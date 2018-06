Tolo.ro: ​​Echipa lui Becali, FCSB, a semnat un contract cu Primăria Capitalei prin care asigură mentenanța pentru terenul de pe Național Arena / Costul: 30.000 de euro pe lună

Gabi Firea, primar general.

Valeriu Argăseală, președinte CA, FCSB.

Potrivit acestui document, FCSB are dreptul ”să aleagă prestatorul de servicii”.La finalul lui martie 2017, Primăria Capitalei a întrerupt contractul-cadru de întreținere a Național Arena cu firma UTI, care câștigase prin licitație, în 2014, mentenanța generală a stadionului, „o uzină uriașă, pe 6 etaje, trei în subteran și trei la suprafață, cu un perimetru de 1,2 kilometri”, arată tolo.ro.Îngrijirea gazonului făcea parte din contract, iar partenerul lui UTI pentru teren era Cris Garden.Astfel, în primăvara lui 2017, mentenanța stadionului revine la Primărie.În data de 1 noiembrie, la Primăria Capitalei a fost înregistrat „Protocolul de colaborare” între Primăria condusă de Gabriela Firea și echipa lui Becali.Tolo.ro notează că, la 24 de ore după înregistrarea acestui document, respectiv în 2 noiembrie 2017, Becali declara: „Arena Națională e a Stelei pentru că o am pe fina primar!”.În octombrie 2017 Primăria oferă lui Cris Garden, printr-o procedură directă pe SEAP, mentenanța gazonului, însă doar pentru o lună.Suma e de 28.000 de euro, la limita pragului de 30.000 dincolo după care e obligatorie licitația.Prin acest contract, FCSB asigură ”mentenanța suprafeței de gazon”, iar Primăria achită contractul, ”compensând din sumele aferente închirierii stadionului și achitării utilităților”.Protocolul este semnat, din partea Primăriei, de:„Unul dintre motivele pentru care nimeni din Primăria n-a crâcnit: al doilea semnatar, Ștefan Cristinel Mitroi, e omul de încredere al lui Florentin Pandele, transferat împreună cu substanțialul ”lot Voluntari”, care a inundat organigrama Bucureștiului”, notează tolo.ro.Conform documentelor aflate în posesia Gazetei, aceeași firmă, Cris Garden, lucrează atât pentru baza particulară a lui Becali, din Berceni, cât și pentru clubul lui Becali ca ”partener” al Primăriei.Întrebat de tolo.ro cine a avut ideea ca în procotol să scrie că inițiator e Primăria, Valeriu Argăseală a răspuns: „Da, Primăria a avut ideea. Primăria a venit și a spus că dorește ca în contul chiriei pe care trebuie s-o plătim pentru stadion, în măsura în care sumele respective nu depășesc valoarea chiriei, noi să facem acest protocol în trei”.Contractul este valabil până în 30 iunie 2018.Citește restul investigației pe tolo.ro