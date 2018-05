Subiectele zilei: Comisia Europeana, previziuni pesimiste pentru Romania Comisia Europeana a dat publicitatii; Cum au ajuns romanii printre campionii Europei la aruncat mancare. Care sunt produsele "predispuse la tomberon"; Investitorii americani se intreaba daca banii lor sunt in siguranta in Romania

Comisia Europeana, previziuni pesimiste pentru Romania Comisia Europeana a dat publicitatii Prognoza economica europeana pentru primavara anului 2018 (trimestrul al II-lea). Aceste previziuni pesimiste insa, la capitolul dedicat Romaniei, nu sunt nici sumbre, nici catastrofice, ci ponderate si scrise intr-un limbaj alb, tehnic. Rata somajului a scazut cu 4,9%, la 20%, anul trecut. Piata restransa a fortei de munca, cresterea salariului minim si o crestere substantiala a salariilor din sectorul public au dus la accelerarea cresterii salariilor, in general. Aceasta a generat cresterea preturilor, care a provocat inflatie. Inflatia a continuat sa se accelereze la inceputul acestui an, pentru ca efectul reducerilor fiscale din ianuarie 2017 a disparut. ECFin Spring 2018 preconizeaza ca inflatia "va fi de 4,2% pentru anul 2018, in ansamblul sau, si va scadea pana la 3,4% in anul 2019, pe masura ce inflatia preturilor la energie va fi moderata", relateaza Prognoza economica europeana pentru primavara anului 2018 (trimestrul al II-lea). Aceste previziuni pesimiste insa, la capitolul dedicat Romaniei, nu sunt nici sumbre, nici catastrofice, ci ponderate si scrise intr-un limbaj alb, tehnic. Rata somajului a scazut cu 4,9%, la 20%, anul trecut. Piata restransa a fortei de munca, cresterea salariului minim si o crestere substantiala a salariilor din sectorul public au dus la accelerarea cresterii salariilor, in general. Aceasta a generat cresterea preturilor, care a provocat inflatie. Inflatia a continuat sa se accelereze la inceputul acestui an, pentru ca efectul reducerilor fiscale din ianuarie 2017 a disparut. ECFin Spring 2018 preconizeaza ca inflatia "va fi de 4,2% pentru anul 2018, in ansamblul sau, si va scadea pana la 3,4% in anul 2019, pe masura ce inflatia preturilor la energie va fi moderata", relateaza Romania Libera.





Cum au ajuns romanii printre campionii Europei la aruncat mancare. Care sunt produsele "predispuse la tomberon" Fascinati de promotiile din marile magazine, romanii cumpara mancare in exces. De proasta calitate si depozitate incorect, 170 de kilograme de alimente ajung anual la gunoiul fiecarei familii, tara noastra fiind pe primele locuri la nivel european din perspectiva risipei alimentare. Romanii sunt fruntasi in clasamentul europenilor care fac risipa de mancare: o familie arunca anual 170 de kilograme de mancare pe an, in principal fructe si legume, carne, lactate si produse de panificatie. Cel mai adesea, romanul risipitor este din mediul urban, are aproximativ 35 de ani si un salariu suficient de mare astfel incat sa nu-si dea seama de banii irositi pe mancarea ce ajunge, ulterior, la tomberon, arata Adevarul.





Elisabeth Millard: Investitorii americani se intreaba daca banii lor sunt in siguranta in Romania Elisabeth Millard, al treilea om in ierarhia SUA in domeniul relatiilor cu Europa, considera ca oamenii de afaceri americani ar putea si ar trebui sa fie mai activi in Romania, dar a recunoscut ca ei au inca temeri legate de "predictibilitatea" si de "transparenta" politicii economice a guvernului de la Bucuresti. "Este Romania o tara in care banii mei sunt in siguranta?", se intreaba potentialii investitori americani, a explicat Elisabeth Millard. Cu toate acestea, ea a confirmat ca performantele economiei romanesti sunt cunoscute in SUA: "Aveti o crestere economica foarte buna. Putem intari cooperarea noastra economica", informeaza Romania Libera.





Comentariu: Un jubileu, o ambasada si un demolator pe nume Trump Ce-l determina oare pe Donald Trump sa inaugureze noua ambasada a SUA la Ierusalim, tocmai in ziua in care se implinesc 70 de ani de la alungarea palestinienilor din tinuturile care formeaza astazi statul Israel? O cladire care de altfel este situata pe jumatate in Ierusalimul de Est. Acolo, unde in cazul aplicarii solutiei celor doua state, palestinienii isi vor stabili capitala si administratia centrala. Aceasta este o palma data pe obrazul multor palestinieni, care insa nu justifica recurgerea la violenta. In schimb provoaca si ia in calcul o coresponsabilitate a initiatorului. De aceea, Donald Trump este vinovat si el pentru nunmerosii morti si raniti, potrivit Deutsche Welle.





Lucrez de 11 ani ca gardian de penitenciar in Romania, intre injuraturi si amenintari Viata din penitenciarele romanesti e subiect aprins de dezbatere de doi ani. Totul a pornit de la o decizie-pilot a Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) privind conditiile proaste in care traiesc detinutii romani. In principal aglomeratia, dar nu numai. Subiectul a fost insa exploatat alarmist de politicieni si oameni de afaceri care voiau sa-si salveze propria piele. CEDO nu cerea gratieri, dezincriminari, relaxari sau recurs compensatoriu pentru rezolvarea problemei, insa coalitia de guvernare PSD-ALDE taman catre abordarea asta superficiala a virat. Despre bani bagati in infrastructura, noi penitenciare si programe de reabilitare s-a vorbit mai putin, pentru ca nu era in interesul sefilor de partid cu dosare la DNA, scrie VICE.





De ce creste numarul talhariilor in Bucuresti. Explicatia se afla chiar in lege Capitala se transforma intr-un oras din ce in ce mai nesigur. O spun chiar politistii, care isi dau seama ca in multe situatii sunt depasiti de numarul mare de infractori. Numai de la inceputului anului au fost inregistrate in Bucuresti 200 de talharii si cateva zeci de mii de furturi. Oamenii legii spun ca nu doar volumul cazurilor ii blocheaza in anchete, ci si schimbarile Codurilor penale. Oricine poate fi victima unei talharii, chiar si in centrul Capitalei. Bine organizati, infractorii merg la sigur. In momentul in care victima ajunge intr-un loc ferit, unde nu sunt martori, ataca. Le sunt suficiente doar cateva secunde pentru a lua toti banii si obiectele de valoare pe care victima le are asupra sa. Sunt oameni care au cazut prada hotilor chiar si de mai multe ori, potrivit Digi24.