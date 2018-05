Subiectele zilei: Trumpul din ochiul celuilalt; The Telegraph: România arată tot mai mult ca un „Stat Mafiot”, unde procurori anti-corupție sunt corupți; Doina Gradea înregistrată când spune de ce n-ar fi trebuit să intre pe TVR un documentar despre Rusia

Preşedintele francez Emmanuel Macron şi omologul său rus Vladimir Putin au lăsat la o parte divergenţele şi şi-au dat mâna la Sankt Petersburg, fosta capitală a Rusiei ţariste, cu prilejul unui forum economic. În pofida relaţiei complicate dintre Paris şi Moscova, Macron şi Putin au lăsat impresia că unele interese şi dosare internaţionale îi apropie. La un an de la primul tête-à-tête, la Versailles, liderul de la Kremlin l-a primit la Palatul Constantin, care domină Golful Finlandei, pe omologul său de la Élysée. Prima vizită - de două zile - a lui Emmanuel Macron în Rusia are loc cu ocazia Forumului Internaţional Economic de la Sankt Petersburg. Flancat de o importantă delegaţie de oameni de afaceri, preşedintele francez a venit în oraşul natal al lui Putin pentru a-şi arăta voinţa de a face comerţ cu Rusia, în pofida sancţiunilor internaţionale impuse acestei ţări în urma anexării Peninsulei Crimeea şi susţinerii separatiştilor proruşi din estul Ucrainei. Ţintind cont de acest scop, Macron a evitat abordarea francă a unor subiecte care deranjează ambele părţi şi a insistat asupra implementării unor „iniţiative comune“ în dosarele iranian, sirian şi ucrainean, relatează Adevărul Ce practic e să avem mereu la dispoziţie explicaţii lesnicioase pentru orice probleme s-ar ivi în complicatele relaţii politice globale. Şi într-o lungă istorie de eşecuri. Şi ţapul ispăşitor aferent. De pildă pe Trump. Angela Merkel l-a vizitat pe preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, care a alintat-o cu un superb buchet de flori, pentru ca apoi cancelara să-i curteze, la Beijing, pe liderii Chinei comuniste. În răstimp, la Washington, „the Donald”, omul care ne-a obişnuit cu nefăcute, ar fi comis-o încă o dată. A revocat programata întânire cu şeful regimului stalinist nordcoreean, Kim Jong Un. N-avem nevoie să fim Dăncilă şi să facem un ”efort de imagine” depăşindu-ne serios puterile imaginaţiei, pentru ca să anticipăm reacţia cvasiunanimă a presei vesteuropene, a „lumii bune, interlope”, cum îi zicea elitei o româncă emigrată în vest, înainte de a parcurge şcoli înalte. Cine-i de vină? Trump, cum altfel. Care, după zile de confruntări verbale, bilaterale, tot mai dure, a luat taurul de coarne şi a anulat programata întâlnire, în ecou la o escaladare retorică demarată la Phenian, scrie Deutsche Welle. "În Europa, Marea Britanie trebuie să-și folosească toată înțelepciunea pentru a ajuta SUA și UE să scape de un dezastru. Amândouă au urmărit politici de securitate în Estul și Centrul Europei care pot oricând să cadă pradă foarte ușor unor consecințe nedorite, să creeze un „blowback” care, pe termen lung, nu ar face nimic altceva decât să servească intereselor Rusiei lui Putin. Încercările Statelor Unite de a plănui în mod central eforturile anti-corupție din Europa de Est, pentru a-și întări propriile obiective de apărare și securitate, se întorc acum împotriva lor într-un mod spectaculos, în special în România", scrie Damien Phillips, specialist în relații internaționale și afaceri publice pe siteul The Telegraph. Philips consideră că procurorul general al DNA, Laura Codruța Kovesi, este principal răspunzătoare de problemele sistemului judiciar din România, iar susținerea de care beneficiază din partea Statelor Unite este atât în detrimentul țării cât și al partenerilor strategici, conform România Liberă. 234 de sticle de șampanie, meniu de 400 de euro pentru o singură persoană, cadouri scumpe: astfel de cheltuieli ale populiștilor de dreapta din UE s-au ridicat la peste 427.000 de euro în 2016. Populiștii de dreapta din Parlamentul European se plâng mereu de risipirea banilor europeni. Dar asta nu-i împiedică ”să prăduiască” banii contribuabililor europeni, notează Spiegel Online, precizând că în 2016 eurodeputații extremiști și eurosceptici din Grupul Europa Națiunilor și a Libertății (ENF) au cheltuit o sumă mare de bani pe șampanie, meniuri scumpe și cadouri de Crăciun pentru colaboratori, potrivit unei anchete a Comisiei pentru control bugetar a PE. Peste 427.000 de euro au cheltuit membrii Grupului ENF în 2016, potrivit raportului Comisiei, consultat de AFP. Comisia pentru control bugetar a recomandat recuperarea acestei sume. Decizia va fi luată de președintele PE, Antonio Tajani, și de cei 14 vicepreședinți, anunță EurActiv Într-o înregistrare audio recentă, aflată în posesia Gazetei, Doina Gradea, președintele televiziunii publice, îi explică lui Eduard Dârvariu, șeful TVR 1, de ce reportajul ”Români în Rusia” n-ar fi trebuit să intre pe post. Documentarul este realizat de ziarista Ana Preda. Este difuzat doar pe TVR Internațional, la finalul anului 2017. Filmul nu intră pe TVR 1. În discuția șefilor, Dârvariu spune că lui i-a plăcut reportajul, dar Gradea susține că nu asta contează, dacă e bun sau rău, ci altceva. Argumentele ei sunt: ”Politica de stat” a României. ”Lumea” din România, ”care e împotriva Rusiei”. Dialogul este recent și pornește de la o performanță a ultramaratonistului Tibi Ușeriu, unde un film realizat tot de Ana Preda își întârzia finalizarea, scrie tolo.ro Să spui că România e o țară-n care unii-s mai egali decât alții a devenit deja un truism. După ani în care PSD-ul a încercat să-și salveze corupții de pușcărie pe toate căile posibile, nu se mai miră nimeni când apar știri cu vedete sau politicieni care au făcut scandal după ce Poliția i-a prins băuți la volan. Când sunt opriți în trafic și puși să sufle în aparatul etilotest, le este dat peste cap întreg sistemul de valori. După atâția ani de trai privilegiat, în care te-ai obișnuit cu ideea că ești cumva deasupra legii, contactul cu realitatea vine ca un șoc. Aparent, Codul Rutier a fost scris și pentru tine, nu doar pentru pulime. Cu un an în urmă, într-o frumoasă seară de iunie, Cristian Boureanu, politician de dreapta, născut talent, rămas speranță, a ieșit în oraș cu prietena și s-a făcut muci. N-a urcat beat la volan, pentru că plecase de acasă cu șofer cu tot. Până aici, un cetățean model, responsabil. Din păcate, însă, niște milițieni au hotărât în acea seară fatidică să-i tragă mașina pe dreapta, pentru un control de rutină. Moment în care Boureanu a devenit agresiv. Și verbal, și fizic, relatează Vice.