Subiectele zilei: Miting împotriva abuzurilor organizat cu metode abuzive; Oamenii dintr-o localitate din Neamţ şi-au făcut toţi buletinul pe o adresă din Harghita; Ce anunţuri dădeau românii în 1993: un apartament costa cât o maşină, iar un televizor color era un sfert din preţul unei garsoniere

PSD face tot posibilul pentru a aduce cât mai mulți oameni la mitingul de sâmbătă din Piața Victoriei, potrivit informațiilor centralizate de G4Media.ro. Printre metodele folosite de baronii județeni se numără amenințarea angajaților din instituțiile controlate de PSD că vor rămâne fără job dacă nu merg la București, presiuni asupra directorilor de școli pentru a aduce cât mai multe persoane la miting sau directive trasate firmelor de transport să pună la dispoziția partidului autocarele necesare trimiterii oamenilor la protest, potrivit G4media. Mulţi europeni s-au obişnuit să dea vina pentru tot ce li se întâmplă rău pe alţii. Pe Merkel şi Germania, de pildă. Pe UE. Pe Rusia lui Putin. Pe Trump şi americanii lui. Mai onest şi meditativ, un reputat intelectual italian de stânga se declara miercuri, într-o discuţie cu un jurnalist german, perplex. Omul mărturisea că n-ar fi crezut vreodată ca furia italienilor să fie atât de puternică, încât să provoace schimbări politice atât de radicale în ţara sa. Nu mai puţini mânioşi se arată germanii, din care destui o critică ei înşişi pe Merkel, fără să priceapă în ruptul capului, de regulă, ce se petrece în Europa, la britanici, peste ocean, ca şi în propria ţară, a cărei scenă politică, împărţită cândva de creştin-democraţi şi social-democraţi, a ajuns să fie terenul unei ascensiuni populiste fără precedent, de la război încoace, potrivit Deutsche Welle. De jumătate de secol, localnicii unui sat din judeţul Neamţ plătesc taxele şi îşi fac actele de identitate... în Harghita. Totul din cauza regionalizării din anii '60, care a redesenat graniţele judeţelor din zonă, iar localnicii, majoritatea etnici maghiari, au preferat să-şi facă acte pe alte adrese, dintr-o comună în care autorităţile cunosc limba maghiară. Primăria de care aparţin teritorial, însă, ar vrea să facă investiţii şi cu banii din taxele lor, aşa că încearcă să îi convingă să se mute şi în acte în judeţul Neamţ, potrivit Digi24. Anunţurile publicate de români în 1993 oferă o mică imagine asupra societăţii de atunci. Ţineţi cont de faptul că inflaţia era mare, iar cursul mediu al dolarului în 1993 era de 760 de lei. Anunţul Telefonic ne arată că o casă costa cât o maşină, imediat după Revoluţie. O garsonieră confort I sporit în Titan se vindea cu 5.000 de dolari şi un apartament cu 2 camere pe Calea Vitan cu 7.500 de dolari, în timp ce un Opel Record vechi de 6 ani se dădea cu 4.500 de dolari, iar un Aro din 1989 cu 5.500 de dolari, potrivit Economica. Ministrul de Interne populist al Italiei vrea să-i dea afară din țară pe migranți. Ceea ce nu va reuși. În UE, populiștii se blochează unii pe alții. Numărul azilanților și migranților sosiți în Italia anul acesta este cu 75% mai mic față de anul trecut. De la începutul lui 2018, au venit doar 13.000 de migranți cu bărci pe Marea Mediterană, cei mai mulți dintre ei pornind din Libia. Acordul încheiat cu Libia, întărirea controalelor la frontieră și descurajarea migranților prin aceste măsuri au dat rezultatul sperat de UE și de Italia. Guvernul de la Roma a reușit deci demult să aducă situația sub control, potrivit Deutsche Welle. Raspunsul scurt este, in nici una. De fapt unul din cosmarele pe care le am cam o data pe an este ca sunt iarasi la Politehnica din Timisoara. Nu stiu care este procesul psihologic prin care subconstientul meu genereaza acest cosmar, dar dupa mai mult de douazeci de ani traiti in SUA imi este imposibil sa ma intorc in Romania: nu exista nici un loc unde as putea desfasura o activitate profesionala similara cu cea de aici, as fi practic eliminat de la foarte multe din oportunitatile americane de cercetare , as avea de-a face cu destule probleme de infrastructura si logistica si care aici sunt rezolvate automat de universitate, multe din conexiunile mele academice ar dispare repede. De fapt, toate cazurile de profesori, pe care ii stiu ca s-au intors acasa dupa perioade extinse in SUA, sunt situatii in care respectivii au trecut spre management academic, scrie Alex Doboli in Doi Mici si un Anc. Medicii susţin că aerul poluat cu radon este principala cauză de cancer pulmonar, după fumat. Radonul este un gaz degajat prin descompunerea în sol şi roci a radiului şi uraniului. Autorităţile, care sunt obligate acum de Comisia Europeană să facă legi care să ne protejeze de aceste radiaţii, susţin însă că nu avem o problemă cu acest gaz. La nivel mondial, radonul este unul dintre cele mai nocive elemente din aerul pe care-l respirăm în locuinţe. Potrivit Comisiei Europene, între 8 şi 15 % din totalul cazurilor de cancer pulmonar pot fi atribuite radonului din casele şi apartamentele în care stăm, potrivit Stirile ProTv. “Cred că răspunsul l-a dat deja ministrul Justiţiei, care a reproşat public faptul că există în DIICOT, din 24.000 de dosare de care vă spuneam, unul care are o vechime de 11 ani şi în care am considerat că s-au luat măsurile manageriale necesare la momentul la care s-a putut. Deci este posibil, dacă discutam despre acel unic dosar, iar restul de 23.999 de dosare nu contează”, spune el potrivit G4media Fostul pilot Ion Dobran, care a luptat contra Statelor Unite în cel de-al doilea Război Mondial, a fost oaspetele militarilor americani și români din baza de la Deveselu. Generalul este veteran de război și a devenit faimos prin faptul că, la data de 6 iunie 1944, adică acum 74 de ani, l-a doborât pe cunoscutul aviator american Barrie Davis. Lupta aeriană câștigată de Dobran s-a desfășurat deasupra orașului Galați. Avionul Messerschmitt, pilotat de Dobran, a fost ulterior lovit de americani și a aterizat forțat în România, iar avionul Mustang, al lui Davis, a aterizat, grav avariat, în Ucraina, potrivit Romania Libera. Un nou lot de 12 autobuze electrice a fost comandat de Primărie furnizorului care a livrat cele 11 astfel de mijloace de transport în comun puse deja în circulație în Cluj. Acesta urmează să ajungă în oraș la finalul acestui an sau cel târziu în ianuarie 2019. Primăria vrea să cumpere până la 30 de autobuze electrice pe un proiect cu bani europeni pe care l-a depus deja spre finanțare și care a fost declarat deja eligibil, după cum a informat Ovidiu Cîmpean, director în Primărie, potrivit Actual de Cluj.