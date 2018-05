Subiectele zilei: Am fost la liceul din Videle unde a predat Viorica Dancila, ca sa aflu cum era inainte de Dragnea; Studii clasificate. Fenomenul migratiei are efecte destabilizatoare asupra Romanie;  De ce au fost achitati Ponta si Sova: o combinatie de erori ale procurorilor cu decizii CCR de dezincriminare.

Am fost la liceul din Videle unde a predat Viorica Dancila, ca sa aflu cum era inainte de Dragnea Cand doamna Doina, informaticiana Liceului Teoretic din Videle, inchide ochii si se intoarce in timp acum 29 de ani, vede intrand in clasa ei, cu catalogul la subrat, o doamna profesoara blonda, cu parul prins in coc, zambitoare si eleganta. Deschide catalogul si incepe sa le vorbeasca elevilor despre munca si productia in intreprinderile comuniste. Profesoara debutanta de atunci se numeste Viorica Vasilica Dancila si conduce, astazi, Guvernul Romaniei. "Venea mereu foarte frumos imbracata. Era cumsecade la nota. Nu era foarte exigenta", imi spune doamna Doina, fosta eleva a liceului, pe atunci industrial, intre 1986 si 1990, in timp ce stam fata in fata in secretariatul liceului din orasul teleormanean Videle, potrivit Cand doamna Doina, informaticiana Liceului Teoretic din Videle, inchide ochii si se intoarce in timp acum 29 de ani, vede intrand in clasa ei, cu catalogul la subrat, o doamna profesoara blonda, cu parul prins in coc, zambitoare si eleganta. Deschide catalogul si incepe sa le vorbeasca elevilor despre munca si productia in intreprinderile comuniste. Profesoara debutanta de atunci se numeste Viorica Vasilica Dancila si conduce, astazi, Guvernul Romaniei. "Venea mereu foarte frumos imbracata. Era cumsecade la nota. Nu era foarte exigenta", imi spune doamna Doina, fosta eleva a liceului, pe atunci industrial, intre 1986 si 1990, in timp ce stam fata in fata in secretariatul liceului din orasul teleormanean Videle, potrivit VICE.





De ce ajung pradatori sexuali in politie Cazurile scandaloase a doi politisti suspectati de pornografie infantila aduc din nou in atentia opiniei publice faptul ca testarile psihologice in sistemul care ar trebui sa vegheze la binele cetateanului sunt facute pe genunchi, prea rar si fara intrebari legate de viata sexuala. Pradatorii sexuali reusesc sa treaca de testele aplicate de psihologi si sa intre in sistem. Tot mai multe cazuri de politisti care au comportament sexual deviant ies la suprafata in ultima perioada, asta in ciuda faptului ca ministrul de Interne Carmen Dan a anuntat ca va face "curatenie" in Politie. Cele mai recente cazuri care au ajuns in atentia oficialilor de la Interne sunt cel al sefului Politiei Municipiului Fetesti, comisarul-sef Dragos Anghel, suspectat de pornografie infantila dupa ce pe internet au fost postate filmulete in care apare in ipostaze indecente alaturi de o tanara de 17 ani, scrie



Studii clasificate. Fenomenul migratiei are efecte destabilizatoare asupra Romaniei Documente legate de pericolul "fenomenului migrationist" se afla la dispozitia Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, fiind fie elaborate de specialistii acestui minister, fie transmise acestuia de alte institutii ale statului. Documentele privind efectele destabilizatoare ale emigratiei au in acest moment caracter clasificat (strict secret sau secret), dar se are in vedere, la un moment dat, declasificarea lor. Aceasta situatie este sugerata de o recenta hotarare de guvern, aprobata de premierul Viorica Dancila, referitoare la "categoriile de informatii clasificate secrete de stat, elaborate sau detinute de Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni", informeaza Romania Libera.

De ce ajung pradatori sexuali in politie Cazurile scandaloase a doi politisti suspectati de pornografie infantila aduc din nou in atentia opiniei publice faptul ca testarile psihologice in sistemul care ar trebui sa vegheze la binele cetateanului sunt facute pe genunchi, prea rar si fara intrebari legate de viata sexuala. Pradatorii sexuali reusesc sa treaca de testele aplicate de psihologi si sa intre in sistem. Tot mai multe cazuri de politisti care au comportament sexual deviant ies la suprafata in ultima perioada, asta in ciuda faptului ca ministrul de Interne Carmen Dan a anuntat ca va face "curatenie" in Politie. Cele mai recente cazuri care au ajuns in atentia oficialilor de la Interne sunt cel al sefului Politiei Municipiului Fetesti, comisarul-sef Dragos Anghel, suspectat de pornografie infantila dupa ce pe internet au fost postate filmulete in care apare in ipostaze indecente alaturi de o tanara de 17 ani, scrie Adevarul.





Greşeala rudimentară care i-a dat de gol pe tâlharii din pădurea Sinteşti. Suspecţii jafurilor de la Sineşti au folosit cardurile contactless ale victimelor pentru a le goli conturile. Pentru că nu ştiau PIN-urile, hoţii făceau cumpărături până la pragul sumei de 100 de lei. Patru dintre tâlhari au fost reţinuţi joi, în urma unei acţiuni de amploare a Poliţiei. nul dintre bărbaţii bănuiţi de furturi din maşini pe raza oraşului Pantelimon, săltat de la Moviliţa, a fost reţinut zilele trecute şi de poliţiştii de la IPJ Ialomiţa pentru aceleaşi suspiciuni de furt, însă a fost lăsat în libertate de procurori, care au considerat că nu reprezintă un pericol public, scrie Adevarul.





Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut la Aachen, unde a primit premiul Carol cel Mare, grabirea reformarii UE. Nu mai avem timp de pierdut, crede si Bernd Riegert, aflat la Aachen. Este in functie abia de un an, dar este un laureat demn al premiului international Carol cel Mare. In discursul sau impresionant si pasionat, presedintele francez Emmanuel Macron a dovedit ca are obiective clare pentru Europa si ca vrea si poate sa schimbe lucrurile. Politicianul de doar 40 de ani este capabil cel putin sa impresioneze si sa te atraga de partea lui. Rezonanta discursului sau in Primaria din Aachen si in locurile in aer liber unde acesta a fost transmis sub forma de public viewing a fost corespunzatoare. Macron este convingator, ideile sale gasesc mereu adepti, relateaza Deutsche Welle. Inalta Curte i-a achitat pe fostul premier Victor Ponta si pe fostul senator PSD Danut Sova in dosarul Turceni-Rovinari. A fost achitat si fostul director al Complexului energetic Rovinari, Laurentiu Ciurel. In schimb, fostul director al Complexului energetic Turceni, Dumitru Cristea, a primit 4 ani de inchisoare cu executare. Interesant este ca instanta a lasat nesolutionata latura civila a dosarului, adica procesul privind recuperarea prejudiciului si a mentinut sechestrele din dosar, inclusiv la Ponta si Sova. Sentinta nu este insa definitiva. Poate fi atacata cu apel, precizeaza G4Media.