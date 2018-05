Subiectele zilei: Presedintele Consiliului Fiscal: Nu avem bani suficienti pentru a acoperi salariile si pensiile la finalul anului. De unde va lua Guvernul bani; Atentie la schimbarea Constitutiei fara referendum; Cum a ajuns un cioban din Romania sa dea in judecata Uniunea Europeana

Presedintele Consiliului Fiscal: Nu avem bani suficienti pentru a acoperi salariile si pensiile la finalul anului. De unde va lua Guvernul bani Guvernul nu a alocat suficienti bani bani pentru a acoperi salariile si pensiile la finalul anului, sustine si presedintele Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru, dupa ce presedintele Comisiei economice din Senat sustinea acelasi lucru in urma cu o saptamana. Datele publicate de Ministerul de Finante arata ca Guvernul a cheltuit mai mult decat a incasat in primele patru luni ale anului ceea ce s-a vazut in deficitul bugetar de 0,65%, comparativ cu un excedent de 0,16% in aceeasi perioada a anului trecut, informeaza. Cheltuielile cu salariile au crescut cu peste 20%, pe fondul majorarilor din sectorul bugetar si au ajuns sa reprezinte peste 27% din suma destinata cheltuielilor totale ale statului. In tot acest timp, s-au incasat cu 1,4 miliarde mai putini bani din impozitele pe profit, salarii si venit, iar presedintele Consiliului Fiscal avertizeaza ca Guvernul are la dispozitie doar o solutie de sacrificiu, potrivit Guvernul nu a alocat suficienti bani bani pentru a acoperi salariile si pensiile la finalul anului, sustine si presedintele Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru, dupa ce presedintele Comisiei economice din Senat sustinea acelasi lucru in urma cu o saptamana. Datele publicate de Ministerul de Finante arata ca Guvernul a cheltuit mai mult decat a incasat in primele patru luni ale anului ceea ce s-a vazut in deficitul bugetar de 0,65%, comparativ cu un excedent de 0,16% in aceeasi perioada a anului trecut, informeaza. Cheltuielile cu salariile au crescut cu peste 20%, pe fondul majorarilor din sectorul bugetar si au ajuns sa reprezinte peste 27% din suma destinata cheltuielilor totale ale statului. In tot acest timp, s-au incasat cu 1,4 miliarde mai putini bani din impozitele pe profit, salarii si venit, iar presedintele Consiliului Fiscal avertizeaza ca Guvernul are la dispozitie doar o solutie de sacrificiu, potrivit New Money.





Atentie la schimbarea Constitutiei fara referendum! Ce mai ramane din checks and balances Decizia CCR de miercuri, de a scoate presedintia si CSM din procesul de revocare a unui inalt procuror nu e nici un simplu "act tehnic" si nici o simpla mutare politica. Pana la motivarea deciziei, Curtea Constitutionala ne spune clar ca seful statului trebuia sa ia act de propunerea ministrului Justitiei si sa semneze revocarea sefei DNA. Miza e alta. Dar pana la a o formula, sa observam ca decizia frizeaza absurdul, din moment ce Curtea a recunoscut si recunoaste rolul decizional al presedintiei in numirea procurului sef si al sefului DNA (si aici ne amintim de negocierile dintre Victor Ponta si Traian Basescu pentru propunerea si acceptarea unei numiri). Iar daca presedintele nu are optiunea de a refuza, atunci de ce legea mai numeste "propunere" optiunea ministrului Justitiei? Modificarea regimului constitutional al Romaniei fara modificarea Constitutiei. Procedura care se afla in plina desfasurare si care e foarte periculoasa daca nu va fi oprita imediat, caci creaza un haos institutional de proportii intre principalele puteri ale unui stat coerent, relateaza Decizia CCR de miercuri, de a scoate presedintia si CSM din procesul de revocare a unui inalt procuror nu e nici un simplu "act tehnic" si nici o simpla mutare politica. Pana la motivarea deciziei, Curtea Constitutionala ne spune clar ca seful statului trebuia sa ia act de propunerea ministrului Justitiei si sa semneze revocarea sefei DNA. Miza e alta. Dar pana la a o formula, sa observam ca decizia frizeaza absurdul, din moment ce Curtea a recunoscut si recunoaste rolul decizional al presedintiei in numirea procurului sef si al sefului DNA (si aici ne amintim de negocierile dintre Victor Ponta si Traian Basescu pentru propunerea si acceptarea unei numiri). Iar daca presedintele nu are optiunea de a refuza, atunci de ce legea mai numeste "propunere" optiunea ministrului Justitiei? Modificarea regimului constitutional al Romaniei fara modificarea Constitutiei. Procedura care se afla in plina desfasurare si care e foarte periculoasa daca nu va fi oprita imediat, caci creaza un haos institutional de proportii intre principalele puteri ale unui stat coerent, relateaza Curs de Guvernare.





Gunther Oettinger, intens criticat pentru recomandarea de vot facuta italienilor "Avem incredere in presedintele Italiei, care le atrage posibililor parteneri de coalitie atentia asupra drepturilor si obligatiilor ce le revin din calitatea de membru al UE si al zonei euro", a declarat comisarul european pentru buget, Gunther Oettinger, intr-un interviu oferit in exclusivitate pentru DW. El a declarat de asemenea ca are incredere in noul guvern tehnocrat de la Roma. De asemenea, Oettinger a mentionat ca nu impartaseste temerea ca partidele populiste ar deveni si mai puternice in urma unor alegeri anticipate si ca s-ar putea ajunge la o iesire a Italiei din zona euro si chiar din UE. "Grija mea si asteptarea mea este ca urmatoarele saptamani sa arate ca pietele, ca obligatiunile de stat, evolutia economiei italiene sa fie atat de decisive incat sa fie un semnal pentru alegatori, sa nu aleaga populisti de la stanga si dreapta", a declarat comisarul. Reactiile revoltate nu au intarziat sa apara. Presedintele Miscarii 5 Stele, Luigi Di Maio s-a aratat revoltat: "Acesti oameni trateaza Italia ca pe o colonie de vara, unde vin pentru a-si petrece vacantele", informeaza "Avem incredere in presedintele Italiei, care le atrage posibililor parteneri de coalitie atentia asupra drepturilor si obligatiilor ce le revin din calitatea de membru al UE si al zonei euro", a declarat comisarul european pentru buget, Gunther Oettinger, intr-un interviu oferit in exclusivitate pentru DW. El a declarat de asemenea ca are incredere in noul guvern tehnocrat de la Roma. De asemenea, Oettinger a mentionat ca nu impartaseste temerea ca partidele populiste ar deveni si mai puternice in urma unor alegeri anticipate si ca s-ar putea ajunge la o iesire a Italiei din zona euro si chiar din UE. "Grija mea si asteptarea mea este ca urmatoarele saptamani sa arate ca pietele, ca obligatiunile de stat, evolutia economiei italiene sa fie atat de decisive incat sa fie un semnal pentru alegatori, sa nu aleaga populisti de la stanga si dreapta", a declarat comisarul. Reactiile revoltate nu au intarziat sa apara. Presedintele Miscarii 5 Stele, Luigi Di Maio s-a aratat revoltat: "Acesti oameni trateaza Italia ca pe o colonie de vara, unde vin pentru a-si petrece vacantele", informeaza Deutsche Welle.





CCR: Inchisoarea alternativa genereaza confuzie si incertitudine Dispozitiile legii privind masurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate sunt de natura a genera confuzie si incertitudine cu privire la modul lor de interpretare si aplicare, arata Curtea Constitutionala. CCR a discutat miercuri sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie si Partidul National Liberal referitoare la legea privind masurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate. Potrivit unui comunicat al Curtii, cele doua sesizari care faceau referire la legea privind masurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate au fost conexate, CCR admitand, cu majoritate de voturi, obiectiile de neconstitutionalitate formulate de ICCJ si de un numar de 62 de deputati apartinand grupului parlamentar al PNL si un deputat neafiliat, si a constatat ca legea este neconstitutionala in ansamblul sau. Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica presedintelui Romaniei, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si prim-ministrului, arata Dispozitiile legii privind masurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate sunt de natura a genera confuzie si incertitudine cu privire la modul lor de interpretare si aplicare, arata Curtea Constitutionala. CCR a discutat miercuri sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie si Partidul National Liberal referitoare la legea privind masurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate. Potrivit unui comunicat al Curtii, cele doua sesizari care faceau referire la legea privind masurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate au fost conexate, CCR admitand, cu majoritate de voturi, obiectiile de neconstitutionalitate formulate de ICCJ si de un numar de 62 de deputati apartinand grupului parlamentar al PNL si un deputat neafiliat, si a constatat ca legea este neconstitutionala in ansamblul sau. Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica presedintelui Romaniei, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si prim-ministrului, arata Romania Libera.





Cum si cand iti revin fondurile de la Pilonul II Norma nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat a intrat in vigoare de la 1 aprilie, printre prevederile sale numarandu-se optiunea de a primi fondurile de pensii private printr-o plata unica sau esalonat. Potrivit Normei ASF, persoanele care ies la pensie pot opta pentru plata unica a fondurilor administrate de Pilonul II sau pentru plata esalonata a pensiei private, in acest din urma caz plata neputand fi mai mica de 500 lei lunar, pe o perioada maxima de 5 ani. In cazul in care contribuabilii opteaza pentru plata integrala a fondurilor, pe langa comisioanele stabilite prin lege, de 2,5% pe an din totalul contributiilor platite si 0,05% pe luna din activul net total al fondului, vor trebui sa plateasca si 10% din valoare in contul impozitului pe venit, adica 10% din intreaga suma primita (avand in vedere ca se va depasi valoarea de 2.000 lei pana la care pensiionarii sunt scutiti de impozitul pe venit), potrivit Norma nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat a intrat in vigoare de la 1 aprilie, printre prevederile sale numarandu-se optiunea de a primi fondurile de pensii private printr-o plata unica sau esalonat. Potrivit Normei ASF, persoanele care ies la pensie pot opta pentru plata unica a fondurilor administrate de Pilonul II sau pentru plata esalonata a pensiei private, in acest din urma caz plata neputand fi mai mica de 500 lei lunar, pe o perioada maxima de 5 ani. In cazul in care contribuabilii opteaza pentru plata integrala a fondurilor, pe langa comisioanele stabilite prin lege, de 2,5% pe an din totalul contributiilor platite si 0,05% pe luna din activul net total al fondului, vor trebui sa plateasca si 10% din valoare in contul impozitului pe venit, adica 10% din intreaga suma primita (avand in vedere ca se va depasi valoarea de 2.000 lei pana la care pensiionarii sunt scutiti de impozitul pe venit), potrivit Adevarul.





Comunicatiile prin internet din Romania vor putea fi interceptate. Se infiinteaza un "Consiliu Operativ de Securitate Cibernetica" In Romania ar urma sa functioneze o noua structura guvernamentala, care va coordona, din punct de vedere operativ, toate institutiile care au atributii in domeniul securitatii cibernetice. Un proiect de lege aflat, in acest moment, in dezbatere publica ar urma sa instituie reguli dure pentru asigurarea "securitatii cibernetice". La prima vedere, acest act normativ este absolut necesar intrucat are ca scop protejarea infrastructurii cibernetice a statului roman si mai ales a celei utilizate de institutii din domeniul apararii si securitatii nationale - cea a Ministerului Apararii (inclusiv elementele puse la dispozitia NATO), a Ministerului de Interne, SRI, SIE, STS si SPP. Totusi, proiectul de lege include, la articolul 19, cateva prevederi care nu mai au legatura doar cu securitatea nationala, ci pot afecta viata privata a oricarui locuitor al Romaniei, scrie In Romania ar urma sa functioneze o noua structura guvernamentala, care va coordona, din punct de vedere operativ, toate institutiile care au atributii in domeniul securitatii cibernetice. Un proiect de lege aflat, in acest moment, in dezbatere publica ar urma sa instituie reguli dure pentru asigurarea "securitatii cibernetice". La prima vedere, acest act normativ este absolut necesar intrucat are ca scop protejarea infrastructurii cibernetice a statului roman si mai ales a celei utilizate de institutii din domeniul apararii si securitatii nationale - cea a Ministerului Apararii (inclusiv elementele puse la dispozitia NATO), a Ministerului de Interne, SRI, SIE, STS si SPP. Totusi, proiectul de lege include, la articolul 19, cateva prevederi care nu mai au legatura doar cu securitatea nationala, ci pot afecta viata privata a oricarui locuitor al Romaniei, scrie Romania Libera.





Cum actiona mafia lemnului. Ancheta DIICOT la Holzindustrie Schweighofer Procurorii DIICOT se iau la tranta cu mafia lemnului. Austriecii de la Holzindustrie Schweighofer sub banuiti ca ar fi pus la cale un circuit prin care lemnul taiat ilegal din padurile noastre era albit pentru a putea fi vandut. Investigatie de amploare a procurorilor antimafia de la DIICOT. Compania austriaca Schweighofer Holzindustrie ,cunoscuta drept cel mai mare procesator de lemn din Europa, este suspectata ca ar fi la originea defrisarilor ilegale din tara noastra. In cele patru fabrici din Romania, Holzindustrie Schweighofer proceseaza in fiecare an peste 2,5 milioane de metri cubi de lemn. Lemnul procesat este exportat apoi in 70 de tari. Concret, procurorii spun ca, din 2011 pana acum, Schweighofer ar fi cumparat lemn taiat fara avize sau cu acte false si l-ar fi exportat. Prejudiciul estimat se ridica la suma de peste 25 milioane de euro, relateaza Procurorii DIICOT se iau la tranta cu mafia lemnului. Austriecii de la Holzindustrie Schweighofer sub banuiti ca ar fi pus la cale un circuit prin care lemnul taiat ilegal din padurile noastre era albit pentru a putea fi vandut. Investigatie de amploare a procurorilor antimafia de la DIICOT. Compania austriaca Schweighofer Holzindustrie ,cunoscuta drept cel mai mare procesator de lemn din Europa, este suspectata ca ar fi la originea defrisarilor ilegale din tara noastra. In cele patru fabrici din Romania, Holzindustrie Schweighofer proceseaza in fiecare an peste 2,5 milioane de metri cubi de lemn. Lemnul procesat este exportat apoi in 70 de tari. Concret, procurorii spun ca, din 2011 pana acum, Schweighofer ar fi cumparat lemn taiat fara avize sau cu acte false si l-ar fi exportat. Prejudiciul estimat se ridica la suma de peste 25 milioane de euro, relateaza Adevarul.