Valer Dorneanu, șeful Curții Constituționale, se află în Rusia, deși MAE i-a recomandat să nu facă deplasarea (Digi 24)

Deplasarea nu figurează pe site-ul CCR, dar a fost confirmată pentru Digi24.ro chiar de şeful instituţiei."Vizita în Rusia are loc la invitația Curţii Constituţionale a Federaţiei Ruse cu prilejul aniversării a 25 de ani de la înființare și a Forumului Juridic Internațional de la Sankt Petersburg", a declarat Valer Dorneanu, citat pe site-ul televiziunii de știri, adăugând că omologul său "a participat anul trecut la aniversarea similară a CCR".Surse citate de Digi24.ro declară că Ministerul Afacerilor Externe de la Bucureşti i-a recomandat şefului CCR să nu meargă în Rusia.Ce explicații are Valer Dorneanu: "Când s-a primit recomandarea MAE vizita era deja perfectată și biletele de avion cumpărate (...) După primirea acestei recomandări m-am consultat cu MAE și problemele au fost lămurite".Sursele citate spun însă că "problema nu a fost lămurită" nici ulterior şi nu a existat un acord final care să contrazică recomandarea iniţială.Forumul Juridic Internaţional, pentru care şeful CCR s-a deplasat la Sankt Petersburg, are loc anual, începând din 2011 şi, potrivit prezentării de pe site-ul dedicat "este organizat cu sprijinul Ministerului Justiţiei din Federaţia Rusă şi a preşedintelui Federaţiei Ruse".