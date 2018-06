Subiectele zilei: Prigonirea datornicilor la stat. Fiscul va incepe executarea persoanelor fizice; Elenina Nicuţ, avocata care a învins CCR în Justiţie: “Dat fiind că opinia majoritară a fost însuşită doar de 4 judecători, efectul general obligatoriu al acesteia ar putea fi pus în discuţie.”

Prigonirea datornicilor la stat. Fiscul va incepe executarea persoanelor fizice E gaura mare la buget, asa ca Ministerul Finantelor e disperat sa stranga bani de unde poate cel mai usor. Vizati sunt contribuabilii persoane fizice, care au datorii totale la stat acumulate in ultimii cinci ani de circa 15 miliarde de lei, bani pe care Fiscul vrea sa ii colecteze anul acesta. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca recuperarea acestor sume face parte din solutiile gasite pentru mentinerea deficitului bugetar sub 3% in 2018. Astfel, din aceasta toamna restantierii vor fi notificati de catre ANAF asupra cuantumului datoriilor, iar datornicii le vor putea plati pana in primavara cel tarziu. Termenul de achitare a datoriei va fi de 60 zile, dupa care vor incepe sa fie calculate dobanzi penalizatoare, iar restantierii cu penalitati mai mari de 40 de lei vor putea fi executati silit. In principal, este vorba de contribuabilii care au obtinut venituri din profesii liberale, drepturi de autor, chirii sau arende, pentru care Ministerul Finantelor a introdus recent Declaratia Unica, dar si despre amenzile de circulatie neachitate. Termenul final de plata va fi luna martie a anului viitor, insa cei care vor achita datoriile pana la sfarsitul lui 2018 vor beneficia de o reducere a sumei de plata, scrie E gaura mare la buget, asa ca Ministerul Finantelor e disperat sa stranga bani de unde poate cel mai usor. Vizati sunt contribuabilii persoane fizice, care au datorii totale la stat acumulate in ultimii cinci ani de circa 15 miliarde de lei, bani pe care Fiscul vrea sa ii colecteze anul acesta. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca recuperarea acestor sume face parte din solutiile gasite pentru mentinerea deficitului bugetar sub 3% in 2018. Astfel, din aceasta toamna restantierii vor fi notificati de catre ANAF asupra cuantumului datoriilor, iar datornicii le vor putea plati pana in primavara cel tarziu. Termenul de achitare a datoriei va fi de 60 zile, dupa care vor incepe sa fie calculate dobanzi penalizatoare, iar restantierii cu penalitati mai mari de 40 de lei vor putea fi executati silit. In principal, este vorba de contribuabilii care au obtinut venituri din profesii liberale, drepturi de autor, chirii sau arende, pentru care Ministerul Finantelor a introdus recent Declaratia Unica, dar si despre amenzile de circulatie neachitate. Termenul final de plata va fi luna martie a anului viitor, insa cei care vor achita datoriile pana la sfarsitul lui 2018 vor beneficia de o reducere a sumei de plata, scrie Romania Libera.





Elenina Nicuţ, avocata care a învins CCR în Justiţie: "Dat fiind că opinia majoritară a fost însuşită doar de 4 judecători, efectul general obligatoriu al acesteia ar putea fi pus în discuţie.". Expertul anticorupţie Laura Ştefan: "Opinia concurentă semnată de doi judecători este în fapt o opinie separată" Doar 4 judecători au votat pentru decizia majoritară care îl obligă pe preşedintele Klaus Iohannis să o revoce pe şefa DNA Laura Codruţa Kovesi: preşedintele CCR Valer Dorneanu (fost parlamentar PSD), Petre Lăzăroiu (al cărui mandat a expirat, după cum a dezvăluit G4media.ro – Vezi aici), Attila Varga (fost deputat UDMR) şi Mona Pivniceru (fost ministru USL al Justiţiei). Alţi 2 – Marian Enache şi Maya Teodoroiu – au susţinut decizia de a-l obliga pe preşedinte să semneze decretul de revocare, dar cu argumente diferite. Ei au susţinut că un conflict constituţional a apărut iniţial între ministrul Justiţiei Tudorel Toader, care a cerut revocarea şefei DNA şi Secţia pentru procurori a CSM, care a avizat negativ în unanimitate cererea ministrului, arata G4 Media.





Poate NATO sa descurajeze si Rusia si terorismul? NATO spune ca se ocupa de lupta antiterorism in Afghanistan si Irak. Trump raspunde ca nu-i suficient si solicita eforturi mai mari. De la Bruxelles, Teri Schultz. Cand Donald Trump le aminteste aliatilor europeni "sa cheltuie mai mult" pentru aparare, presedintele SUA mai adauga, de obicei, ca ei trebuie "sa faca mai mult" in domeniul combaterii terorismului. El asteapta sa-i fie prezentate o serie de politici europene mai cuprinzatoare in acest context la summitul NATO din iulie, a confirmat si ambasadoarea SUA la NATO, Kay Bailey Hutchison. Articolul V al NATO - apararea colectiva in cazul in care un membru e atacat - a fost invocat o singura data, dupa atacul terorist impotriva Americii din 11 septembrie 2001. De abia anexarea Crimeei de catre Rusia in 2014 si conflictul din estul Ucrainei au determinat alianta sa se reformeze si sa se reconfigureze. Combaterea terorismului nu se numara, in mod traditional, printre principalele sarcini ale NATO - in mare masura pentru ca aceasta tine in primul rand de guvernele nationale, de serviciile lor secrete, de politia nationala, precizeaza Deutsche Welle.





Veselie la judecata Hexi! "Onorata Instanta, eu ma dau si acum pe picior cu dezinfectantii nostri, ca sunt buni" Azi, la Tribunalul Bucuresti se tine a doua sedinta in care sunt audiati martorii in procesul Hexi Pharma. Prima la bara soseste Elena Bica, "inginer chimist" si omul care se ocupa de calitatea produselor din fabrica de dezinfectanti. "Nu de calitate ma ocupam", pareaza ea catre judecator. "Dar ce faceati acolo?", intreaba Mitu Stegaru, magistratul care intrerupe rumoarea joviala din sala lovind cu podul palmei in masa. Nu cu prea mult succes. O fi sala sa, dar martorii si inculpatii sunt veseli. Sedinta are un aer de vacanta, cu inculpata Flori Dinu, mana dreapta a lui Condrea, care cere "sa mi se ridice controlul judiciar ca sa plec in Grecia in concediu" provocand reactia judecatorului: "Nu se poate chiar asa!". Martorii insisi intra ca niste floricele in sala, declara ca "eu si acum ma dau la picior cu dezinfectanti Hexi Pharma, ca sunt buni!" si sfarsesc nauci, rosii la fata si tacand minute bune in fata pupitrului, relateaza Tolo.





Ambasadorul la UNESCO: Rosia Montana primise recomandare de inscriere in Patrimoniul Mondial in momentul in care guvernul Dancila a blocat procedura Ambasadorul Romaniei la UNESCO, Adrian Cioroianu, a declarat joi, pentru Mediafax, ca stoparea procedurii de includere a localitatii Rosia Montana in patrimoniul UNESCO, la cererea Guvernului, este o situatie inedita, deoarece primise deja recomandare de inscriere in Lista Patrimoniului Mondial. "Asta a fost instructiunea pe care am primit-o, de stopare a dosarului la nivelul la care se ajunsese. El primise deja recomandarea de inscriere in Patrimoniul Mondial, acum cateva saptamani, iar acest lucru urma sa se discute peste cateva saptamani in Bahrein, la o reuniune mai mare a Patrimoniului Mondial. Instructiunea pe care am primit-o de la Ministerul Culturii, prin intermediul Ministerului de Externe, a fost, pe de o parte, stoparea evaluarii la nivelul la care se ajunsese si, totodata, organizarea unei intalniri intre o delegatie din partea unor ministere de la Bucuresti si dna Rossler de la Patrimoniul Mondial. Intalnirea a avut loc chiar in aceste zile la Paris. Patrimoniul Mondial urmeaza sa dea raspuns in cateva zile, pentru ca e o situatie inedita, adica nu cred ca s-a mai intamplat", a declarat Adrian Cioroianu, potrivit Curs de Guvernare.





Controversele legii privind infiintarea Fondului Suveran de Investitii Camera Deputatilor a aprobat legea privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii, care va fi format din 33 de companii, cu actiuni in valoare de zece miliarde de euro, si va avea un aport in numerar de noua miliarde lei. Legea a fost aprobata cu 174 de voturi pentru, 98 impotriva si trei abtineri, fiind sprijinita de PSD, ALDE, UDMR si Grupul Minoritatilor. Camera Deputatilor este for decizional. Inainte de a merge la promulgare, legea va fi analizata de CCR, la sesizarea PNL, USR si PMP. Obiectivele oficiale ale Fondului Suveran de Investitii si Dezvoltare (FSDI) sunt dezvoltarea infrastructurii in Romania, crearea de locuri de munca, stimularea inovatiei sau cresterea competitivitatii economiei romanesti. Finantarea ar urma sa se faca din dividende incasate de la societatile la care detine actiuni, din operatiuni cu instrumente financiare proprii si din cele emise de alte entitati, din vanzarea de pachete de actiuni din portofoliu, din imprumuturi, dar si din alte surse prevazute de lege, informeaza Romania Libera.





Mitingul PSD din Piata Victoriei. De ce protesteaza social-democratii, cati oameni vor sa stranga si ce "recuzita" sa aiba participantii PSD si ALDE vor sa aduca sute de mii de oameni din toata tara la mitingul de sambata seara, din Piata Victoriei, eveniment facut pentru a protesta "fata de abuzurile" facute de procurori si de asa-zisele institutii de forta care "paraziteaza" deciziile politice. Social-democratii si partenerii lor din ALDE si-au propus ca sambata seara, de la ora 20.00, sute de mii de oameni adusi din toate colturile tarii, sa protesteze fata de masurile luate de asa-zisele "institutii de forta", acestora imputandu-se "abuzuri" facute prin dosare considerate politice sau prin supraveghearea ilegala a politicienilor de catre servicii. De altfel, intr-un videoclip de mobilizare al PSD, autorii au introdus declaratii ale procurorului Mircea Negulescu, caruia i s-a deschis un dosar penal de DNA pentru inducerea in eroare a organelor judiciare, sau din Claudiu Manda, seful Comisiei de control al SRI, care afirma ca aproape 6 milioane de oameni au avut telefoanele ascultate, arata Adevarul.





Primaria Capitalei cheltuie 430.000 de euro pe un spectacol de teatru cu Lavinia Sandru in distributie Gabriela Firea nu se uita la bani cand vine vorba de cinstirea Centenarului. Dupa ce a alocat peste 500.000 de lei pentru organizarea unor concerte patriotice in mai multe orase din tara, Primaria Capitalei (prin Teatrul Excelsior) ne pregateste ceva si mai grandios: un spectacol de teatru in aer liber pentru care s-au cheltuit aproape 2 milioane de lei (431.000 de euro)! Este vorba despre piesa de teatru "Vlaicu Voda", care va avea loc pe 8, 9 si 10 iunie in Piata Constitutiei din Bucuresti si care isi propune sa "readuca la viata satul medieval romanesc si obiceiurile sale specifice". Pe 9 iunie, spectacolul se va suprapune cu mitingul din Piata Victoriei, unde simpatizantii PSD din toata tara sunt asteptati sa protesteze impotriva abuzurilor. Cea mai mare parte din banii cheltuiti pentru organizarea spectacolului "Vlaicu Voda" a mers catre o firma de apartament cu trei angajati, care are ca obiect de activitate servicii de curatenie si care este abonata la contracte cu institutiile din subordinea Primariei. Sumele uriase sunt justificate de organizatori in primul rand prin amenajarea decorurilor: in Piata Constitutiei va fi construit un sat medieval, cu replici ale unor case din secolul XIV, turnuri de aparare si ateliere mestesugaresti. Numai pentru aceste decoruri s-au cheltuit 1.700.000 de lei (370.000 de euro), scrie Recorder.





Ce se intampla cu tine dupa ce mori, in Romania Oamenii astia iti spun cum se impaca ei cu moartea, dar si care sunt ultimele trenduri in materie de sicrie si masini funerare la romani. La fiecare trei minute, un roman isi pierde viata din cauza bolilor cardiovasculare. Cinci romani pe zi mor in accidente rutiere. De fapt, Bulgaria si Romania sunt tarile cu cea mai mare rata a mortalitatii din Uniunea Europeana. Asa ca e clar: in Romania, cel putin, industria funerara poate fi o alegere buna pentru o afacere de succes. Din fericire, am avut ocazia sa aflu raspunsul la intrebarile astea direct de la sursa. Mai exact, la Expo Funerare, singurul eveniment din industria funerara din Romania (amplasat in acelasi pavilion cu Senior Expo - Targul Seniorilor, hei Romexpo, porecla ta e Subtilitate). Acolo am stat de vorba cu cativa expozanti care mi-au povestit despre ultimele trenduri in materie de inmormantari, despre cat de greu e sa lucrezi cu oameni care trec prin momente atat de dureroase si, nu in ultimul rand, despre importanta unui standard de practici in industria funerara, potrivit VICE.