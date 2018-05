Subiectele zilei: Intra in vigoare regulamentul european privind prelucrarea datelor personale. Totul despre noile tale drepturi si obligatii; Fotografii cu protestul soferilor care vor autostrazi in Moldova; UE strange Romania cu usa ca sa returneze mai repede banii din taxa auto

Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR - General Data Protection Regulation) va fi direct aplicabil in toate statele membre ale Uniunii Europene (UE) incepand de vineri, 25 mai. El impune un set unic de reguli in materia protectiei datelor cu caracter personal, inlocuind Directiva 1995/46/CE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si, implicit, prevederile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Propunerea legislativa a fost initiata dupa aproape 2 ani de la votarea regulamentului si cu doar 2 luni inainte de intrarea in vigoare. Pe langa aceasta intarziere, initiatorii, senatoarea Carmen Dan (PSD), actualul ministru al afacerilor interne, si senatorul Serban Nicolae (PSD), au si depus gresit propunerea la Senat in loc de Camera Deputatilor, fiind nevoiti sa o retraga, desi fusesera parcurse deja etape din procesul legislativ, arata G4 Media. Cateva sute de soferi din Moldova au venit in Bucuresti cu scopul de-a primi la schimb promisiunea ca vor avea si ei autostrada in urmatorii ani. Evenimentul a fost organizat de asociatiile "Impreuna pentru A8" si "Moldova vrea autostrada". Pornirea a fost data din Iasi si pe drum era liber sa se alature cine mai voia sa sustina cauza. Au mai venit masini din Suceava, Botosani, Roman si Bacau. Defilarea de masini, cu oprire la Bucuresti, s-a facut pentru ca Guvernul sa devina mai serios cand vine vorba de autostrazile A8 (Ungheni - Iasi - Targu Mures) si A7 (Ploiesti - Suceava). N-as zice ca au avut mare castig de cauza, dat fiind ca abia vineri au fost informati ca n-au voie sa stationeze in Piata Victoriei, acolo unde trebuia sa fie capatul marsului, scrie VICE. Tergiversarea restituirii fostelor taxe auto ar putea aduce Romaniei o noua sanctiune din partea Comisiei Europene. Vestea buna este ca romanii ar putea sa-si primeasca banii inapoi mai repede decat s-a stabilit in calendarul facut de Guvern. Concret, autoritatile de la Bucuresti ar putea fi amendate de Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) din cauza ca Guvernul nu restituie mai repede fostele taxe auto cerute la prima inmatriculare a masinilor. Practic, CE a declansat joi procedura de infringement pentru ca Romania a incalcat legislatia UE. Trimiterea scrisorii este prima etapa a procedurii de infringement. Romania are un termen de doua luni pentru a formula observatii. In functie de raspunsul Romaniei, CE poate sa emita un aviz in care va indica motivele pentru care considera ca a fost incalcata legislatia europeana. Dupa trimiterea avizului motivat, Guvernul va avea alte doua luni pentru a da curs deciziei, precizeaza Adevarul. Profitul obtinut de o persoana ca urmare a unui an suplimentar petrecut in scoala este de 11.3% in Romania, cu mult peste cel generat de depozitele bancare si chiar de piata de capital. La nivel global, atat guvernele, cat si indivizii vad oportunitatea investitiei in educatie. Cheltuielile publice cu educatia ca parte a PIB-ului unei tari cresc. Romania insa nu o face si risca sa piarda cursa schimbarilor tehnologice care modifica radical societatile si economiile din toata lumea. Ce a generat un profit mai mare in ultimii ani: educatia sau piata de capital? Surprinzator, randamentele sunt apropiate, dar balanta inclina in favoarea educatiei. In Romania, profitul obtinut de o persoana ca urmare a unui an suplimentar petrecut in scoala este de 11.3%, potrivit unui studiu publicat de Banca Mondiala luna trecuta. Desi comparatia nu este complet corecta, randamentul mediu anual pe piata de capital a fost de aproximativ 10% in ultimii cinci ani. Procentul este enorm daca il comparam si cu alte plasamente alternative precum depozitele in lei, unde dobanzile anuale nu depasesc 1.5%, informeaza G4 Media. Rezolutia a fost semnata si de vicepresedintii regionali, ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, si ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Intotero, prezenti la Timisoara, informeaza Romania Actualitati. Mihai Fifor a precizat: Nu putem sa asistam pasiv la modul in care se incearca discreditarea premierului Romaniei, intr-un moment ca acesta si, desigur, PSD trebuie sa dovedeasca solidaritate si unitate si sa ofere o replica extrem de coerenta si de riguroasa si de sustinuta la tentativa aceasta de a destabiliza din nou guvernarea Romaniei si de a destabiliza pe aceasta cale, aceasta tara. Si presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ieri, la Timisoara, ca premierul Viorica Dancila se bucura de toata sustinerea sa si a formatiunii pe care o conduce, relateaza Romania Libera. Programul legislativ al Guvernului pe 2018 include, intre altele, ca "prioritate legislativa", un proiect de lege pentru instituirea schemei de ajutor de stat "Imprumuturi fara dobanda pentru tineri", mentionand ca nu este nevoie ca tinerii beneficiari sa aiba venituri. Programul are ca scop "facilitarea accesului la finantare pentru tinerii sub 26 de ani care nu au un loc de munca sau care sunt in perioada studiilor", valoarea maxima a creditului fiind de 40.000 de lei, arata documentul citat. Potrivit proiectului, garantia statului va fi de 80% si se va acorda "prin Fondul de Garantare" (cel mai probabil, prin Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM -n.n.) si "nu este nevoie ca tinerii sa aiba venituri", arata Gandul. Europarlamentarul PNL, Daniel Buda, spune ca decizia de nationalizare a Pilonului II de pensii e sinonima cu nationalizarea caselor de catre comunisti. El ii cere lui Liviu Dragnea sa opreasca jaful din Romania. "Ii solicit public lui Liviu Dragnea sa opreasca cel mai mare jaf al Romaniei de la comunisti incoace. Ii atrag atentia ca nu este nicio diferenta intre nationalizarea Pilonului II de pensii preconizata a fi facuta de PSD-ALDE si nationalizarea caselor de catre comunisti. Dreptul de proprietate este sacru si inviolabil. Nimeni nu poate sa se atinga de un drept de proprietate fara sa ii fie atrasa raspunderea in primul rand din punct de vedere politic", spune Daniel Buda, europarlamentar si presedinte PNL Cluj, potrivit Romania Libera.