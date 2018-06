​Subiectele zilei: Poveştile inspiraţionale ale unor tineri care au învins sistemul; Caz real de Ziua Copilului: Managerul spitalului din Oltenișa a consultat un copil de 12 la clinica publică și i-a tăiat chitanță pentru cabinetul său privat

Doi tineri care au demonstrat de la vârste fragede că pot schimba lumea la propriu au venit astăzi, 1 iunie, la Râmnicu Vâlcea, să le vorbească liceenilor despre drepturile lor şi mai ales despre cum şi le pot face respectate, implicându-se în şi pentru comunitate şi acţionând pentru ei şi semenii lor. La invitaţia Asociaţiei „Mişcăm Vâlcea”, au vorbit despre poveştile lor inspiraţionale şi soluţiile care sunt la îndemâna oricui. Alex Manda şi Cristian Ghingheş au înfruntat sistemul şi autorităţile de când erau doar nişte copii. Ei au vorbit la Vâlcea despre experienţele lor şi despre cum au reuşit să ajungă pe radarul mişcărilor de tineret din România, contestând cuvântul autorităţilor publice şi câştigând în instanţă şi/sau în afara ei, informează Adevărul Ce au de făcut românii după votul CCR care le desfiinţează democraţia? Dar preşedintele, care a fost transformat 'par ordre du mufti' PSD-ist, în paiaţă? Dar cancelariile occidentale? Deşi, expresie a suveranităţii naţionale, a fost ales direct de cetăţeni, Preşedintele României s-a văzut deposedat de prerogativele sale constituţionale cheie. Întrucât, printr-o decizie şi un ordin abuzive ale CCR, şeful statului a devenit, vai, o figură decorativă, electoratul care s-a pronunţat în favoarea lui s-a văzut scos din joc şi expediat, cu desconsiderare totală, pe tuşe, în timp ce Constituţia a fost călcată, laolaltă cu Democraţia, în picioare. Oare ce are de făcut, în aceste condiţii, dispreţuitul preşedinte? Dar umiliţii români? La ce ajutor pot ei spera din Occidentul încă democratic? Deşi exultă, alianţa PSD-ALDE-UDMR are toate motivele să tremure de frică, după ce s-a folosit de CCR şi de mijloace formal democratice spre a crea o nouă Românie, condusă de o oligarhie ce restaurează ceauşismul fără Ceauşescu, spre a desfiinţa, în numele libertăţii, separaţia puterilor şi, deci, statul de drept. Pentru că, mergând prea departe, a dat românilor dreptul de a-i rezista, scrie Deutsche Welle. Purtată de Petre Daea și Marian Oprișan pe drumuri prăfuite, de la un canal de irigații la altul, Viorica Dăncilă a asistat ieri, în Vrancea, la ceea ce avea să numească ulterior, în ședința de Guvern, „punerea în funcție a unei stații de pompare”. De fapt, a inaugurat o mică parte din canalul Siret-Bărăgan, început de Nicolae Ceaușescu și pus în funcțiune abia acum, după o investiție de 1 milion de lei, pentru a deservi o suprafață de 3.000 de hectare. La „evenimentul istoric” – după cum a catalogat Marian Oprișan momentul – s-au putut auzi următoarele fraze, rostite sacadat, monoton, ca într-o scenetă de școală generală, relatează Recorder De aici începe – de la momentul în care doi părinți, oameni obișnuiți, decid să nu accepte anormalul. Băiatul lor, Mădălin Ș., 12 ani, ajunge în cabinetul de la Spitalul Orășenesc Oltenința cu o conjunctivită severă. E consultat de Simona Smochină, medic oftalmolog și managerul spitalului. ”La ieșire, pe hol, asistenta ne-a adus o chitanță și ne-a zis să plătim 100 de lei”, povestește Cristina, mama puștiului. Când se uită mai atent, ei văd că banii merg la cabinetul privat al managerului Smochină. Simona Smochină e întrebată de ziar, față în față, dacă i-a luat bani copilului de 12 ani. Ea răspunde: ”Da, dar părinții mint. Au fost la cabinetul privat!”. „Am fost umilită toată viața din cauza culorii pielii, că sunt rromă, și nu vreau să treacă copiii mei prin nicio umilință!”, spune Cristina, de profesie învățătoare în Oltenița. La discuția cu jurnaliștii, Cristina își are alături soțul, pe Alex, dar și pe Medeea, fata de 8 ani, și pe Mădălin, puștiul de 12 ani, potrivit tolo.ro Pentru toți cei care urmăresc politica nord-coreeană, ultimele zile au fost traumatizante. Joi, Donald Trump a anulat brusc printr-o scrisoare bizară o întâlnire programată pentru 13 iunie cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, plănuită încă din martie. A doua zi, autoritățile nord-coreene au dat publicității o declarație conciliantă, pe care Trump a găsit-o, se pare, relativ satisfăcătoare. Duminică, diplomații americani erau deja în Coreea de Nord și se pregăteau din nou de întâlnire, care s-ar putea sau nu să se întâmple. „Având în vedere cât de volatilă e situația”, mi-a spus Yun Sun, expert în politică externă asiatică din zona de norda-est, nu pare că statutul întâlnirii „va deveni clar sau va fi confirmat” prea curând, notează Vice