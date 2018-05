Subiectele zilei: Gigantul Airbus ameninta Guvernul Dancila ca pleaca din Romania. Economia va pierde sute de milioane de euro; Procedura de infringement, pretext pentru mutilarea Legilor justitiei

Relatia euroatlantica - o prioritate pentru Romania Falia atlantica ameninta Romania. Dependenta economic de UE si militar de SUA, tara noastra risca sa cada intre liniile frontului care spulbera coeziunea postbelica a Occidentului. Ce putem face? Sa ne regasim coerenta si predictibilitatea in politica externa. Si sa devenim pro-activi in perspectiva summit-ului de la Bucuresti al Initiativei celor Trei Mari si a presedintiei Consiliului UE, prin initierea unui tot mai necesar summit UE-SUA. Mandatul romanesc la varful Uniunii Europene, in prima jumatate a anului viitor, va fi jalonat de cateva momente majore: iesirea Marii Britanii din Uniune, aprobarea cadrului financiar pentru urmatorii sapte ani si alegerile pentru Parlamentul European. Reuniunea sefilor de state si guverne din UE de la Sibiu ar trebui, in viziunea Bruxelles-ului, sa fie momentul relansarii proiectului european. E timpul ca Romania sa se afirme in dezbaterea privind viitorul Europei. De ce nu printr-o mediere a relatiei transatlantice? Reuniunea "Initiativei celor Trei Mari", ce va fi gazduita la Bucuresti in toamna, poate fi o prima incercare in acest sens, scrie Falia atlantica ameninta Romania. Dependenta economic de UE si militar de SUA, tara noastra risca sa cada intre liniile frontului care spulbera coeziunea postbelica a Occidentului. Ce putem face? Sa ne regasim coerenta si predictibilitatea in politica externa. Si sa devenim pro-activi in perspectiva summit-ului de la Bucuresti al Initiativei celor Trei Mari si a presedintiei Consiliului UE, prin initierea unui tot mai necesar summit UE-SUA. Mandatul romanesc la varful Uniunii Europene, in prima jumatate a anului viitor, va fi jalonat de cateva momente majore: iesirea Marii Britanii din Uniune, aprobarea cadrului financiar pentru urmatorii sapte ani si alegerile pentru Parlamentul European. Reuniunea sefilor de state si guverne din UE de la Sibiu ar trebui, in viziunea Bruxelles-ului, sa fie momentul relansarii proiectului european. E timpul ca Romania sa se afirme in dezbaterea privind viitorul Europei. De ce nu printr-o mediere a relatiei transatlantice? Reuniunea "Initiativei celor Trei Mari", ce va fi gazduita la Bucuresti in toamna, poate fi o prima incercare in acest sens, scrie Adevarul.





Gigantul Airbus ameninta Guvernul Dancila ca pleaca din Romania. Economia va pierde sute de milioane de euro Bruno Even a facut aceste declaratii pentru cotidianul La Tribune, in contextul in care ministrul roman al Apararii Mihai Fifor efectueaza o vizita oficiala in Franta, unde se va intalni cu omologul sau francez, Florence Parly. Directorul general al Airbus Helicopters, Bruno Even, asteapta o pozitionare ferma din partea Romaniei. Datele problemei sunt destul de clare pentru companie: fie Bucurestiul cumpara elicoptere de la grupul franco-german, astfel incat sa poata fi utilizata linia de asamblare a elicopterului de transport H215 de la Ghimbav (judetul Brasov), inaugurata in august 2016 in prezenta fostului presedinte Francois Hollande, fie uzina va fi inchisa, iar activitatile vor fi transferate in alta tara. "Sunt pregatiti sa sacrifice 50 de ani de cooperare. Este o imensa dezamagire", afirma surse din cadrul companiei Airbus, citate de cotidianul La Tribune, potrivit Gandul.





DW: In reactie la sicanarea lui Madalin Hodor Intrebat de ce se numesc penali in guvern, un PSD-ist din gasca lui Vadim a replicat: "pentru ca putem". Au putut si la CNSAS. Modelul nu e original. L-au experimentat cu succes si altii. A venit timpul sa nu mai poata. Se incepe, dupa amenintari salbatice, cu binisorul, ca lumea sa rasufle usurata si sa i se adoarma vigilenta. In Rusia sovietica, proaspat pacificata dupa teroarea si imensele varsari de sange ale loviturii de stat bolsevice din octombrie si consecutivul razboi civil, s-a mimat, leninist, moderatia, aruncandu-se in lupta noua politica economica, zisa NEP. In Germania nazista, dupa ce a ajuns la putere cu ajutorul ambitiilor unui von Papen si al certurilor intestine ale conservatorilor, Hitler si ai lui si-au declansat teroarea imediat. Dar n-au facut-o la intensitatea maxima a amenintarilor si la nivelul de care se temuse tabara eteroclita a adversarilor lui. Din care o buna parte s-a linistit. Ca n-o fi dracu' chiar atat de negru. C-o fi si c-o pati, relateaza Deutsche Welle.





Procedura de infringement, pretext pentru mutilarea Legilor justitiei Noua procedura de infringement impotriva Romaniei, pentru incalcarea Directivei privind prezumtia de nevinovatie, ar putea fi folosit de Parlament pentru a adopta modificarile controversate ale legilor justitiei, afirma specialistii in Drept. Specialistii atrag atentia ca cele mai multe dintre prevederile europene se regasesc deja in legislatia nationala. "Multe dintre aceste prevederi se regasesc in legislatia romaneasca, trebuie vazut si daca sunt aplicate in practica. Prezumtia de nevinovatie este in legislatia nationala. Expertii spun ca demersul Comisiei Europene ridica mingea la fileu majoritatii parlamentare pentru a promova modificarile controversate ale legilor justitiei. La randul sau, avocatul Elenina Nicut, atrage atentia asupra demersului politic care poate specula situatia creata. "In mare parte, dispozitiile sunt deja in Codul de procedura penala. Problema este ca parlamentarii au plusat atunci cand au propus modificarile, au iesit de pe sinele Directivei. Ei se pot prevala politic de aceasta situatie, dar este in mare parte un discurs artificial", a afirmat Elenina Nicut, informeaza Adevarul.





Uniunea Europeana introduce masuri pentru a reutiliza apa reziduala la irigatii Uniunea Europeana vrea sa reutilizeze, in mai mare masura, apa reziduala pentru irigatii agricole pentru a reduce consumurile energetice si impactul asupra mediului. Comisia a propus luni norme care sa stimuleze si sa faciliteze reutilizarea apei in UE pentru irigatii, care, spune Executivul european, vor ajuta fermierii sa valorifice cel mai bine apele reziduale nepotabile, diminuand deficitul de apa si protejand, totodata, mediul si consumatorii. Regulamentul vizeaza reducerea deficitului de apa in intreaga UE, in contextul adaptarii la schimbarile climatice. Se va asigura, astfel, faptul ca apele reziduale tratate destinate irigatiilor agricole sunt sigure, oferind, asadar, protectie cetatenilor si mediului inconjurator., sustine Comisia Europeana, arata Euractiv.





Constructia gropii de gunoi din Pasul Mestecanis ajunge la DNA. Autoritatile locale, acuzate de abuz in serviciu si fals intelectual O casa de avocatura din Cluj a depus o plangere penala la DNA impotriva autoritatilor locale din Suceava, Iasi si Bacau, pe care le acuza de mai multe infractiuni de abuz in serviciu si fals intelectual in ceea ce priveste constructia gropii de gunoi de la Pojorata (jud. Suceava), din Pasul Mestecanis, se arata intr-un document obtinut de G4Media.ro. Proiectul constructiei gropii de gunoi de la Pojorata, in varf de munte (Pasul Mestecanis) a inceput in 2007 si a starnit numeroase controverse si plangeri din partea localnicilor si a ONG-urilor pentru protectia mediului. Constructia gropii a fost finantata in proportie de aproape 100% cu fonduri europene (peste 7,3 milioane de euro) si fost finalizata in 2016, precizeaza G4 Media.