Subiectele zilei: Soluții românești pentru Europa; Am întrebat o șefă PSD din Consiliul Anti-Discriminare de ce nu-și amendează colegii de partid; Greşeala rudimentară care i-a dat de gol pe tâlharii din pădurea Sinteşti

Suspecţii jafurilor de la Sineşti au folosit cardurile contactless ale victimelor pentru a le goli conturile. Pentru că nu ştiau PIN-urile, hoţii făceau cumpărături până la pragul sumei de 100 de lei. Patru dintre tâlhari au fost reţinuţi joi, în urma unei acţiuni de amploare a Poliţiei. Poliţia a trecut, în sfârşit, la acţiune, după zecile de jafuri de la Sineşti şi nu numai, care au băgat spaima în şoferii români. Patru dintre suspecţi au ajuns joi în spatele gratiilor, după ce mascaţii i-au săltat de acasă, de la Moviliţa, localitate învecinată cu Sineşti. Deocamdată, anchetatorii deţin probe care îi incriminează pentru mai multe jafuri petrecute în zona oraşului Pantelimon, pădurea Pustnicu, notează Adevărul. În ciuda apetitului redus pentru acest subiect, am putea identifica cel puțin două perspective diferite despre integrarea europeană a României. După discursul lui Emmanuel Macron de la Aachen și elogiile Angelei Merkel subiectul Europei revine firește în primplan. Dar testul adevărului va fi dat la sfârșitul lunii iunie, atunci când va vea loc reuniunea Consiliului European. Se va vedea atunci în ce măsură vorbele sunt acoperite de fapte. România nu va face parte din rândul protagoniștilor, dar nu este nici ea scutită de datoria unei reflecții mai aprofundate. Dacă mediul politic pare să nu aibă niciun interes pentru dezbatere, dacă intelectualii - în sensul omului de carte dedicat reflecției - par să fi întors spatele subiectului atunci când nu reiau clișee comode, doar economiștii au mai rămas pe baricade, scrie Deutsche Welle Vice: Sunt discuții aprinse în jurul deciziilor recente ale CNCD, s-au depus coroane în mod simbolic la sediu. De ce s-a ajuns la această situație de criză? Tatiana Sandu: Nu, nu este o situație de criză. Nu a fost o decizie politică (în cazul lui Klaus Iohannis), așa cum se vrea să se creadă, a fost motivată. Eu cred că se vor liniști lucrurile. Lumea vrea să știe de ce Viorica Dăncilă, Mihai Tudose, Șerban Nicolae, Gabriela Firea, de-a lungul timpului, în hotărâri ale CNCD, au fost iertați sau au primit doar avertisment, dar în momentul în care politicieni din partea puterii au fost criticați prin voci precum Cristian Tudor Popescu, sau chiar prin cea a președintelui Klaus Iohannis, au primit amenzi. Toate acestea au fost coincidențe? Absolut. Deci vă rog să nu o dați tot pe un context politic, pentru că nu este așa. Au fost fiecare dintre ele motivate, nu o să reiau eu acum tot ce s-a spus în mediul public, chiar nu este nimic de spus față de ceea ce s-a și spus, relatează Vice Curtea de Apel Piteşti a dispus arestarea lui Nicola Inquieto, un om de afaceri stabilit în Argeş care este suspectat de finanţarea unei organizaţii mafiote, în vederea predării temporare către autorităţile judiciare din Italia. "Admite cererea autorităţilor judiciare italiene, respectiv Judecătorul de Cameră Preliminară din cadrul Tribunalului din Napoli - Italia şi dispune predarea temporară a persoanei solicitate Inquieto Nicola către autorităţile italiene, pe o perioadă de 180 de zile, calculate de la data predării efective a acestuia, conform acordului încheiat de Curtea de Apel Piteşti şi Judecătorul de Cameră preliminară din cadrul Tribunalului din Napoli - Italia. (...) Dispune emiterea de îndată a mandatului de arestare", se arată în hotărârea pronunţată de instanţă, potrivit România Liberă. Vom asista la un război israeliano-iranian de proporţii? Şi se va despărţi Germania definitiv de americani în chestiunea iraniană şi în contenciosul comercial cu Trump? Quo Vadis Europa şi lumea arabă? Va fi mai rău înainte de a fi mai bine. Acum, o parte din scindata lume liberă e ca o broască ţestoasă odihnind pe carapace în speranţa unei salvări miraculoase. Cealaltă apelează la raţiune. Şi se pregăteşte de război. Segmentul iraniano-israelian al acestui război a şi început. Oficialităţile israeliene şi-au suspendat obiceiurile în materie de informaţie publică şi au admis că au ripostat în forţă tirului celor 20 de rachete iraniene trase asupra obiectivelor evreieşti din Podişul Golan, situat în nordul statului evreu. Replica israeliană, un raid mai serios decât toate cele care l-au precedat în ultimele luni, s-a soldat cu bombardarea a peste cincizeci de obiective militare iraniene amplasate în Siria, de ayatolahi, după înfrângerea rezistenţei interne, siriene, sunite, împotriva regimului Assad, conform Deutsche Welle Eurodeputatul PSD a făcut această declarație vineri, la Sibiu, într-o dezbatere despre finanţarea viitorului Europei. "Brandul nostru de ţară este corupţia. Brandul nostru de ţară este corupţia. Noi alături de bulgari suntem singurele state care avem acest Mecanism de Cooperare şi Verificare. Din 2007 de când am intrat alături prietenii şi partenerii noştri din Bulgaria în Uniunea Europeană, noi am făcut progrese în lupta anticorupţie, am făcut greşeli şi am avut parte şi de abuzuri, care se pare că sunt evidente mai ales în ultima perioadă", a declarat Andi Cristea, citat de Agerpres. Europarlamentarul s-a arătat deranjat de faptul că preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a lăudat Bulgaria pentru progresele înregistrate în lupta împotriva corupţiei, arată EurActiv