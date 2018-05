Subiectele zilei: Distrugerea Pilonului II de pensii: Romania copiaza modelul Ungariei. Primii patru pasi au fost facuti; Romania exporta energie dupa cum bate vantul; Formarea guvernului italian - primejdie pentru UE?

Distrugerea Pilonului II de pensii: Romania copiaza modelul Ungariei. Primii patru pasi au fost facuti Oficial, Ungaria nici nu a nationalizat, nici nu a desfiintat Pilonul II de pensii private. Dar prin cativa pasi bine calculati, specifici actiunilor de ambuscada, Viktor Orban a reusit sa distruga acest pilon, facandu-l total neatractiv pentru salariati. Romania a facut deja primii patru pasi pe calea deschisa de Ungaria. Secretomania cu care autoritatile romane isi inconjoara intentiile pe care le au cu Pilonul II de pensii private ne sileste sa analizam ce s-a intamplat cu acest pilon in alte tari si sa vedem in ce masura regasim acelasi tipar de actiune si in Romania. Iar din actiunile intreprinse pana acum la Bucuresti, putem spune ca autoritatile romane par sa fi ales modelul din Ungaria. Pe 13 octombrie 2010, premierul Orban a decis suspendarea platilor catre Pilonul II de pensii pentru o perioada de 14 luni, de la 1 noiembrie 2010 pana pe 31 decembrie 2011. Nu a explicat ce se va intampla dupa ce vor trece cele 14 luni si a justificat masura prin faptul ca Ungaria trecea prin criza economica mondiala. Cele 8 procente din salariile brute luate de la Pilonul II urmau sa treaca la bugetul de stat, ca sa acopere deficitul bugetar si sa reduca datoria publica a Ungariei, care era atunci de peste 80% din PIB, scrie Oficial, Ungaria nici nu a nationalizat, nici nu a desfiintat Pilonul II de pensii private. Dar prin cativa pasi bine calculati, specifici actiunilor de ambuscada, Viktor Orban a reusit sa distruga acest pilon, facandu-l total neatractiv pentru salariati. Romania a facut deja primii patru pasi pe calea deschisa de Ungaria. Secretomania cu care autoritatile romane isi inconjoara intentiile pe care le au cu Pilonul II de pensii private ne sileste sa analizam ce s-a intamplat cu acest pilon in alte tari si sa vedem in ce masura regasim acelasi tipar de actiune si in Romania. Iar din actiunile intreprinse pana acum la Bucuresti, putem spune ca autoritatile romane par sa fi ales modelul din Ungaria. Pe 13 octombrie 2010, premierul Orban a decis suspendarea platilor catre Pilonul II de pensii pentru o perioada de 14 luni, de la 1 noiembrie 2010 pana pe 31 decembrie 2011. Nu a explicat ce se va intampla dupa ce vor trece cele 14 luni si a justificat masura prin faptul ca Ungaria trecea prin criza economica mondiala. Cele 8 procente din salariile brute luate de la Pilonul II urmau sa treaca la bugetul de stat, ca sa acopere deficitul bugetar si sa reduca datoria publica a Ungariei, care era atunci de peste 80% din PIB, scrie Adevarul.





Romania exporta energie dupa cum bate vantul Balanta schimburilor transfrontaliere cu energie este favorabila Romaniei doar daca bate vantul, sau ocazional daca este soare. Este un fapt certificat de datele disponibile in timp real de Transelectrica. Datele companiei Transelectrica arata clar ca tara noastra este net exportatoare de curent numai atunci cand curba productiei de energie eoliana (de culoare verde - n.r.) este sus. In rest, daca nu prea bate vantul, Romania trece pe import. Analizand diagrama atasata, se poate vedea cum, matematic, inflexiunea parabolei care arata productia de energie eoliana se face aproximativ cu acelasi tip de inflexiune, dar de sens invers, a soldului(culoare roz) care indica daca balanta schimburilor de energie este pozitiva sau negativa. Astfel, se poate vedea cum cel mai mare nivel al exportului net de electricitate, in acest an, a fost in 14 februarie ora 12.11. In exact acelasi moment, productia de energie eoliana era de 2.422 de MW, una dintre cele mai mari din acest an. Sunt 2.800 MW instalati in fermele eoliene din Romania, ceea ce inseamna ca aproape toate moristile de vant se invarteau la data si ora mentionate, informeaza Balanta schimburilor transfrontaliere cu energie este favorabila Romaniei doar daca bate vantul, sau ocazional daca este soare. Este un fapt certificat de datele disponibile in timp real de Transelectrica. Datele companiei Transelectrica arata clar ca tara noastra este net exportatoare de curent numai atunci cand curba productiei de energie eoliana (de culoare verde - n.r.) este sus. In rest, daca nu prea bate vantul, Romania trece pe import. Analizand diagrama atasata, se poate vedea cum, matematic, inflexiunea parabolei care arata productia de energie eoliana se face aproximativ cu acelasi tip de inflexiune, dar de sens invers, a soldului(culoare roz) care indica daca balanta schimburilor de energie este pozitiva sau negativa. Astfel, se poate vedea cum cel mai mare nivel al exportului net de electricitate, in acest an, a fost in 14 februarie ora 12.11. In exact acelasi moment, productia de energie eoliana era de 2.422 de MW, una dintre cele mai mari din acest an. Sunt 2.800 MW instalati in fermele eoliene din Romania, ceea ce inseamna ca aproape toate moristile de vant se invarteau la data si ora mentionate, informeaza Romania Libera.





Comentariu: Formarea guvernului italian - primejdie pentru UE? Italienii nu au incredere din principiu in proprii politicieni, pe care ii califica, dispretuitor, drept "casta". Politicienii italieni isi respecta rar promisiunile facute in campania electorala. Odata ajunsi la putere, ei nu sunt adesea preocupati decat de propriile avantaje. Acestea au fost mai mult sau mai putin regulile de fier ale vietii politice din Italia. Acum populistii nationalisti de la extrema dreapta si cei mai degraba de stanga au castigat alegerile si se afla la putere. Ei promit o schimbare istorica, o revolutie si preocupare reala pentru binele cetatenilor. Oare nu mai sunt valabile regulile de fier de odinioara? Sau noua coalitie lipsita de experienta dar foarte increzatoare in fortele proprii va da uitarii relativ rapid prevederile ambitioase dar si periculoase ale programului de guvernare, pentru a se concentra pe conservarea propriei puteri? Chiar daca suna straniu, ar fi de dorit in interesul Italiei si al UE ca regulile de fier de odinioara sa redevina operante iar revolutia nationalista sa esueze, arata Italienii nu au incredere din principiu in proprii politicieni, pe care ii califica, dispretuitor, drept "casta". Politicienii italieni isi respecta rar promisiunile facute in campania electorala. Odata ajunsi la putere, ei nu sunt adesea preocupati decat de propriile avantaje. Acestea au fost mai mult sau mai putin regulile de fier ale vietii politice din Italia. Acum populistii nationalisti de la extrema dreapta si cei mai degraba de stanga au castigat alegerile si se afla la putere. Ei promit o schimbare istorica, o revolutie si preocupare reala pentru binele cetatenilor. Oare nu mai sunt valabile regulile de fier de odinioara? Sau noua coalitie lipsita de experienta dar foarte increzatoare in fortele proprii va da uitarii relativ rapid prevederile ambitioase dar si periculoase ale programului de guvernare, pentru a se concentra pe conservarea propriei puteri? Chiar daca suna straniu, ar fi de dorit in interesul Italiei si al UE ca regulile de fier de odinioara sa redevina operante iar revolutia nationalista sa esueze, arata Deutsche Welle.





Achitarile si condamnarile in Romania - comparativ cu sistemele judiciare europene: Ipoteza gresita a ministrului Tudorel Toader si problemele reale Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a lasat sa se inteleaga saptamana trecuta ca va fi elaborata o lista a procurorilor care au lucrat dosarele in care instantele au pronuntat achitari definitive. "Trebuie sa vedem fenomenul", a explicat ministrul, referindu-se in special la inculpatii care au fost si arestati preventiv. "Credeti ca trei mii de euro acopera suferinta a trei ani de puscarie nemeritata?", a intrebat retoric ministrul Toader, calificand aceste cazuri exemple de represiune nedreapta. Romania nu are insa prea multe achitari, asa cum sustine ministrul, ci putine, comparativ cu practica europeana. Iar acest lucru poate insemna ca procurorii nu-si asuma riscul ca dosarele lor sa fie respinse de instante. Media europeana a achitarilor este de peste 25%, in timp ce in Romania se situeaza la in jurul a 2%. Anul trecut, au fost achitati definitiv, indiferent de perioada trimiterii in judecata, 1.036 inculpati, din care 995 inculpati persoane fizice (12 minori) si 41 inculpati persoane juridice. Astfel, ponderea achitatilor definitiv in totalul inculpatilor trimisi in judecata a fost de 1,7%, relateaza Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a lasat sa se inteleaga saptamana trecuta ca va fi elaborata o lista a procurorilor care au lucrat dosarele in care instantele au pronuntat achitari definitive. "Trebuie sa vedem fenomenul", a explicat ministrul, referindu-se in special la inculpatii care au fost si arestati preventiv. "Credeti ca trei mii de euro acopera suferinta a trei ani de puscarie nemeritata?", a intrebat retoric ministrul Toader, calificand aceste cazuri exemple de represiune nedreapta. Romania nu are insa prea multe achitari, asa cum sustine ministrul, ci putine, comparativ cu practica europeana. Iar acest lucru poate insemna ca procurorii nu-si asuma riscul ca dosarele lor sa fie respinse de instante. Media europeana a achitarilor este de peste 25%, in timp ce in Romania se situeaza la in jurul a 2%. Anul trecut, au fost achitati definitiv, indiferent de perioada trimiterii in judecata, 1.036 inculpati, din care 995 inculpati persoane fizice (12 minori) si 41 inculpati persoane juridice. Astfel, ponderea achitatilor definitiv in totalul inculpatilor trimisi in judecata a fost de 1,7%, relateaza Curs de Guvernare.





Spaga pentru altul, dezincriminata de Senat. Cine sunt autorii legii Senatul a adoptat tacit o initiativa depusa de 15 alesi social-democrati, printre care Andreea Cosma si Catalin Radulescu, prin care ar urma sa fie dezincriminata spaga pentru altul. Forul decizional este Camera Deputatilor. Prin proiectul initiat de cei 15 deputati se urmareste modificarea articolului 12 al Legii 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, astfel incat sa fie scoasa o sintagma care se refera la beneficiarul unei actiuni, dar si introducerea unei sintagme care face precizare stricta la un tip concret de "foloase". Adoptarea tacita va fi anuntata in sedinta de marti a Senatului. Practic, prin modificarea propusa este urmarita scoaterea sintagmei "sau pentru altul" in ceea ce priveste actiunea prevazuta de articol, dar si precizarea expresa ca foloasele trebuie sa fie "materiale". Acest proiect de lege ar trebui sa ajunga pe masa Comisiei speciale pentru legile Justitiei, adica pe mana lui Florin Iordache, din moment ce majoritatea PSD-ALDE a votat ca orice initiativa pe Justitie sa fie dezbatuta de aceasta structura parlamentara, potrivit Senatul a adoptat tacit o initiativa depusa de 15 alesi social-democrati, printre care Andreea Cosma si Catalin Radulescu, prin care ar urma sa fie dezincriminata spaga pentru altul. Forul decizional este Camera Deputatilor. Prin proiectul initiat de cei 15 deputati se urmareste modificarea articolului 12 al Legii 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, astfel incat sa fie scoasa o sintagma care se refera la beneficiarul unei actiuni, dar si introducerea unei sintagme care face precizare stricta la un tip concret de "foloase". Adoptarea tacita va fi anuntata in sedinta de marti a Senatului. Practic, prin modificarea propusa este urmarita scoaterea sintagmei "sau pentru altul" in ceea ce priveste actiunea prevazuta de articol, dar si precizarea expresa ca foloasele trebuie sa fie "materiale". Acest proiect de lege ar trebui sa ajunga pe masa Comisiei speciale pentru legile Justitiei, adica pe mana lui Florin Iordache, din moment ce majoritatea PSD-ALDE a votat ca orice initiativa pe Justitie sa fie dezbatuta de aceasta structura parlamentara, potrivit Adevarul.





Am intrebat mame din Bucuresti ce cred despre banii pentru gravide de la Gabriela Firea Gabriela Firea este, inainte de toate, o familista convinsa. Stii asta de pe vremea cand s-a ales cu un avertisment de la CNCD pentru ca "nu esti un om complet fara sa cresti un copil", ori asta credea prin 2014 actualul primar al Capitalei. Pentru ca a ars cam toate podurile electorale cu bucurestenii care aleg sa nu nasca, s-a pus in ultimul an pe distribuit ajutoare pentru mame, gravide si cupluri care au nevoie de inseminare artificiala. Bine, astea sunt doar ajutoarele date in numele cresterii natalitatii, ca bani a dat si pe cultura, festivaluri, biciclisti si luminite de Paste. Consiliul General al Capitalei a aprobat, pe 4 mai, acordarea unui sprijin financiar in valoare de 2 000 de lei pentru femeile gravide, sub forma asa-numitului voucher Materna Bucuresti. Banii vin in doua ture, 1 000 de lei in a zecea saptamana de sarcina si alti 1 000 de lei in a sasea luna. Si ca sa te asiguri ca nu-i dai pe prostii, ei nu vin intr-o geanta de umar plina cu cash, ci sub forma unor vouchere care pot fi folosite doar pentru servicii medicale si medicamente nedecontate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, scrie Gabriela Firea este, inainte de toate, o familista convinsa. Stii asta de pe vremea cand s-a ales cu un avertisment de la CNCD pentru ca "nu esti un om complet fara sa cresti un copil", ori asta credea prin 2014 actualul primar al Capitalei. Pentru ca a ars cam toate podurile electorale cu bucurestenii care aleg sa nu nasca, s-a pus in ultimul an pe distribuit ajutoare pentru mame, gravide si cupluri care au nevoie de inseminare artificiala. Bine, astea sunt doar ajutoarele date in numele cresterii natalitatii, ca bani a dat si pe cultura, festivaluri, biciclisti si luminite de Paste. Consiliul General al Capitalei a aprobat, pe 4 mai, acordarea unui sprijin financiar in valoare de 2 000 de lei pentru femeile gravide, sub forma asa-numitului voucher Materna Bucuresti. Banii vin in doua ture, 1 000 de lei in a zecea saptamana de sarcina si alti 1 000 de lei in a sasea luna. Si ca sa te asiguri ca nu-i dai pe prostii, ei nu vin intr-o geanta de umar plina cu cash, ci sub forma unor vouchere care pot fi folosite doar pentru servicii medicale si medicamente nedecontate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, scrie VICE.