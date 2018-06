Subiectele zilei: Presiunile asupra DNA au crescut categoric in ultimele luni. Laura Codruta Kovesi, interviu in The New York Times; Cum a fost arestat si umilit fondatorul unei prospere fabrici din Romania. Un sofer denunta "grupul infractional organizat"; Disputa privind migratia - UE si-a atins limitele

Presiunile asupra DNA au crescut categoric in ultimele luni. Laura Codruta Kovesi, interviu in The New York Times Fara sa comenteze direct decizia Curtii Constitutionsle care impune revocarea sa din functie, procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi atrage atentia, intr-un interviu pentru cotidianul The New York Times, ca independenta procurorilor romani este in pericol. "Romania combate agresiv coruptia la nivel inalt de peste un deceniu", scriu editorialistii NYT. Declaratiile sunt cuprinse intr-o analiza ampla a NYT, publicata duminica, privind situatia din Romania. Editorialistii Marc Santora si Kit Gillet critica, sub titlul "Pretinzand existenta unei factiuni a "Statului paralel", liderii Romaniei tintesc spre procurorul-sef anticoruptie", situatia din tara noastra si in special actiunile PSD, laudand pe de alta parte actiunile sefei DNA, precizeaza Fara sa comenteze direct decizia Curtii Constitutionsle care impune revocarea sa din functie, procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi atrage atentia, intr-un interviu pentru cotidianul The New York Times, ca independenta procurorilor romani este in pericol. "Romania combate agresiv coruptia la nivel inalt de peste un deceniu", scriu editorialistii NYT. Declaratiile sunt cuprinse intr-o analiza ampla a NYT, publicata duminica, privind situatia din Romania. Editorialistii Marc Santora si Kit Gillet critica, sub titlul "Pretinzand existenta unei factiuni a "Statului paralel", liderii Romaniei tintesc spre procurorul-sef anticoruptie", situatia din tara noastra si in special actiunile PSD, laudand pe de alta parte actiunile sefei DNA, precizeaza Gandul.





Cum a fost arestat si umilit fondatorul unei prospere fabrici din Romania. Un sofer denunta "grupul infractional organizat" Un om de afaceri cu dubla cetatenie - romana si turca - a fost tinut in arestul Politiei Romane doua luni si jumatate, dupa ce un procuror l-a acuzat ca ar fi condus, in Romania, un grup infractional organizat. Existenta "grupului infractional organizat" care ar fi fost initiat de Halil Bulut nu a fost inca demonstrata in fata justitiei din Romania, desi ancheta este inceputa de doi ani. In schimb, fabrica omului de afaceri romano-turc, infiintata in judetul Ilfov, se mentine drept una dintre cele mai prospere companii din industria alimentara romaneasca. Desi arestarea sa a avut loc in anul 2016, toate detaliile sunt inca incredibil de vii in mintea omului de afaceri romano-turc, iar el le retraieste si le relateaza ca pe un film absurd, privind in gol: "M-au retinut la 11 octombrie 2016 si m-au trimis in arestul Politiei Capitalei, acolo e cel mai rau. M-au eliberat la 22 decembrie 2016, dar apoi am mai avut doua luni de arest la domiciliu", scrie Un om de afaceri cu dubla cetatenie - romana si turca - a fost tinut in arestul Politiei Romane doua luni si jumatate, dupa ce un procuror l-a acuzat ca ar fi condus, in Romania, un grup infractional organizat. Existenta "grupului infractional organizat" care ar fi fost initiat de Halil Bulut nu a fost inca demonstrata in fata justitiei din Romania, desi ancheta este inceputa de doi ani. In schimb, fabrica omului de afaceri romano-turc, infiintata in judetul Ilfov, se mentine drept una dintre cele mai prospere companii din industria alimentara romaneasca. Desi arestarea sa a avut loc in anul 2016, toate detaliile sunt inca incredibil de vii in mintea omului de afaceri romano-turc, iar el le retraieste si le relateaza ca pe un film absurd, privind in gol: "M-au retinut la 11 octombrie 2016 si m-au trimis in arestul Politiei Capitalei, acolo e cel mai rau. M-au eliberat la 22 decembrie 2016, dar apoi am mai avut doua luni de arest la domiciliu", scrie Romania Libera.





Disputa privind migratia - UE si-a atins limitele "Vine iarna" este o replica recurenta in celebrul serial "Game of Thrones" ("Urzeala Tronurilor"). O iarna lunga, cruda, care distruge prosperitatea si bunastarea, facand praf tot ceea ce s-a realizat. Si in UE, vanturile de gheata se intetesc si vin din toate directiile. In criza migratiei, vantul taios a batut pana acum mai ales din est: Ungaria, Polonia, Republica Ceha. Acum vin rafale uriase din sudul Italiei si nici astea nu sunt prea calde. Ele aduc cu sine amenintarea ca se va termina in curand cu UE, asa cum o stim noi. Este pus in discutie, in cele din urma, principiul fundamental al solidaritatii. "Sper din toata inima ca Franta si Italia vor lucra mana in mana pentru a gasi noi solutii europene in criza migratiei si cea a monedei euro", a declarat presedintele francez Macron vineri la Paris, iar oaspetele sau, noul prim-ministru italian Conte, a dat afirmativ din cap. Dar acest episod nu poate sa ascunda faptul ca aici activeaza forte total diferite. Macron se bazeaza pe solidaritate, desi cuvintele lui mari nu sunt urmate mereu de actiuni adecvate. Conte, la urma urmei, conduce un guvern populist, iar mai presus de toate, populismul inseamna un singur lucru: egoism, relateaza "Vine iarna" este o replica recurenta in celebrul serial "Game of Thrones" ("Urzeala Tronurilor"). O iarna lunga, cruda, care distruge prosperitatea si bunastarea, facand praf tot ceea ce s-a realizat. Si in UE, vanturile de gheata se intetesc si vin din toate directiile. In criza migratiei, vantul taios a batut pana acum mai ales din est: Ungaria, Polonia, Republica Ceha. Acum vin rafale uriase din sudul Italiei si nici astea nu sunt prea calde. Ele aduc cu sine amenintarea ca se va termina in curand cu UE, asa cum o stim noi. Este pus in discutie, in cele din urma, principiul fundamental al solidaritatii. "Sper din toata inima ca Franta si Italia vor lucra mana in mana pentru a gasi noi solutii europene in criza migratiei si cea a monedei euro", a declarat presedintele francez Macron vineri la Paris, iar oaspetele sau, noul prim-ministru italian Conte, a dat afirmativ din cap. Dar acest episod nu poate sa ascunda faptul ca aici activeaza forte total diferite. Macron se bazeaza pe solidaritate, desi cuvintele lui mari nu sunt urmate mereu de actiuni adecvate. Conte, la urma urmei, conduce un guvern populist, iar mai presus de toate, populismul inseamna un singur lucru: egoism, relateaza Deutsche Welle.





Vand rinichi. 14 ani, perfect sanatoasa, non-alcoolica, nu consum droguri sau tigari.10.000 euro, negociabil. Solutia disperata a romanilor care vor sa scape de saracie. Zeci de anunturi, in atentia Politiei Din cauza saraciei, zeci de persoane isi scot la vanzare un rinichi sau un lob de ficat, prin anunturi postate pe internet, in schimbul unor sume mari de bani. Desi unele site-uri sunt pline de mesaje, asociatiile umanitare si Politia avertizeaza ca incheierea tranzactiei nu este atat de usoara. In Romania, cadrul legislativ care reglementeaza aspectul infractional al traficului de organe si tesuturi sau celule de origine umane este reprezentat de Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, unde sunt prevazute si sanctini in ceea ce priveste comertul cu organe. In ceea ce priveste mediatizarea acestor anunturi, articolul 156 Legea 95/2006 este cel care prevede sanctiunile, arata Din cauza saraciei, zeci de persoane isi scot la vanzare un rinichi sau un lob de ficat, prin anunturi postate pe internet, in schimbul unor sume mari de bani. Desi unele site-uri sunt pline de mesaje, asociatiile umanitare si Politia avertizeaza ca incheierea tranzactiei nu este atat de usoara. In Romania, cadrul legislativ care reglementeaza aspectul infractional al traficului de organe si tesuturi sau celule de origine umane este reprezentat de Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, unde sunt prevazute si sanctini in ceea ce priveste comertul cu organe. In ceea ce priveste mediatizarea acestor anunturi, articolul 156 Legea 95/2006 este cel care prevede sanctiunile, arata Gandul.





Spania incepe sa preia migrantii de pe nava Aquarius, refuzata de italieni. Acestia vor fi apoi relocati in Franta Prima ambarcatiune dintre cele trei care au plecat din Italia, cu migranti salvati de pe nava Aquarius care nu au fost primiti de Malta si Italia, a ajuns la portul din Valencia. Dupa ce vor fi inregistrati in Spania, acestia vor fi relocati in Franta. Migrantii salvati din Mediterana de nava Aquarius au inceput sa soseasca duminica dimineata in portul spaniol Valencia, relateaza AFP. Ei au sosit la ora locala 6.30 (7.30 ora Romaniei), la bordul navei italiene Dattilo. Urmatoarele loturi au ajuns in Spania in jurul orei 10.00 (11.00 ora Romaniei). Translatori si staff-ul medical au fost prezenti pentru a oferi ajutor. Noul guvern socialist al Spaniei a promis servicii medicale gratuite pentru imigranti si sustine ca va investiga fiecare cerere de azil, informeaza Prima ambarcatiune dintre cele trei care au plecat din Italia, cu migranti salvati de pe nava Aquarius care nu au fost primiti de Malta si Italia, a ajuns la portul din Valencia. Dupa ce vor fi inregistrati in Spania, acestia vor fi relocati in Franta. Migrantii salvati din Mediterana de nava Aquarius au inceput sa soseasca duminica dimineata in portul spaniol Valencia, relateaza AFP. Ei au sosit la ora locala 6.30 (7.30 ora Romaniei), la bordul navei italiene Dattilo. Urmatoarele loturi au ajuns in Spania in jurul orei 10.00 (11.00 ora Romaniei). Translatori si staff-ul medical au fost prezenti pentru a oferi ajutor. Noul guvern socialist al Spaniei a promis servicii medicale gratuite pentru imigranti si sustine ca va investiga fiecare cerere de azil, informeaza Adevarul.





Cum distruge Europa internetul pentru ca vrea sa-l faca mai bun Pregateste-te pentru tsunami-ul de "taxe pe linkuri" si plangeri de copyright via meme-uri. Moartea oficiala a neutralitatii internetului si fuziunea dintre AT&T si Time Warner au primit suficienta atentie saptamana asta datorita numeroaselor modalitati prin care pot afecta libertatea de exprimare si competitia de pe internet. Insa activistii, afacerile si startup-urile au avertizat ca noua propunere de copyright a Uniunii Europene are potentialul sa dauneze si mai mult internetul. Propunerea UE este o tentativa de a consolida problemele existente din legile de copyright ale Uniunii Europene. Insa natura dezamagitoare a efortului are un impact profund negativ asupra tuturor activitatilor online, de la capacitatea de a distribui meme-uri, la supravietuirea unui start-up, potrivit Pregateste-te pentru tsunami-ul de "taxe pe linkuri" si plangeri de copyright via meme-uri. Moartea oficiala a neutralitatii internetului si fuziunea dintre AT&T si Time Warner au primit suficienta atentie saptamana asta datorita numeroaselor modalitati prin care pot afecta libertatea de exprimare si competitia de pe internet. Insa activistii, afacerile si startup-urile au avertizat ca noua propunere de copyright a Uniunii Europene are potentialul sa dauneze si mai mult internetul. Propunerea UE este o tentativa de a consolida problemele existente din legile de copyright ale Uniunii Europene. Insa natura dezamagitoare a efortului are un impact profund negativ asupra tuturor activitatilor online, de la capacitatea de a distribui meme-uri, la supravietuirea unui start-up, potrivit VICE.





Ministrul Apararii a dezvaluit obiectivul major al Romaniei la summitul NATO: gazduirea unui nou comandament aliat Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat sambata obiectivul major pe care Romania il negociaza cu aliatii NATO la summitul din iulie: un nou comandament aliat pe teritoriul sau, pe langa cele doua gazduite de Bucuresti. Fifor a vorbit despre un "comandament de trei stele", adica un comandament de forte terestre (LCC - Land Component Command). Romania, prin contributia sa la Alianta Nord-Atlantica, este indreptatita sa vorbeasca despre o intarire a pozitiei sale ca "principal actor la Marea Neagra" in ceea ce priveste asigurarea securitatii regionale, a declarat, sambata, ministrul Apararii, Mihai Fifor, la Black Sea and Balkans Security Forum, potrivit Agerpres. Fifor a vorbit despre "posibilitatea din ce in ce mai accentuata ca Romania sa gazduiasca un comandament NATO de nivel de trei stele", scrie Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat sambata obiectivul major pe care Romania il negociaza cu aliatii NATO la summitul din iulie: un nou comandament aliat pe teritoriul sau, pe langa cele doua gazduite de Bucuresti. Fifor a vorbit despre un "comandament de trei stele", adica un comandament de forte terestre (LCC - Land Component Command). Romania, prin contributia sa la Alianta Nord-Atlantica, este indreptatita sa vorbeasca despre o intarire a pozitiei sale ca "principal actor la Marea Neagra" in ceea ce priveste asigurarea securitatii regionale, a declarat, sambata, ministrul Apararii, Mihai Fifor, la Black Sea and Balkans Security Forum, potrivit Agerpres. Fifor a vorbit despre "posibilitatea din ce in ce mai accentuata ca Romania sa gazduiasca un comandament NATO de nivel de trei stele", scrie G4Media.