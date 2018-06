Subiectele zilei: Starea dezastruoasa a economiei, pusa pe seama persoanelor fizice; Tel Drum a inregistrat profit de aproape un milion de euro in 2017, dublu fata de anul precedent/ Firma are 7 milioane de lei datorii la stat; Catastrofa romanilor, Penka si tacerea Europei

Starea dezastruoasa a economiei, pusa pe seama persoanelor fizice Deficitul bugetar urias, de 6,05 miliarde de lei in primele patru luni din 2018, ar putea fi echilibrat daca persoanele fizice si-ar plati urgent datoriile de 15 miliarde de lei catre stat, considera ministrul Finantelor. Una din solutiile gasite de guvernanti pentru mentinerea deficitului bugetar sub 3% in 2018 ar fi stimularea persoanelor fizice sa-si plateasca datoriile cumulate in ultimii cinci ani, caz in care la bugetul statului s-ar colecta circa 14 - 15 miliarde de lei. Afirmatia a fost facuta de ministrul Finantelor, Eugen Teodorivici, dupa prezentarea presedintelui Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru, care avertiza ca veniturile din taxe si impozite sunt la minime istorice, de 25.6%, iar cheltuielile sociale reprezinta 80% din veniturile fiscale, cel mai mare nivel din Uniunea Europeana. Potrivit acestuia, datoriile de 14 - 15 miliarde de lei, care includ si amenzi de circulatie, trebuie platite de contribuabilii persoane fizice pana in luna martie a anului viitor, cei care le vor achita pana la sfarsitul acestui an urmand sa beneficieze de o reducere a sumei de plata, valoarea bonusului urmand sa fie stabilita in urma analizei structurii datoriei. Ministrul Finantelor a precizat ca recuperarea acestor sume face parte din solutiile gasite pentru mentinerea deficitului bugetar sub 3% in 2018, scrie Deficitul bugetar urias, de 6,05 miliarde de lei in primele patru luni din 2018, ar putea fi echilibrat daca persoanele fizice si-ar plati urgent datoriile de 15 miliarde de lei catre stat, considera ministrul Finantelor. Una din solutiile gasite de guvernanti pentru mentinerea deficitului bugetar sub 3% in 2018 ar fi stimularea persoanelor fizice sa-si plateasca datoriile cumulate in ultimii cinci ani, caz in care la bugetul statului s-ar colecta circa 14 - 15 miliarde de lei. Afirmatia a fost facuta de ministrul Finantelor, Eugen Teodorivici, dupa prezentarea presedintelui Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru, care avertiza ca veniturile din taxe si impozite sunt la minime istorice, de 25.6%, iar cheltuielile sociale reprezinta 80% din veniturile fiscale, cel mai mare nivel din Uniunea Europeana. Potrivit acestuia, datoriile de 14 - 15 miliarde de lei, care includ si amenzi de circulatie, trebuie platite de contribuabilii persoane fizice pana in luna martie a anului viitor, cei care le vor achita pana la sfarsitul acestui an urmand sa beneficieze de o reducere a sumei de plata, valoarea bonusului urmand sa fie stabilita in urma analizei structurii datoriei. Ministrul Finantelor a precizat ca recuperarea acestor sume face parte din solutiile gasite pentru mentinerea deficitului bugetar sub 3% in 2018, scrie Adevarul.





Tel Drum a inregistrat profit de aproape un milion de euro in 2017, dublu fata de anul precedent/ Firma are 7 milioane de lei datorii la stat Tel Drum a avut o cifra de afaceri de aproximativ 33 de milioane de euro (155847547 de lei) si un profit net de aproape un milion de euro (4544138 de lei), rezulta din declaratiile depuse de reprezentantii firmei in 2017, consultate de G4Media.ro. Datele financiare ale societatii teleormanene au fost publicate pe site-ul Ministerului de Finante. La finalul anului, Tel Drum avea 580 de angajati. Comparativ cu 2016, profitul inregistrat este dublu (2191320 de lei in 2016), in timp ce cifra de afaceri a scazut cu aproximativ 30%( 223531810 de lei in 2016). Tel Drum si-a cerut insolventa in 17 ianuarie anul acesta, in ziua in care DNA a extins urmarirea penala impotriva firmei "suspecta pentru savarsirea infractiunilor de: constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata, complicitate la doua infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite pentru sine sau altul", precizeaza G4 Media.





Catastrofa romanilor, Penka si tacerea Europei La ordinul cui a desfiintat CCR sistemul politic si democratia, determinandu-l pe C.P. Tariceanu sa exulte, impreuna cu Iordache-alta intrebare si ceilalti stalpi ai regimului Dragnea, incantati la culme de metamorfozarea regimului prezidential intr-unul "parlamentar"? Caci poporul, care in orice democratie veritabila e suveran, n-a fost intrebat. Nici prin referendum, nici prin alegeri anticipate, cum ar fi trebuit. Iar presedintele, domnind, conform justei observatii a lui Cristian Preda, mai degraba ca un rege, decat ca un sef de stat implicat, luptand pentru poporul care l-a ales, s-a vazut redus la dimensiunea unui Don Quijote de la Mancha. Nu e foarte clar daca acest cavaler al tristei figuri se va decide, asa cum ar trebuit sa faca un presedinte ce se respecta si-si onoreaza mandatul si poporul, sa revina cu picioarele pe pamant si sa reziste realiter asaltului asupra Constitutiei, refuzand demiterea procurorului-sef al DNA, informeaza Deutsche Welle.





Culmea strategiei nationale. Cum vrea ministrul Economiei sa salveze uraniul romanesc Ministrul Economiei, Danut Andrusca, alaturi de alti 70 de deputati si senatori, vrea sa asigure strategia nationala privind mentinerea ciclului nuclear integrat printr-un proiect de doar trei articole, probabil una dintre cele mai mici si mai vagi legi elaborate vreodata. Romania isi asigura aproape 20% din productia de electricitate din surse nucleare, prin Centrala Nuclearelectrica (CNE) de la Cernavoda. Mai mult, statul vrea sa finalizeze construirea altor doua reactoare, pentru care se afla in negocieri cu investitori chinezi. Problema este insa asigurarea combustibilului nuclear necesar centralei, in conditiile in care Compania Nationala a Uraniului (CNU) se afla in dificultati financiare majore si este la un pas de inchidere. Romania este singura tara europeana care are ciclu nuclear integrat: CNU exploateaza uraniu in mine, procesat in Uzina de la Feldioara in octoxid de uraniu, ulterior in pulbere sinterizabila de dioxid de uraniu. Aceasta constituie materia prima pentru producerea de fascicule de combustibil nuclear necesare centralei de la Cernavoda, produse in fabrica de la Pitesti (FCN Pitesti) detinuta de Nuclearelectrica, relateaza Romania Libera.





Sentinta din "Gala Bute" creste la 10 milioane de euro, suma recuperata de bugetul de stat ca urmare a investigatiilor GSP despre coruptie! Elena Udrea - 6 ani de inchisoare, Rudel Obreja - 5 ani. Gala Bute este a patra investigatie GSP care se incheie cu bani recuperati si consecinte juridice. DNA descopera si imobilizeaza 1 milion de lei in conturile Elenei Udrea si 3 milioane de lei din contul lui Rudel Obreja cand inculpatii sunt trimisi in judecata, in 2015. Primele instante dispun confiscarea sumelor. Dar abia azi, in urma verdictului definitiv, banii pot intra imediat in conturile Ministerului de Finante. Sentinta de azi a fost pronuntata de completul Mirela Sorina Popescu, Constantin Epure, Simona Daniela Encean, Ionut Matei si Simona Elena Cirnaru. Cei 3 milioane de lei de la Rudel Obreja sunt banii publici despre care Gazeta Sporturilor scria pe 5 decembrie 2013 ca i-au ramas presedintele FR Box dupa ce si-a achitat creditul BRD luat cu ajutorul Elenei Udrea si garantat de minister, potrivit Tolo.





Jianu: Contributia optionala la Pilonul II de pensii va deschide o cutie a Pandorei Contributia optionala la Pilonul II de pensii va deschide o cutie a Pandorei pentru economia nationala, in care statul nationalizeaza banii privati ai unor oameni, a declarat, marti, presedintele CNIPMMR, Florin Jianu. Pilonul II de pensii investeste fondurile in numele participantilor, astfel incat activele sa aduca randamente. Activele, impreuna cu randamentul investitional, sunt returnate participantilor la varsta pensionarii sub forma de pensie, completand veniturile din pensia de stat. De asemenea, dreptul la pensia privata se mosteneste, in caz de deces. Conform datelor CNIPMMR, dupa 10 ani de activitate a Pilonului II, acesta a generat un randament mediu anual de 8,15%, avand active nete de 42,7 miliarde de lei in beneficiul a 7,1 milioane de asigurati. Acesta a precizat ca Romania are nevoie de Pilonul II de pensii, ca sursa de investitii in economia nationala, pentru recuperarea decalajelor existente fata de media europeana, arata Romania Libera.