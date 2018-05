Subiectele zilei: Autostrada proiectata sa treaca prin fieful lui Dragnea; Ministerul Educatiei a decis: Elevii sa invete dupa manuale vechi; O noua institutie bugetara infiintata de Ministerul Culturii. Motivul principal: gasirea de joburi pentru "tinerii solisti"

Autostrada proiectata sa treaca prin fieful lui Dragnea. Guvernul va construi in parteneriat public-privat trei autostrazi si Spitalul Republican. Harta prioritatilor guvernamentale se suprapune cu harta puterii in interiorul PSD. Autostrada Bucuresti-Lugoj se afla pe lista proiectelor strategice prezentata de vicepremierul Viorel Stefan. "Autostrada Sudului (Bucuresti-Alexandria - Craiova - Calafat - Turnu Severin - Lugoj), in lungime totala de 550 de kilometri, va fi de maxim interes pentru investitorii si transportatorii din sudul tarii", a declarat Viorel Stefan. Autostrada va strabate fiefurile unora dintre cei mai importanti lideri PSD, inclusiv judetul Teleorman, de unde provine Liviu Dragnea. Autostrada va strabate si judetele Giurgiu (fieful lui Niculae Badalau), Olt (fieful vicepremierului Paul Stanescu), Dolj (fieful ministrului Muncii Lia Olguta Vasilescu). De asemenea, va trece prin judetul Mehedinti, condus de Aladin Georgescu. In 2015, cand Dragnea a demisionat din postul de vicepremier, in urma condamnarii in dosarul referendumului, Aladin Georgescu si Paul Stanescu au fost printe cei cativa lideri locali care s-au opus acestei retrageri. De asemenea, autostrada ar urma sa treaca prin Caras-Severin, organizatie condusa de Ion Mocioalca. PSD Caras-Severin dar si PSD Timis se numara printre organizatiile din Vest care au semnat recent o declaratie de sustinere a Vioricai Dancila, dupa ce liderul PNL Ludovic Orban a depus o plangere penala pe numele acesteia, scrie Guvernul va construi in parteneriat public-privat trei autostrazi si Spitalul Republican. Harta prioritatilor guvernamentale se suprapune cu harta puterii in interiorul PSD. Autostrada Bucuresti-Lugoj se afla pe lista proiectelor strategice prezentata de vicepremierul Viorel Stefan. "Autostrada Sudului (Bucuresti-Alexandria - Craiova - Calafat - Turnu Severin - Lugoj), in lungime totala de 550 de kilometri, va fi de maxim interes pentru investitorii si transportatorii din sudul tarii", a declarat Viorel Stefan. Autostrada va strabate fiefurile unora dintre cei mai importanti lideri PSD, inclusiv judetul Teleorman, de unde provine Liviu Dragnea. Autostrada va strabate si judetele Giurgiu (fieful lui Niculae Badalau), Olt (fieful vicepremierului Paul Stanescu), Dolj (fieful ministrului Muncii Lia Olguta Vasilescu). De asemenea, va trece prin judetul Mehedinti, condus de Aladin Georgescu. In 2015, cand Dragnea a demisionat din postul de vicepremier, in urma condamnarii in dosarul referendumului, Aladin Georgescu si Paul Stanescu au fost printe cei cativa lideri locali care s-au opus acestei retrageri. De asemenea, autostrada ar urma sa treaca prin Caras-Severin, organizatie condusa de Ion Mocioalca. PSD Caras-Severin dar si PSD Timis se numara printre organizatiile din Vest care au semnat recent o declaratie de sustinere a Vioricai Dancila, dupa ce liderul PNL Ludovic Orban a depus o plangere penala pe numele acesteia, scrie Romania Libera.





Ministerul Educatiei a decis: Elevii sa invete dupa manuale vechi Elevii din clasele VI - XII vor invata, pentru cel putin inca un an scolar, dupa editii vechi ale manualelor. Ministerul Educatiei Nationale (MEN) plateste 10.800.000 de lei pentru retipariri de manuale. Elevii din clasele I - V au editii mai noi de manuale, dar nu vor beneficia, decat intr-un mic procent de manuale noi, retiparite. Manualele celor mici sunt pasate de la o serie la alta, astfel ca unii copii pot ajunge sa invete dupa carti trecute si prin patru generatii, carti vechi de patru ani. Conform metodologiei publicate de Ministerul Educatiei, scolile pot solicita reinoirea stocului de manuale doar in procent de maxim 20%, pentru clasele II - IV, si maxim 15%, pentru clasa a V-a, din numarul de elevi inscrisi in unitatea de invatamant. Doar pentru clasa intai, MEN a aprobat retiparirea stocului intreg de manuale. Calendarul publicat de Ministerul Educatiei mentioneaza ca manualele noi, retiparite, pentru elevii din clasele VI - XII, ar fi trebuit sa ajunga la inspectoratele scolare, pentru a fi distribuite, pana la data de 15 aprilie, anul curent, arata Romania Libera.





O noua institutie bugetara infiintata de Ministerul Culturii. Motivul principal: gasirea de joburi pentru "tinerii solisti" Ministerul Culturii, condus de actorul George Ivascu, vrea sa infiinteze un nou teatru muzical, numit "Ambasadorii", si isi justifica initiativa prin nevoia de a oferi "locuri de munca absolut necesare pentru tinerii solisti". Bugetul institutiei pentru acest an va fi de 5,4 milioane de lei, urmand ca in viitor sa-i fie gasit si un sediu. In Nota de fundamentare a proiectului de Hotarare de Guvern apare si o formulare greu de inteles: "Necesitatea infiintarii acestui teatru muzical profesionist pentru tineri este justificata de o permanenta reprezentativitate internationala la inalt nivel profesionist pentru satisfacerea nevoii educative, culturale si sociale". Teatrul Muzical "Ambasadorii" va functiona ca institutie publica, cu personalitate juridica subordonata Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, si va fi condusa de un manager. La randul sau, managerul e sprijinit in activitatea sa de un Consiliu administrativ, cu rol deliberativ, precum si de un Consiliu artistic, cu rol consultativ, relateaza G4 Media.





Riecke: "Trump nu a trantit complet usa" Faptul ca Trump a anulat intalnirea cu Kim Jong Un a salvat probabil discutiile de la un esec ulterior, crede analistul politic german Henning Riecke. Coreea de Nord nu si-ar fi putut permite o denuclearizare completa. Presedintele american Donald Trump a anulat intalnirea cu liderul nord-coreean Kim Jong Un. Trump a justificat acest lucru, printre altele, cu "ostilitatea deschisa" aratata de Kim in remarcile sale recente. Cum evaluati relatia dintre cei doi sefi de stat, dintre cele doua state? Pana in prezent, aceasta s-a bazat probabil pe incercarea lui Trump de a veni in intampinarea lui Kim, dand astfel un nou impuls negocierilor. Acest lucru este cu siguranta pozitiv. Cu toate acestea, Kim cu greu poate indeplini cererea de denuclearizare completa a Coreei de Nord, pentru care americanii ar fi dorit sa aiba garantii inainte de negocieri, informeaza Deutsche Welle.





SUA trimit 3300 de militari, insotiti de tancuri, tunuri si transportoare blindate, in estul Europei Potrivit unei informatii difuzate pe site-ul www.defensenews.com, SUA au notificat Germania despre inceperea acestei operatiuni militare, intrucat militarii si tehnica de lupta vor sosi din America, la bordul navelor, pana in Europa Occidentala, urmand apoi sa traverseze teritoriul Germaniei. 3300 de militari americani, insotiti de 2500 de piese de armament, au sosit in ultimele zile in portul Anvers din Belgia, urmand a fi transferati in orasul Mannheim din Germania si de acolo in sapte tari din estul Europei: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Ungaria si Bulgaria. Deplasarea pe continentul european se va face pe sosea si pe calea ferata. O parte a efectivelor militare va fi transferata de la Anvers pana la Mannheim pe cai navigabile interioare - acest procedeu fiind o parte a scenariului conceput de US Army. Intreaga operatiune este conceputa ca un exercitiu menit sa testeze capacitatea logistica a SUA si a aliatilor europeni, in eventualitatea unui razboi, potrivit Romania Libera.





Kovesi, discurs la ONU: Au existat incercari repetate de a modifica legislatia anticoruptie. Intregul sistem de justitie s-a confruntat cu atacuri prin stiri false Procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi a spus, intr-un discurs tinut la Organizatia Natiunilor Unite (ONU), ca in Romania cea mai mare provocare este acum pastrarea independentei judecatorilor si procurorilor si stabilitatea legislativa, acestea fiind vitale pentru ca procurorii anticoruptie sa fie eficienti. Ea a afirmat ca investigatiile DNA au fost primite cu speranta si incredere de societate, dar, in egala masura, rezultatele procurorilor au determinat o contrareactie si au existat incercari repetate de a modifica legislatia anticoruptie pentru a limita instrumentele legislative folosite de procurorii anticoruptie sau dezincriminarea unor fapte. De aceea, recomandarile Conventiei ONU raman actuale si importante. Chiar daca provenim din sisteme juridice diferite, problemele noastre vizand independenta si eficienta in combaterea coruptiei sunt aceleasi. Cred ca trebuie sa reflectam impreuna asupra modului in care sunt respectate recomandarile de statele semnatare ale Conventiei Natiunilr Unite impotriva coruptiei, a declarat procurorul sef al DNA, scrie Adevarul.





Timbrul de centru, o taxa pentru soferii care vor sa circule prin Bucuresti City Managerul Capitalei Sorin Chirita a declarat joi, la o conferinta de tema mobilitatii si a traficului in orase, ca Primaria Capitalei ar putea implementa un timbru de centru, fara sa precizeze, insa, care ar putea fi cuantumul unei asfel de taxe. Sorin Chirita a precizat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca aceasta taxa ar putea fi aplicata pentru strazi si bulevarde precum Magheru, Regina Elisabeta sau strada Mihai Eminescu. Ideea unei taxe de mediu pentru masinile care patrund in centrul Capitalei a fost lansata de Gabriela Firea inca din toamna anului trecut. Primarul general preciza la aceea vreme ca taxa va fi introdusa dupa innoirea parcului auto RATB, relateaza Gandul.