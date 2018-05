Liviu Dragnea cere anchetarea unui jurnalist care a dezvăluit o informație pe surse: Cine din Guvern i-a dat documentul? Eu nu-l aveam. Să vedem, începe cineva investigaţie?

"Eu am auzit despre acel memorandum din spațiul public, chiar în ziua în care s-a adoptat, pentru că este un document confidențial. Și eu pun întrebarea - am auzit de la domnul Dan Tăpălagă, marele jurnalist, G4 sau nu știu cum îi mai zice acum, care a dat această informație, că Guvernul a adoptat un memorandum confidențial cu acel conținut - de unde a primit acea informație? SRI-ul, STS-ul au vreo explicație pentru asta? Asta nu este cumva un incident de securitate? Cine din funcționarii Guvernului, sau dintre membrii Guvernului, au dat această informație? Că eu nu o aveam", a spus Dragnea la RTV.Întrebat dacă se face vreo investigație in acest caz, Dragnea a replicat: "Sunt curios, pentru că guvernul nu poate să o facăPostul Realitatea TV relatează la rândul său în pagina online că, întrebat apoi dacă va sesiza cineva autorităţile în acest caz, Dragnea a răspuns: "Sesizez eu acum. Vorbim de un document confidenţial. Cine din Guvern i-a dat documentul? Eu nu-l aveam. Cum a ajuns la domnul Tăpălagă? Avea acces? Să vedem, începe cineva investigaţie? Bineînţeles ca nu".Potrivit sursei citate, Dragnea a mai susţinut că a doua zi, când Iohannis a sunat-o pe Dăncilă, preşedintele nu avea nicio informaţie în afară de cele furnizate de Tăpălagă. "Domnul preşedinte Iohannis, a doua zi, nici măcar nu ştia despre ce e vorba. S-a luat după Tăpălagă", a mai afirmat preşedintele PSD.