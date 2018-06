Subiectele zilei: 3.000 de euro costa o zi de filaj. Aici sunt banii dumneavoastra! Inmultiti cu 6.000.000; Copiii sub 7 ani ar putea fi scosi de la cheltuielile de intretinere; Cine este Andrei Nastase, noul primar - surpriza al Chisinaului

3.000 de euro costa o zi de filaj. Aici sunt banii dumneavoastra! Inmultiti cu 6.000.000 Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir confirma pe pagina sa de Facebook, ca o zi de filaj la Serviciul Roman de Informatii costa aproximativ 3.000 de euro, precizand ca au fost cheltuite sume uriase pentru ca romanii sa fie urmariti. Elena Udrea reactioneaza: "A venit vremea sa plateasca!" Daniel Dragomir distribuie un articol al jurnalistului Razvan Savaliuc, in care acesta precizeaza ca, in ultimii 12 ani, peste 6 milioane de romani, respectiv toata populatia activa aflata in campul muncii, au fost ascultati, fiind cheltuite zeci de miliarde de euro pe interceptarile si filajele SRI. In acelasi articol, Savaliuc prezinta un document emis de DNA Oradea, din 2014, in care se arata ca, intr-un dosar, ponderea cea mai mare a cheltuielilor judiciare o reprezinta cele efectuate cu supravegherile operative care, potrivit Serviciului Roman de Informatii, sunt de pana la 3.000 de euro/zi, scrie Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir confirma pe pagina sa de Facebook, ca o zi de filaj la Serviciul Roman de Informatii costa aproximativ 3.000 de euro, precizand ca au fost cheltuite sume uriase pentru ca romanii sa fie urmariti. Elena Udrea reactioneaza: "A venit vremea sa plateasca!" Daniel Dragomir distribuie un articol al jurnalistului Razvan Savaliuc, in care acesta precizeaza ca, in ultimii 12 ani, peste 6 milioane de romani, respectiv toata populatia activa aflata in campul muncii, au fost ascultati, fiind cheltuite zeci de miliarde de euro pe interceptarile si filajele SRI. In acelasi articol, Savaliuc prezinta un document emis de DNA Oradea, din 2014, in care se arata ca, intr-un dosar, ponderea cea mai mare a cheltuielilor judiciare o reprezinta cele efectuate cu supravegherile operative care, potrivit Serviciului Roman de Informatii, sunt de pana la 3.000 de euro/zi, scrie Gandul.





Copiii sub 7 ani ar putea fi scosi de la cheltuielile de intretinere Mai multi senatori PNL au depus la Parlament o initiativa legislativa care prevede ca asociatiile de proprietari pot decide sa excluda de la cheltuielile de intretinere copiii cu varsta sub sapte ani si sa reduca la jumatate costurile pentru cei intre 7 si 14 ani. Proiectul de lege, depus la Senat pe 31 mai, propune modificarea si completarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. Astfel, initiativa modifica mai multe puncte ale articolului 47 care vizeaza cheltuielile asociatiilor de proprietari. Initiativa liberalilor mai ofera posibilitatea proprietarilor sa reamplaseze zidurile care nu fac parte din structura de rezistenta a imobilului sau din proprietatea comuna a blocului, in baza unei declaratii pe proprie raspundere avizata de asociatia de proprietari, cu o instiintare a autoritatii locale. In forma actuala, Legea prevede obligatia obtinerii unei autorizatii de modificare a constructiei de la autoritatea locala si cu semnatura majoritatii proprietarilor, informeaza Mai multi senatori PNL au depus la Parlament o initiativa legislativa care prevede ca asociatiile de proprietari pot decide sa excluda de la cheltuielile de intretinere copiii cu varsta sub sapte ani si sa reduca la jumatate costurile pentru cei intre 7 si 14 ani. Proiectul de lege, depus la Senat pe 31 mai, propune modificarea si completarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. Astfel, initiativa modifica mai multe puncte ale articolului 47 care vizeaza cheltuielile asociatiilor de proprietari. Initiativa liberalilor mai ofera posibilitatea proprietarilor sa reamplaseze zidurile care nu fac parte din structura de rezistenta a imobilului sau din proprietatea comuna a blocului, in baza unei declaratii pe proprie raspundere avizata de asociatia de proprietari, cu o instiintare a autoritatii locale. In forma actuala, Legea prevede obligatia obtinerii unei autorizatii de modificare a constructiei de la autoritatea locala si cu semnatura majoritatii proprietarilor, informeaza Romania Libera.





Cine este Andrei Nastase, noul primar - surpriza al Chisinaului, si care e impactul victoriei sale asupra scenei politice din Moldova Andrei Nastase este noul primar al Chisinaului, ales de 52,57% dintre votanti, potrivit rezultatelor oficiale de duminica seara. Lider al Platformei Demnitate si Adevar, aliat al Maiei Sandu, Andrei Nastase i-a invins la vot pe candidatul socialistilor pro-rusi, Igor Ceban, si pe candidata sutinuta din umbra de oligarhul Vladimir Plahotniuc. Victoria surprinzatoare a lui Nastase deschide drumul spre o posibila victorie a opozitiei la alegerile parlamentare din toamna, pe o scena dominata de partidul de guvernamant al lui Plahotniuc si de socialistii presedintelui Igor Dodon. Andrei Nastase a avut un discurs cu puternice accente pro-europene si pro-integritate. Pe langa problemele Chisinaului, el si-a concentrat mare parte din campania electorala pe mesaje indreptate impotriva oligarhului Vlad Plahotniuc, pe care l-a asociat permanent cu coruptia cronica din tara, relateaza Andrei Nastase este noul primar al Chisinaului, ales de 52,57% dintre votanti, potrivit rezultatelor oficiale de duminica seara. Lider al Platformei Demnitate si Adevar, aliat al Maiei Sandu, Andrei Nastase i-a invins la vot pe candidatul socialistilor pro-rusi, Igor Ceban, si pe candidata sutinuta din umbra de oligarhul Vladimir Plahotniuc. Victoria surprinzatoare a lui Nastase deschide drumul spre o posibila victorie a opozitiei la alegerile parlamentare din toamna, pe o scena dominata de partidul de guvernamant al lui Plahotniuc si de socialistii presedintelui Igor Dodon. Andrei Nastase a avut un discurs cu puternice accente pro-europene si pro-integritate. Pe langa problemele Chisinaului, el si-a concentrat mare parte din campania electorala pe mesaje indreptate impotriva oligarhului Vlad Plahotniuc, pe care l-a asociat permanent cu coruptia cronica din tara, relateaza G4 Media.





Comentariu: Toti contra Trump? Razboiul comercial transatlantic a inceput. Un lucru e cert: Donald Trump nu se opreste aici. Adversarii sai ar trebui sa se coalizeze. Dar asta nu se intrezareste, deplange Henrik Bohme. Donald Trump va da pace abia atunci cand nu va mai circula niciun Mercedes pe Fifth Avenue din New York. Daca afirmatia ii apartine, asa cum colporteaza publicatia "Wirtschaftswoche", citand surse diplomatice, atunci nu ne putem indoi ca presedintele va realiza ce si-a propus. Imparte lovituri in stanga si in dreapta, se ia la harta cu toti si toate. In toate focarele de criza din lume - Orientul Mijlociu, Siria, Iranul, Coreea de Nord - Mr. Prasident este implicat. Dar in toate aceste focare de criza ar avea nevoie de aliati. Numai ca pe acesti aliati ii scoate din sarite, unul dupa altul, potrivit Razboiul comercial transatlantic a inceput. Un lucru e cert: Donald Trump nu se opreste aici. Adversarii sai ar trebui sa se coalizeze. Dar asta nu se intrezareste, deplange Henrik Bohme. Donald Trump va da pace abia atunci cand nu va mai circula niciun Mercedes pe Fifth Avenue din New York. Daca afirmatia ii apartine, asa cum colporteaza publicatia "Wirtschaftswoche", citand surse diplomatice, atunci nu ne putem indoi ca presedintele va realiza ce si-a propus. Imparte lovituri in stanga si in dreapta, se ia la harta cu toti si toate. In toate focarele de criza din lume - Orientul Mijlociu, Siria, Iranul, Coreea de Nord - Mr. Prasident este implicat. Dar in toate aceste focare de criza ar avea nevoie de aliati. Numai ca pe acesti aliati ii scoate din sarite, unul dupa altul, potrivit Deutsche Welle.





Romania, pe locul al doilea in UE la scumpirea energiei Suntem pe locul al doilea in Uniunea Europeana la scumpirea electricitatii! Biroul european de statistica anunta si ca, in alte tari, tarifele au scazut. Pretul energiei electrice pentru consumatorii casnici autohtoni a crescut cu 7,2% in intervalul iulie - decembrie 2017 cumparativ cu aceeasi perioada din 2016. Doar in Cipru, scumpirea a fost mai mare, de 12,6%, iar dupa noi urmeaza Malta, Estonia si Marea Britanie. Desi ne aflam pe locul al doilea in clasamentul scumpirilor electricitatii, achitam unele dintre cele mai mici preturi la curent din UE, de 12,5 euro pe 100 de kilowati ora. Mai putin ca noi platesc bulgarii, doar 9,8 euro, urmati de lituanieni, unguri si croati. Daca tinem insa cont de puterea de cumparare, consumam una dintre cele mai scumpe energii din UE, dupa Germania, Portugalia si Belgia, precizeaza Suntem pe locul al doilea in Uniunea Europeana la scumpirea electricitatii! Biroul european de statistica anunta si ca, in alte tari, tarifele au scazut. Pretul energiei electrice pentru consumatorii casnici autohtoni a crescut cu 7,2% in intervalul iulie - decembrie 2017 cumparativ cu aceeasi perioada din 2016. Doar in Cipru, scumpirea a fost mai mare, de 12,6%, iar dupa noi urmeaza Malta, Estonia si Marea Britanie. Desi ne aflam pe locul al doilea in clasamentul scumpirilor electricitatii, achitam unele dintre cele mai mici preturi la curent din UE, de 12,5 euro pe 100 de kilowati ora. Mai putin ca noi platesc bulgarii, doar 9,8 euro, urmati de lituanieni, unguri si croati. Daca tinem insa cont de puterea de cumparare, consumam una dintre cele mai scumpe energii din UE, dupa Germania, Portugalia si Belgia, precizeaza Digi24.





Urmarire ca-n filme la Giurgiu. Politistii au prins un hot de masini dupa ce au tras sase focuri in pneuri Un barbat din Giurgiu a furat o masina dintr-o benzinarie, dupa ce a amenintat soferul si un pasager cu un cutit. Echipajele de politie plecate in urmarire au reusit sa opreasca masina abia dupa ce au tras sase focuri in pneuri, informeaza news.ro. Potrivit unui comunicat de presa transmis, duminica, de reprezentantii Politiei Judetene Giurgiu, politistii au fost sesizati de un barbat din municipiul Zimnicea, judetul Teleorman, ca sub amenintarea unui cutit i-a fost sustras autoturismul dintr-o statie de carburanti, din municipiul Giurgiu. In urma cercetarilor, s-a stabilit ca barbatul de 35 de ani din municipiul Giurgiu, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice si profitand de faptul ca proprietarul a plecat de langa masina aflata in statia de carburanti a determinat o persoana ce se afla in calitate de pasager in autoturism sa coboare sub amenintarea unui cutit, arata Un barbat din Giurgiu a furat o masina dintr-o benzinarie, dupa ce a amenintat soferul si un pasager cu un cutit. Echipajele de politie plecate in urmarire au reusit sa opreasca masina abia dupa ce au tras sase focuri in pneuri, informeaza news.ro. Potrivit unui comunicat de presa transmis, duminica, de reprezentantii Politiei Judetene Giurgiu, politistii au fost sesizati de un barbat din municipiul Zimnicea, judetul Teleorman, ca sub amenintarea unui cutit i-a fost sustras autoturismul dintr-o statie de carburanti, din municipiul Giurgiu. In urma cercetarilor, s-a stabilit ca barbatul de 35 de ani din municipiul Giurgiu, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice si profitand de faptul ca proprietarul a plecat de langa masina aflata in statia de carburanti a determinat o persoana ce se afla in calitate de pasager in autoturism sa coboare sub amenintarea unui cutit, arata Romania Libera.