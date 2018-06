Subiectele zilei: Pro TV pierde drepturile TV pentru Champions League şi Europa League; Copiii supradotați din România, la mila sponsorilor; Noi cadouri făcute de primarul Firea pe banii bucureștenilor

Postul de televiziune ProTV a pierdut dreptul de a mai difuza meciuri din Liga Europa, după 9 ani de emisie. Totuşi, ProTV va putea transmite anumite meciuri din Liga Campionilor, inclusiv finala care va avea loc pe Wanda Metropolitano, noul stadion al celor de la Atletico Madrid. Finala Ligii Europa va avea loc la Baku, pe Stadionul Olimpic, potrivit Gandul. Lista completă a pomenilor. Nu se poate lăuda că a finalizat proiecte de infrastructură majore, cu rezolvarea problemei traficului sau cu atragerea de noi investiții în București, dar este campioană la ajutoare şi pomeni. Firea vrea să dea 1233 de aparate ortodontice pentru elevii cu domiciliul sau reşedinţa în Bucureşti. Bugetul total alocat este de 925.500 de lei, iar proiectul se va desşăşura în perioada 17 septembrie 2018- 17 septembrie 2019. 190 de mii de euro (879.991.91 lei) sunt alocaţi “Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie Prof. Dr. Panait Sârbu” pentru prelevarea şi crioconservarea de ovocite şi spermă pe o perioadă de 5 ani, pentru persoane tinere bolnave de cancer care vor să-și prezerve fertilitatea, potrivit G4media Comoară neexploatată: aproape un sfert de milion de copii consideraţi geniali se nasc în fiecare an la noi în ţară, dar nici 200 dintre ei nu ajung să facă minuni cu mintea lor sclipitoare. Acum, cel mai mare centru pentru copiii supradotaţi cere sprijin din partea celor care vor şi pot să ofere sponsorizări. „Sumele pe care noi le primim sunt derizorii și nu ne bazăm pe ele. Pe an un părinte plătește de la 2.400 de euro pentru un singur copil. Statul nu susține cu nimic copiii supradotați în momentul de față”, spune Monica Gheorghiu, președintele unui centru pentru copii supradotați, potrivit Digi24. . La unsprezece ani de la aderarea la UE, România încearcă să se cureţe, dar sărăcia şi corupția sunt prezente în toată țara. Daniel şi Matthias, un cuplu de homosexuali din Germania, doreau să ştie în ce fel trăiesc românii în țara lor, un stat din Uniunea Europeană. Ei știau că administrația românească este coruptă, erau conștienți de faptul că homofobia din Europa de Est poate lua proporții bizare. Cu toate acestea, nu și-ar fi imaginat niciodată ce coșmar avea să li se întâmple. Matthias și Daniel au făcut fotografii și au filmat de multe ori viața de zi cu zi a acestor persoane. S-au întors în Germania și au raportat prietenilor activi din punct de vedere politic despre această mizerie aflată la marginea UE, au publicat fotografii și au scris despre subiect, potrivit Romania Libera. După 16 luni de tăcere, miniștrii de Externe ai Germaniei, Franței, Rusiei și Ucrainei s-au întrunit din nou. Un succes clar, în contextul situației din estul Ucrainei. După discuțiile de la Berlin a urmat o nouă declarație a părților aflate în conflict de a respecta Tratatul de la Minsk. ”Toate părțile s-au angajat încă o dată să respecte încetarea focului”, a declarat Maas. Armamentul greu va fi retras, iar trupele reamplasate de ambele părți ale zonei de separație. În plus, zona de criză urmează să fie curățată de minele antipersonal. O stație de filtrare a apei din Donezk, locul unor lupte crâncene, va fi mai bine apărată, potrivit Deutsche Welle. La competiţie, pregătită de echipa Risky Business, s-au înscris aproape 300 de aplicanţi, din 20 de ţări. Dintre aceştia, au rămas 15 semifinalişti, iar pe scena conferinţei Techsylvania şi-au prezentat azi proiectele şase antreprenori. Câştigătorul Startup Avalanche 2018: Troop Travel, din Spania. Platforma îşi propune să găsească cele mai bune locuri pentru întâlniri internaționale. Criteriile luate în considerare sunt diverse: preţuri de cazare şi închiriere de spaţii, ţările de origine ale participanţilor, locaţiile unde companiile au sedii, motive strategice, locaţii care au cel mai mic impact asupra mediului. Dennis Vilovic din Madrid a explicat pe scena Techsylvania că startup-ul caută investitori şi a prezentat şi un demo, potrivit Actual de Cluj. Este primul Campionat Mondial care are loc pe două continente: Asia și Europa. Stadionul central din Ekaterinburg are locuri care sunt situate de fapt în afara arenei. Acestea au fost construite pentru ca stadionul să îndeplinească prevederile FIFA (care solicită un număr minim de 35.000 de locuri). Țara gazdă Rusia nu a trecut niciodată la o Cupă Mondială de faza grupelor. Predecesoarea sa însă, naționala URSS, s-a clasat în 1966 pe locul 4. Este ediția cu numărul 21 a CM, dar prima care are loc în Rusia, potrivit Deutsche Welle. . Primăria municipiului Constanța a organizat Conferința Internațională KAIZEN și a strâns o echipă de voluntari care a făcut curățenie pe plaja Modern unde, peste mai puțin de o lună, se va desfășura festivalul Neversea. Acțiunea ”5S Public” – „Curățenie la standarde japoneze“ – este un eveniment complex de aplicare a metodelor japoneze Kaizen, pentru îmbunătățirea relațiilor sociale la nivelul orașelor, reunind parteneri din mediul privat, administrație publică, mass media și ONG-uri. Acesta presupune ecologizarea spațiilor publice din România, în stil japonez, conform filozofiei Kaizen, potrivit Romania Libera.