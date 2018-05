Subiectele zilei: De acum, românii pot REFUZA să dea buletinul de identitate: Schimbarea adusă de GDPR; Firma care a montat microfonul în casa ministrului Dan aparține fetei generalului Bujor Florescu; Italia ar putea renunţa la euro. Planul populiştilor care au câştigat alegerile

Începând cu 25 mai 2018 se va aplica în toate statele membre ale Uniunii Europene Regulamentul GDPR (general data protection regulation) care aduce modificări substanțiale în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personale ale persoanelor vizate. Din 2012, CNP-ul nu ar trebui să mai existe pe facturi. Acesta este un aspect foarte important şi priveşte foarte multe businessuri care se adresează consumatorilor., scrie Capital.ro. Câţiva timişoreni au cumpărat două proprietăţi în Buzad (judeţul Timiş), un sat cochet de deal spre care drumul te conduce prin păduri dese, şi au demarat un proiect inedit. Buzad este un sat care aparţine de comuna Bogda (judeţul Timiş), aflat la 45 de kilometrui de Timişoara. Zona a devenit cunoscută pentru satul de vacanţă de la Altringen şi pentru satul rotund Charlotenburg, întemeiate de coloniştii şvabi între 1770-1771. Dacă satele din jur se datorează celei de-a doua mari colonizări generale cu populaţie germană iniţiată de Regina Maria Teresa şi fiul ei Iosif al II-lea, Buzad a rămas un sat românesc, potrivit Adevarul. George Soros, întemeietorul fundației Open Society, se află de luni de zile în centrul unei campanii antisemite a guvernului de la Budapesta. Ungaria își face singură un deserviciu, crede Keno Verseck. Din punct de vedere formal este doar o mutare. În realitate, însă, este un eveniment european încărcat de simbol. Mai mult decât atât, acțiunea reprezintă o cezură în istoria postcomunistă a Europei Centrale și de Sud-Est. Până la finele lunii august, fundația Open Society își închide sediul central de la Budapesta și se mută la Berlin. Motivul: "climatul politic și legislativ represiv din Ungaria", după cum a anunțat conducerea fundației, marți, la New York. Astfel ia sfârșit o eră de peste trei decenii la Budapesta, acolo unde, în 1984, și-a început activitatea fundația miliardarului american George Soros, care în țara de origine și orașul natal a sprijinit opoziția anticomunistă, scrie Deutsche Welle Informații noi arată implicarea unei filiere de foști polițiști cu grad înalt în Afacerea Microfonul. În loc să apeleze la structurile pe care le conduce, ministrul Carmen Dan a avut încredere în ofițeri pensionați, care au ”legături periculoase” cu rețelele de mafioți, interlopi și spioni străini. Dincolo de cei doi detectivi gafeuri stă generalul Bujor Florescu, socrul unuia dintre intruși și patron de firmă de investigații!, dezvaluie Tolo.ro. În patrimoniul Bibliotecii „V.A. Urechia” din Galați se află o colecție ce cuprinde 85 de gravuri ale celebrului pictor Rembrandt Harmenszoon van Rijn, considerat unul dintre cei mai mari pictori ai lumii. Colecția a fost donată în urmă cu peste o sută de ani, mai precis în 1897, de fondatorul bibliotecii, Vasile Alexandrescu Urechia, care a cheltuit o avere pentru achiziționarea acestor opere de artă de la Paris. Cele 85 de gravuri desenate de Rembrandt sunt incluse într-un catalog intitulat „Recueil de Quatre-Vingt-Cinq Estampes originales, Têtes, Paysages et différents Sujets, dessinées et gravés par Rembrandt”, scrie Romania libera UE e de-o moralitate ireproşabilă. Deci se va salva. Cum? Dialectic şi prin divorţ net de unilaterala Americă şi belicosul ei aliat israelian. Ce dacă pentru Germania dreptul Israelului la existenţă e raţiune de stat? În cancelariile vest-europene indignarea dă pe dinafară. Revolta e cu atât mai debordantă cu cât iar şi-ar fi dat Trump în petec cu ambasada şi cu Iranul. Iar aliatul său israelian şi-ar fi ieşit din minţi, ripostând "disproporţionat" la protestatari ”paşnici” demonstrând la graniţa cu Gaza ”ocupată”. În reacţie la nefăcutele preşedintelui american, şefa diplomaţiei europene Mogherini (cea cu baticul pe cap într-o recentă vizită la ayatolahi) regretă. Şi dă oficialilor iranieni asigurări de bunăcredinţă. Faţă de cine? Faţă de opoziţia democratică din Iran, cea oprimată la sânge de regim? Ei, aş! Faţă de femeile care nu mai vor să poarte vălul musulman obligatoriu pe teritoriul persan? Nici atât. Ci faţă de teocraţia cu ambiţii de putere regională, globală şi nucleară de la Teheran. Ne miră?, se intreabă Deutsche Welle . Cele două partide populiste din Italia încearcă să ajungă la o înțelegere și să formeze un guvern. Astfel, un prim pas făcut de liderii celor două formațiuni a fost să redacteze un document care a ajuns în spațiul public și care dezvăluie planurile prin care aceștia plănuiesc să sfideze regulile Uniunii Europene în ceea ce privește migrația și datoria publică a țării, informează BBC News. Propunerea include modificări referitoare la mai multe „proceduri tehnice specifice”, potrivit stirileprotv.ro.