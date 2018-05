Subiectele zilei: Un copil internat la spitalul "Marie Curie" a trimis poze din toate anotimpurile, în care infirmierele îi spală mașina unui doctor, șef de secție; Pas cu pas. Scenariile juridico-politice după ce Orban i-a reclamat la Parchet pe Viorica Dăncilă şi pe Liviu Dragnea

Primul pas. Procurorii DIICOT vor analiza plângerea făcută de Ludovic Orban. Există două posibilităţi: ori va fi clasată, dacă oamenii legii constată că fapta nu există sau că fapta nu este prevăzută de legea penală. Ori se începe urmărirea penală in rem (referitoare doar la faptă, nu la persoană). „Din momentul în care se începe urmărirea penală in rem, procurorii vor trebuie să facă verificări, să solicite documente, să cheme martori la audieri, cum a fost şi în cazul OUG 13. Dar asta nu însemană că se va ajunge la Viorica Dăncilă. Majoritatea plângerilor penale aiuristice sunt clasate după ce se începe urmărirea penală in rem“, explică avocata Elenina Nicuţ, relatează Adevărul Asistăm oare la o criză trecătoare, sau ne găsim în punctul în care ”mitul” occidental al unificării europene și cel răsăritean al regăsirii libertății și capitalismului s-au dovedit a fi lucruri diferite? O afirmație a președintelui Macron ar fi meritat să fie comentată pe larg. La Sofia, în contextul reuniunii informale a Consiliului European, liderul cel mai în vogă din cadrul UE a spus că ”ultimii 15 ani ne-au purtat pe o cale care a slăbit Europa în timp ce noi doream extinderea ei”. S-a observat imediat că intervalul desemnat de președintele Franței corespunde cu decizia admiterii în UE a primelor țări din fostul lagăr comunist, conform Deutsche Welle Tot pozne face și un copil bolnav, internat la spitalul ”Marie Curie” din Capitală. Pe parcursul repetatelor sale spitalizări, puștiul căpătă pasiunea de a a-i urmări pe oameni de la fereastra spitalului. Privește oamenii și obiceiurile lor. Unele dintre aceste situații l-au întristat și le-a dat mai departe. Le-a trimis la ziar. În imagini se vede cum infirmierele și asistentele îi spală mașina unui doctor, profesorul Mihaela Bălgrădean, șefa secției Nefrologie Pediatrică. Femeile vin, dau cu apă, fac curat înauntrul mașinii șefei lor. Ele deretică atent. Sunt două sau trei, de fiecare dată. O fac nu o dată, ci de mai multe ori, pe când era zăpadă și acum, când pomii au înverzit. Micul pacient se obișnuiește mai greu cu ceea ce nouă ni se pare normal, notează tolo.ro DIICOT prezintă modul în care Ghenosu îi predă fiului său „adevărate lecţii de comitere a infracţiunilor”: ”nu eşti capabil să-ţi găseşti o femeie pe internet, să o trimiţi ca să-ţi facă bani, toţi proştii, toţi fraierii, toţi ăia de la Târgovişte face, tu nu faci …”. „Analizându-se actele de urmărire penală şi faptele cercetate prin prisma rezonanţei sociale, (...) se poate concluziona că, sub aspectul unui pericol social concret, infracţiunile subzistă în sensul conturării în speţa dedusă cercetării, existând probe din care rezultă că inculpaţii se fac vinovaţi de săvârşirea infracţiunilor reţinute în sarcina acestora (...) existând totodată probe certe că lăsarea inculpaţilor în libertate prezintă un pericol concret pentru ordinea publică”, se arată în referatul procurorilor DIICOT, potrivit România Liberă Într-o ţară cu peste 90 la sută proprietari de locuinţe, au apărut şi primele imobile destinate doar celor care vor să stea cu chirie. Sunt tineri, cu familie sau manageri străini care au nevoie de flexibilitate şi confort. Ca să-i atragă, dezvoltatorii imobiliari le oferă locuri de parcare sau o sală de sport la parterul blocului, toate incluse în costul chiriei. 90 la sută dintre cei care închiriază apartamente în imobile special construite pentru asta au contracte încheiate pe cel puţin 12 luni. Kimberly Vrânceanu - dezvoltator imobiliar: „Chiriaşii noştri sunt persoane care nu vor să cumpere locuinţe sau amână achiziţia uneia, chiria se potriveşte stilului lor de viaţă. Vârsta lor variază de la 20 ani până la 60 de ani”. Chiria pentru o garsonieră e de 300 de euro şi ajunge la 450 de euro în cazul unui apartament cu 2 camere, conform Digi24 „Noi iubim foarte mult România, dar iubirea asta e doar dintr-o parte. Voi nu sunteți interesați de noi”, mi-a spus în decembrie, anul trecut, medicul Rafeek Zant, în biroul său din spitalul privat Al Hayat din Gaza City. Doctorul se chinuia să pronunțe cât mai corect cuvintele românești pe care le învățase în cei șapte ani petrecuți ca student în Iași. „Nu e chiar așa”, am încercat să salvez situația, gândindu-mă că, totuși, în problema palestiniană statul român a avut întotdeauna o poziție prietenoasă, scrie Vice