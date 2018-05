Subiectele zilei: Cum se tratează rujeola la ţară în România secolului XXI: copiii sunt frecaţi cu rachiu, beau zeamă de varză şi stau îmbrăcaţi în roşu; Amenajarea de 200.000 de euro din mijlocul unui bulevard din Sectorul 3. R. Negoiță: ”Ce, e mult?!”: Marele război al lui Vlad Ţepeş despre care românii n-au auzit şi care lipseşte din manualele şcolare

Primul tur al alegerilor locale anticipate, desfășurat duminică, 20 mai, la Chișinău și Bălți, a reaprins speranța schimbării clasei politice în Republica Moldova. În turul doi s-au clasat socialistul pro-rus Ion Ceban (40,97%) și pro-europeanul Andrei Năstase (32,12%). Chișinăuienii i-au luat, prin vot, primăria Silviei Radu (clasată pe locul trei cu 17,65%) – propulsată în funcția de primar interimar ca urmare a unor jonglerii politice coordonate, spun analiștii politici, de Partidul Democrat. Silvia Radu s-a înscris în cursa electorală în calitate de „candidat independent”, dar a fost sprijinită masiv de mașinăria mediatică și administrativă a democraților, potrivit Deutsche Welle. Scandalul Facebook-Cambridge Analytica a declanșat o situație de teamă față de posibilitatea de a fi controlați psihologic prin analiza datelor personale. S-au activat astfel instituții ale statului, organizații guvernamentale și non-guvernamentale, specialiști și nespecialiști, etc. Mai mult, au apărut peste noapte ”experții” în fenomen, oferindu-și ”servicii” de protecție! În acest demers s-a putut observa că nu doar simțul comun, ci uneori și instituțiile statutului sunt neinformate și pot deveni caraghioase și vulnerabile. Pericolul este însă acum să trecem dintr-o extremă în altă extremă, relateaza G4media. În secolul XXI, rujeola, o boală contagioasă şi virală, care uneori poate duce la moartea celui infectat, este combătută, în mediul rural, cu leacuri băbeşti. Aceasta este constatarea făcută de medicul epidemiolog Irina Alecu din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Botoşani în urma experienţelor avute în timpul campanilor de vaccinare, prin satele botoşănene. Frecţia cu ţuică şi zeama de varză ţin, în multe comunităţi de la ţară, locul vaccinului şi al anti-termicelor prescrise de medic. Totodată ritualurile medievale de combatere a bolii sunt folosite pe scară largă, mai ales în familiile sărace şi cu educaţie precară, potrivit Adevarul.ro O echipă de chirurgi francezi anunţă un nou tip de transplant pentru pacienţii care trebuie operaţi pe trahee. Noua metodă foloseşte grefe din aortă, cea mai mare arteră din organismul uman şi a fost prezentată amănunţit în jurnalele medicale. Două treimi dintre pacienţii operaţi prin noua metodă respiră acum normal. „Acest tip de grefă vizează două tipuri de pacienţi. Primul grup este cel al pacienţilor care prezintă leziuni foarte avansate ale traheei, care au suferit mai multe intervenţii şi nu mai au altă soluţie. Pentru celălalt grup, intervenţia se realizează pentru a evita afectarea completă a plămânului”, a explicat chirurgul Emmanuel Martinod, potrivit Digi24.ro Surse judiciare dezvăluie că în cazul copilului de 3 ani care ar fi murit după ce a mâncat shaorma, se verifică dacă nu cumva este vorba despre un virus, fiind aşteptate rezultatele analizelor. Se fac verificări şi privind modul în care a intervenit ambulanţa. Deocamdată nu este cunoscută cauza morţii minorului de 3 ani, însă părinţii susţin că starea de rău ar fi survenit după ce a consumat shaorma, potrivit Gandul.info Mitul lui Dracula şi aureola de domnitor-războinic a lui Vlad Ţepeş stârnesc, în continuare, mare interes. O echipă de istorici din Germania, care se ocupă de 10 ani de studierea domnitorului muntean, a descoperit într-o arhivă din Mantova, Italia, că Ţepeş a purtat un mare război la sud de Dunăre în perioada martie-aprilie 1462, când Mahomed a invadat Ţara Românească. Între iarna lui 1461 şi luna mai 1462 nu se ştie nimic despre domnitorul Vlad Ţepeş, care a domnit la Târgovişte. Nu se ştie dacă şi-a demobilizat armata sau nu, dar descoperirile istoricilor nemţi arată că în perioada lipsă din cărţile de istorie a avut loc un război important, potrivit Adevarul.ro Pe bulevardul Nicolae Grigorescu din Sectorul 3 al Capitalei, primăria a comandat realizarea unui paravan de mesteceni pe mijlocul carosabilului. Un mesteacăn a fost cumpărat de primărie cu peste 450 de lei, când în pepiniere este aproximativ 60 de lei. “Sunt bani în plus, asta e părerea mea. Aici erau trandafiri şi era de ajuns”, spune o locatară. Valoarea lucrărilor depăşeşte un milion de lei, adică peste 200.000 de euro, conform unui răspuns dat de primăria sectorului 3 unei consiliere din opoziţie, potrivit Stirileprotv.ro. Banca de stat CEC Bank a contestat în instanţă o decizie ANAF prin care a fost obligată să plătească 1.700.000 de lei în solidar cu generalul SRI în rezervă, Dan Grigoriu, după ce i-a virat acestuia banii, deşi suma era poprită de Fisc. Povestea pare incredibilă şi arată neputinţa statului în faţa afaceriștilor conectați la serviciile secrete și lumea politică. Dan Grigoriu este general SRI în rezervă şi milionar în euro. Între 2002 şi 2016, Dan Grigoriu a fost judecat în dosarul Tracia-Asesoft, alături de fostul deputat PSD Sebastian Ghiţă, potrivit G4media. De 25 de ani, Diana Cimpoeşu este medic de urgenţă la Iaşi. O vedem pe holurile din spital, în saloane, la intervenţii, cu elicopterul sau cu ambulanţa SMURD, dar şi în amfiteatrele Universităţii de Medicină şi Farmacie din Iaşi. Salvează vieți și conturează destine. De la vârsta de patru ani a ştiut că vrea să devină medic. În timpul şcolii a cochetat cu matematica şi arta, dar a ales până la urmă medicina de urgenţă. Dedicată visului ei, a plecat cu soţul şi băiatul de numai trei săptămâni la Târgu Mureş, pentru specializare. Nu putea să mai amâne. A fost primul medic din Iaşi care a zburat cu elicopterul SMURD. Zboară pentru a salva vieţi indiferent de ploaie, ninsoare, ger sau soare, relateaza Digi24.ro Marşul motorizat către Capitală a avut un start bun încă de la primele ore ale dimineţii de sâmbătă. Erau anunţaţi 1.000 de participanţi, însă şi-au umplut rezervoarele şi au plecat la drum în jur de 300 de şoferi de maşini mici, tiruri şi motociclişti. Mobilizarea Ministerului de Interne a fost la cote maxime, pe tot traseul echipaje de poliţie şi jandarmi ne-au petrecut cu privirea şi ne-au făcut filmuleţe pe telefoane. Un marş motorizat pentru cele două autostrăzi la ale căror hârtii se lucrează de mai bine de 10 ani, A8 şi A7. Pentru prima dată, Moldova nu mai poate aştepta şi strigă din toţi rărunchii că are nevoie de autostrăzi. Pentru a ieşi din sărăcia la care o condamnă, în continuare, Guvernul, potrivit Ziaruldeiasi.ro În luna august a anului trecut, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central (SUUMC) “Dr. Carol Davila”, din București, a achiziționat trei ambulanțe noi pentru a deservi unitatea, dar și Guvernul României și Administrația Prezidențială. Din nefericire însă, noile autospeciale au pus spitalul într-o situație penibilă. Ambulanțele sunt prea înalte pentru a încăpea în pasajul care duce la camera de gardă, angajații unității fiind nevoiți să preia pacienții din curte, cu targa, în orice condiții meteorologice sau indiferent de cât de gravă este starea bolnavului. Brancardierii sunt nevoiți să se lupte cu pacienții pe targă, pe o -pantă de aproximativ 45 de grade și pe o distanță de zeci de metri, potrivit Romanialibera.ro.