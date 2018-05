Subiectele zilei:“Comuna leneşilor” a rămas cu 7 asistaţi social din 400. Soluția găsită de primar; Voluntar în cea mai periculoasă zonă de pe glob: medicul român care a tratat refugiaţi răniţi de gloanţe şi explozii în Irak; Soluția inedită a arhitecților pentru traficul din București

Sistemul informatic al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), pentru care de la bugetul de stat s-au plătit în total peste 180 de milioane de euro, ”a crăpat” și poate ieși în orice moment total din funcționare. Reprezentanții Casei au refuzat timp de 10 zile să recunoască proporțiile crizei și au susținut oficial că platforma funcționează cu “niște fluctuații”. Cea mai gravă problemă: potrivit surselor cursdeguvernare.ro, astăzi, 13 mai, este pusă sub semnul întrebării corectitudinea informațiilor stocate în sistem: nu e sigur că, odată introdus cardul, datele care apar sunt cele reale, potrivit cursdeguvernare.ro Un primar din Botoşani pare să fi găsit soluţia pentru a reduce numărul celor care aşteaptă bani de la stat. La Dângeni - în Botoșani - erau acum 3 ani - aproape 400 de persoane care trăiau de pe urma ajutorelor sociale deşi erau bune de muncă. Ca să obţină aceste rezultate edilul a anagajat un psiholog la primărie. Apoi - împreună cu asistenul social - a întocmit o bază de date cu calificarea fiecărui localnic. Iar cine a refuzat să lucreze a pierdut ajutorul, potrivit stirileprotv.ro Un medic rezident clujean, în vârstă de 27 de ani, a fost voluntar timp de trei săptămâni într-un spital din Irak, unde a tratat refugiaţii din Mossul, răniţi de gloanţe sau explozii. „Spitalul avea containere, unitate de primiri urgenţe şi cabinete. Am fost pe partea de primiri urgenţe şi am lucrat pe departamentul de chirurgie, eu fiind primul medic din Europa de Est care a tratat acolo refugiaţi. Erau puţini medici, pentru că majoritatea refuză să meargă în Irak. Am lucrat în Mossul cu medici din SUA, Elveţia, Australia, Marea Britanie, Olanda, iar după mine au mai venit medici din Polonia”, a povestit Andrei Abrudan, potrivit gandul.info Peste o sută de bucureşteni au dat duminică o lecţie autorităţilor şi au mers de bunăvoie în Pădurea Băneasa, ca să strângă gunoaiele de acolo. Pentru că au avut experienţa anului trecut, de data aceasta au venit cu utilaje, dar şi cu mulţi copii. Spera să îi înveţe să respecte natură. Toamna trecută, doar 50 de oameni au reuşit să strângă 100 de saci de resturi şi câteva tone de moloz. Din păcate, în această primăvară deşeurile au reapărut. Aşa că voluntarii au revenit de două ori mai mulţi, potrivit stirileprotv.ro Bucureştiul este unul dintre cele mai sigure oraşe europene, dar cu toate acestea are probleme pe care alte capitale le-au rezolvat de decenii: nu are destule benzi speciale pentru autobuze şi nici suficient spaţiu pentru locuitorii săi. Toate neajunsurile apar şi în raportul pe acest an întocmit de Ordinul Arhitecţilor din România. "Oprirea tuturor hemoragiilor din oraş! Desfinţarea clădirilor istorice, asfaltarea în neştire a parcurilor, puneri în posesie unde vrei şi unde nu vrei, traficul... trebuie tăiate! Trebuie intervenit direct şi fără niciun fel de ezitare. Cu toate riscurile", spune Ştefan Dumitraşcu, arhitect şef Sector 3, potrivit digi24.ro Amenzi de circulaţie mai mici pentru pensionari decât pentru restul românilor. Este propunerea a doi senatori, unul de la PMP, iar altul de la PSD, pentru a veni în sprijinul contravenienţilor pensionari. Concret, Dorin Valeriu Bădulescu (PMP) şi Adrian Nicolae Diaconu (PSD) propun ca pentru pensionari punctul de amendă să nu se mai calculeze în funcţie de salariul minim brut pe economie, ci în funcţie de punctul de pensie. Astfel, punctul-amendă ar putea avea două valori, una pentru oamenii activi şi alta pentru pensionari, potrivit adevarul.ro Angajaţii Penitenciarului Iaşi susţin într-o scrisoare deschisă adresată duminică ministrului Tudorel Toader, că sunt necesare fonduri şi că transferul de personal trebuie să înceteze, activitatea instituţiei fiind pusă în pericol. „De-a lungul timpului, în Penitenciarul Iaşi s-a investit considerabil, chiar dacă, recent, a fost nevoie ca deţinuţii din Corpul A să fie mutaţi, deoarece acesta nu mai prezenta siguranţă. E nevoie ca aceste investiţii să continue şi penitenciarul să fie adus la standarde europene.", potrivit gandul.info La Museu do Traje (Muzeul Costumului Tradiţional) din Viana do Castelo se va deschide în data de 19 mai 2018, la ora 18:00, o expoziţie, inedită în Portugalia, de artă populară românească, ce poartă marca Muzeului de Etnografie al Transilvaniei din Cluj şi curatoriată de cercetătorul şi colecţionarul Sebastian Paic, împreună cu restauratorul Laura Troşan din cadrul instituţiei amintite. Intitulată „100 de ani de costum românesc. 1918-2018”, expoziţia este o panoramă asupra diversităţii costumului românesc de sărbătoare din ariile etnografice majore constituite în spaţiile locuite de români, fie ei aflaţi în graniţele de azi ale ţării, fie în Basarabia, Bucovina de nord sau în Balcani, potrivit actualdecluj.ro

În plin exod al medicilor, doi doctori români, specializaţi în străinătate, au ales să rămână în ţară şi să transmită şi altora ceea ce au învăţat până acum. Neurochirurgii Dorin Bică şi Ionuţ Gobej au lansat Asociaţia NEUROHOPE, o platformă prin care vor să sprijine orice student sau medic care vrea să se specializeze în străinătate. „Noi nu suntem nici mari profesori, nici mari medici, noi suntem niște oameni care încercăm să îi ajutam pe alți oameni. Aceşti oameni se definesc prin două cuvinte, dar o să zic unul, prin pasiune.”, spune Dorin Bică, potrivit digi24.ro