Subiectele zilei: Antena 1 și Antena 3 vor să iasă de pe cablu; Gelozia sau cicăleala telefonică, definite ca acte de violenţă domestică; Ce au în comun trumpismul și putinismul; 

Televiziunile familiei Voiculescu ar urma să anunţe măsura în jurul datei de 1 iunie, însă data ar putea fi schimbată, dacă negocierile cu operatorii de cablu nu se finalizează . Decizia , spun sursele Capital, ar veni ca urmare a scăderiii încasărilor din publicitate. Atunci când a decis, în 2013, să se retragă din grilă, ProTV, principalul concurent al Antena, a intenţionat să obţină venituri suplimentare de la operatorii de cablu, potrivit Capital. . Violenţa psihologică, dar şi actele de gelozie, telefoanele date la ore nepotrivite, interzicerea sau limitarea realizării profesionale, toate vor putea fi considerate acte de violenţă domestică şi pedepsite ca atare, potrivit unui proiect de lege aprobat deja de Senat. Bătăi, înjurături, scandal şi multe alte umilinţe. Este coşmarul trăit zilnic de mii de victime ale violenţei domestice. În alte mii de situaţii, victimele nu sunt neapărat lovite sau rănite, ci sunt terorizate psihic de către partenerii lor. Deşi rănile nu sunt fizice, sunt greu de vindecat, spun specialiştii, potrivit Adevarul. Succesul partidelor anti-europene a schimbat peisajul politic din Italia. Un reportaj de Megan Williams de la Roma. Când mişcarea "Cinci Stele" a început să se organizeze în pieţele oraşelor italiene, aproape nimeni nu s-ar fi aşteptat că se va confrunta cu preşedintele cu nouă ani mai târziu. Tensiunile dintre şeful statului, Sergio Mattarella, şi cea mai recentă coaliţie care a eşuat în formarea unui guvern au dus la un conflict dintre instituţii fără precedent în istoria Italiei de după 1946. Potrivit politologilor, există pentru prima dată posibilitatea reală ca Italia să părăsească, într-un final, zona euro, potrivit Deutsche Welle. Oraşul Buhuşi din judeţul Bacău a trăit ani la rând sub teroarea cămătarilor din clanul Ciucur, care şi-au dobândit supremaţia după ce au reuşit să subjuge financiar cartiere întregi cu familii sărace, precum şi sate limitrofe oraşului. Clanul, condus de Vasile Ciucur a fost vizat de o anchetă a procurorilor DIICOT, în 2015, când 17 persoane au fost trimise în judecată, pentru constituire de grup infracţional organizat, camată şi şantaj. Printre cei trimişi în judecată s-au numărat şi mai mulţi funcţionari ai oficiului poştal din oraş, care îi ajutau pe cămătari în recuperarea banilor, potrivit Adevarul. . Înalta Curte de Casație și Justiție este așteptată astăzi să dea verdictul în procesul angajărilor fictive de la Protecția Copilului Teleorman în care sunt judecați liderul PSD Liviu Dragnea și fosta lui soție, Bombonica Prodana. Acuzațiile DNA se referă la faptul că Liviu Dragnea, ar fi instigat funcționarii de la Protecția Copilului Teleorman, printre care și – la acea vreme – soția sa, Bombonica, să angajeze fictiv două secretare de la PSD. Cele două, Anisia Stoica și Adriana Botorogeanu, ar fi lucrat în realitate pentru PSD Teleorman, dar ar fi încasat salariile de la Protecția Copilului Teleorman, deși nu se duceau la serviciu, potrivit G4media. Din august, Grecia intenționează să se descurce fără susținere financiară internațională. Dar investițiile, atât de necesare, întârzie. Un tânăr milionar vrea să schimbe situația. Soarele e sus pe cer când Antonis (Toni) Schwarz străbate străzile capitalei elene. E îmbrăcat lejer și are un comportament rezervat, politicos. N-ai crede că face parte tocmai din acea pătură socială, care, mai ales în anii de criză acută, s-a văzut confruntată cu critici severe. Schwarz e unul dintre grecii superbogați. Pe cei cu mulți bani, elenii îi numesc și evazioniști fiscali. Antonis Schwarz nu se identifică nicicum cu această "elită a banului", potrivit Deutsche Welle Jeffrey Isaac, profesor, Indiana University: Administraţia Trump e în general haotică şi dezorganizată, raportat la felul în care administraţiile prezidenţiale sunt, de regulă, organizate. Într-o anumită măsură, acest du-te-vino se înscrie în tiparul în care Casa Albă a gestionat numeroase subiecte. E o abordare centrată pe personalitate, pe Trump. În cazul altor administraţii, când preiau mandatul, au o agendă politică foarte clară. Oamenii numiţi să facă parte din cabinet au experienţă în astfel de birocraţii, şi au păreri argumentate şi obiective bine stabilite. Nu e cazul aici. Totul se concentrează asupra lui Trump şi a dorinţei lui de a avea această întâlnire. Să spunem că partea de vedetism şi, într-o măsură, de reality-show sunt foarte importante pentru Donald Trump, potrivit Digi24. Dintre toate statele din Europa Centrală și de Est, România este în poziția cea mai avantajoasă, datorită producției interne de gaze naturale, care ne asigură o independență aproape totală de ruși în consumul de gaze. Punerea în producție a zăcămintelor din Marea Neagră ne va transforma într-un jucător și mai important. Pe lângă faptul că ne vom asigura din surse interne tot consumul de gaze naturale, România va putea aproviziona și statele din jur, puternic dependente de gazul rusesc, potrivit Romania Libera „Noul” Parc al Feroviarilor e gândit ca fiind în legătură cu Someșul care îl traversează, are un centru de interes și funcțiuni care pot fi utilizate pentru diverse evenimente: de la locuri de workshop-uri și amfiteatre pentru cursuri în aer liber la spații de sport, piețe volante, patinoar sau loc de înălțat zmee. Cel puțin așa arată, în descrieri și planșe, propunerile arhitecților. Echipa Asiza, coordonată de arhitectul Vlad Sebastian Rusu, a câștigat concursul pentru reamenajarea Parcului Feroviarilor, intrat de anul trecut în administrarea primăriei, potrivit Actual de Cluj