare idee, invocând, desigur, părţile ei bune.În prezent, din cauza interdicției privind consultaţiile la distanţă, pacientul nu poate să telefoneze unui medic la care nu a mai fost niciodată, pentru a-i descrie simptomele și a obține un diagnostic. Însă în cazul în care pacientul este deja îngrijit de un medic, atunci el poate să-l contacteze pe acesta, telefonic sau online pentru a-i solicita sfatul. În Elveția, consultaţiile la distanţă sunt disponibile de mai bine de zece sau chiar cincisprezece ani, relateaza Deutsche Welle Fosta reşedinţă de vară a familiei regale a fost închisă publicului începând cu anul 1975 până în 1989. În tot acest timp, la Sinaia a fost o adevărată desfăşurare de forţe, fiind implicaţi meşteri populari aduşi din Maramureş, Timişoara şi Comarnic, măicuţe de la mănăstirea Dărmăneşti, puşcăriaşi din Piteşti, muncitori de la Fabrica de Mobilă din Bucureşti, dar şi ingineri specialişti din cadrul Trustului de Construcţii Montaj Carpaţi Bucureşti. Deşi la început considerată doar o legendă, menită să înlăture familia Ceauşescu, apariţia ciupercii merulius lacrymans în componentele de lemn ale castelului avea să se dovedească reală, potrivit adevarul.ro Curtea Constituţională va judeca joi conflictul constituţional dintre Guvern şi Preşedinte privind refuzul lui Klaus Iohannis de a o revoca pe şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi. Potrivit surselor ar exista în acest moment o majoritate în favoarea ministrului Toader, dat fiind că judecător raportor în această cauză este chiar președintele CCR Valer Dorneanu, iar magistratul asistent care redactează raportul este Karoly Benke, care l-a avut conducător de doctorat pe actualul ministru al justiției, Tudorel Toader. Alte surse susțin însă că este o majoritate volatilă și că ar fi greu de susținut și argumentat juridic punctul de vedere al Guvernului, care îl transformă pe șeful statului în executant în chestiunea revocării lui Kovesi, potrivit G4media.ro Valer Daniel Breaz, senator PSD, a declarat miercuri că există mai multe definiţii are familiei, din punct de vedere sociologic, constituţional sau matematic, încercând să explice în acest fel afirmaţiile sale potrivit cărora o mamă singură şi doi copii "a fost o familie, dar s-a întâmplat ceva şi nu mai este". "Din punct de vedere constituţional avem o definiţie a familiei, din punct de vedere sociologic avem mai multe aspecte şi dacă detaliez, fiind matematician, avem si din punct de vedere matematic definirea familie", a declarat, miercuri, senatorul PSD Valer Daniel Breaz, potrivit gandul.info Kim are toate motivele să se îndoiască de sinceritatea SUA. La doar câteva ore după ce președintele american Donald Trump renunţă la acordul cu Iranul, secretarul de stat Mike Pompeo vizitează Phenianul, unde va încerca să transmită un mesaj limpede cadrelor locale de partid: dacă renunțaţi la armele nucleare, noi vom relaxa sancțiunile și nu vă vom ataca. Pentru regimul Kim, rezilierea acordului nu este o mare surpriză, mai ales că neîncrederea față de Statele Unite este profundă, potrivit Deutsche Welle. Medicul îi cere demisia ministrului Muncii: "Demisia, doamna Vasilescu! E singura variantă care v-a rămas pentru ca să nu vă crape zilnic de ruşine oglinzile din casă!”. "Aţi înfrânt, guvernanţilor! Pentru că aţi fost siliţi să recunoaşteţi că Legea Salarizării Unitare a fost prost concepută, deoarece, aşa cum recunoştea ieri însăşi Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a permis să fie - deşi eu cred că asumarea acestei slăbiciuni vrea doar să mascheze faptul că legea, în filosofia ei intimă, a fost prost gândită pentru întreg domeniul sănătăţii publice”, îşi începe medicul Dan Grigorescu postarea de pe pagina sa de Facebook, potrivit adevarul.ro O altă licitație pentru achiziționarea de mijloace de transport în comun a fost atribută de Compania de Transport Public (CTP) Cluj. Potrivit primarului Emil Boc se vor cumpăra 60 de bucăți de autobuze nearticulate tot Mercedes din care primele bucăți vor ajunge pe străzile din oraș, cel mai probabil la finalul acestui an. În ultimii ani, Primăria a făcut eforturi pentru înnoirea parcului de transport în comun prin achiziționarea de mijloace de trasport noi pentru a încuraja clujenii să le folosească în detrimentul meșinilor personale. Parcul CTP include încă autobuze vechi Euro 2, potrivit actualdecluj.ro