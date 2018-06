Subiectele zilei: Mai puțină birocrație pentru cei care vor să adopte un copil; Guvernul vrea să subvenționeze abonamentele la fitness și muzee; Alocaţiile copiilor, înlocuite cu bonuri valorice

Vicepremierul Viorel Ştefan a anunţat că Guvernul va adopta săptămâna viitoare un act normativ prin care statul va acorda credite preferenţiale, cu dobândă zero pe o perioadă de 10 ani, persoanelor care vor să își facă abonamente la fitness sau la operă, teatru și muzee.„Beneficiarii pot fi persoane de 16-26 de ani sau de 26-55 de ani şi sunt eligibili dacă urmează o formă de învăţământ. Tinerii de 16-26 de ani pot primi credite de 40.000 de lei plus un bonus de 20.000 de lei, iar persoanele de 26-55 de ani pot primi 35.000 de lei plus un bonus de 20.000 de lei”, a explicat el, potrivit Romania Libera. Deputatul PSD de Iaşi Silviu Macovei propune ca, în locul banilor, statul să acorde bonuri valorice care să nu poată fi folosite decât pentru lucruri necesare copiilor: mâncare, rechizite şi haine. Prevederea e într-un proiect de lege care va intra în dezbatere parlamentară. Actul normativ introduce şi amenzi pentru părinţii care ar da aceste bonuri pentru alcool, ţigări şi cafea. Iniţiatorul speră că o asfel de lege va face ca, în famiile româneşti, copiii să fie mai bine hrăniţi şi îmbrăcaţi, iar cârciumile să fie mai puţin populate, potrivit Digi24. Programul Erasmus, care permite deja unor milioane de tineri europeni să studieze în străinătate, s-ar putea dubla până la 30 de miliarde de euro potrivit propunerii făcute de Comisia Europeană în cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027. Dintre aceştia, 25.9 miliarde de euro sunt pentru educaţie şi formare, 3,1 miliarde de euro pentru tineret şi 550 milioane de euro pentru sport. Dublarea bugetului programului va face posibilă triplarea numărului de persoane ce vor fi finanţate. Printre beneficiari se numără elevi de şcoală, studenţi din învăţământul superior, cadre didactice sau antrenori sportivi, potrivit G4media. Momentula fost filmat de ceilalţi adolescenţi, care erau în clasă şi care au mers cu dovada la directori. Mai puţin sensibili, superiorii i-au cerut explicaţii clare bărbatului care preda limba engleză. “Fata trecea printr-o perioadă mai grea şi avea probleme cu colegii. Fiind supărată, am făcut lucrul acesta să îi ridic moralul şi să o protejez. Este greşit că am încurajat-o, dar nu este greşit să încurajezi pe cineva care este sensibil. Îmi reproşez că am sărutat-o de faţă cu colegii. Rolul nostru ca dascăli, bine eu am fost, este să îi încurajăm. A fost un moment de slăbiciune.”a spus el, potrivit Stirile Protv Regizorii documentarului „Dacii liberi”, Monica Lăzurean-Gorgan şi Andrei Gorgan, care i-au filmat timp de doi ani pe cei mai importanţi promotori ai curentului dacopat. "Este o combinaţie de mai multe elemente: o propagandă mai veche apropo de istoria noastră şi de identitate naţională, care a început demult, combinată, posibil, cu nişte complexe de inferioritate la nivel de naţie, de societate, şi cu nişte nemulţumiri, neîmpliniri personale. În acest context, vrei să te identifici cu cineva mai bun, strămoşii noştri. Acesta poate fi un cal de bătaie bun ca să te facă să te simţi mai bine şi să-şi găseşti o identitate şi un confort în comunitatea în care eşti", a spus Monica, potrivit Adevarul . Un nou proiect privind adopţia este în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Muncii. Potrivit documentului, timpul în care un copil ajunge să fie declarat adoptabil se reduce considerabil. Nu mai sunt căutate rudele până la gradul IV, pentru a-şi da acordul.Familiile care adoptă un copil cu handicap vor primi şi bani. Între 600 şi 900 de lei în funcţie de deficienţele şi vârsta copilului. Indemnizaţia va fi acordată lunar, până la 18 ani, potrivit Digi24. Cele mai tulburătoare relatări din lagărele sovietice, publicate de Alexandr Soljeniţn, dezvăluie atrocităţile la care erau supuse femeile şi viaţa de sclav a prizonierilor aduşi în locurile uitate de lume din Siberia. Peste un milion de oameni au murit în lagărele sovietice între anii 1934 şi 1953, potrivit unor cercetători. Despre calvarul deţinuţilor regimului stalinist au relatat numeroşi autori. Viaţa femeilor care ajungeau în lagărele sovietice era un adevărat calvar, scrie Soljeniţn, susţinând că multe erau nevoite să îşi vândă trupul pentru a putea supravieţui sau pentru a beneficia de favorile angajaţilor lagărelor, pentru a fi scutite de muncile grele sau pentru a-şi suplimenta raţiile de hrană, potrivit Adevarul. Guvernul are nevoie de o sumă gigantică pentru reforma pensiilor, între 35 și 40 de miliarde de lei, bani de care nu dispune, a declarat pentru RL fostul ministru al Finanțelor Gheorghe Ialomițianu. Aceasta în condițiile în care deficitul bugetului public de pensii este, în prezent, de circa 7,5 miliarde de lei. Pentru că nu poate mări deficitul bugetar ca să facă rost de bani, Executivul va sacrifica Pilonul II de pensii pentru a-și onora promisiunile electorale față de actualii pensionari. Calculele sunt pe cât de cinice, pe atât de pragmatice: bazinul electoral pe care îl reprezintă pensionarii este mult mai mare pentru PSD decât cel al tinerilor. Iar dacă scopul va fi atins și pensiile vor fi mărite substanțial în 2019, partidul va rămâne la putere, potrivit Romania Libera.