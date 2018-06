Subiectele zilei: Bolnavi trataţi cu aparatură medicală veche de 50 de ani; Școala profesională, de la „bau-bau“ la „meseria e brățară de aur“; Drama copiilor cu părinţii plecaţi în străinătate

. La Colegiul Tehnic Metalurgic vor funcționa din anul școlar următor trei clase de învățământ dual, care vor pregăti elevi pentru meseriile: electrician, electronist și mecanic instalații diverse, plus încă o clasă de învățământ „tradițional“, pentru care s-au ocupat deja locurile. Clasele de dual tind să devină cele mai solicitate din județ, pentru că la bursa profesională de 200 de lei pe care o oferă statul, angajatorul mai acordă alți 200 de lei, o masă caldă/zi pe timpul practicii și echipament de protecție. La acești bani, spune directorul colegiului, prof. Anișoara Dima, se acoperă în totalitate cheltuielile cu masa și cazarea în internat și le mai rămân elevilor și de cheltuială, potrivit Gazeta de sud. Consiliul Judeţean Sălaj va depune o aplicaţie de finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, pentru dotarea cu aparatură medicală a Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău. Autorităţile speră să obţină o finanţare de peste 12 milioane de lei pentru a putea dota unitatea spitaliceacă din judeţ cu aparatură nouă, modernă. Aparatura medicală a Ambulatoriului este insuficientă şi foarte veche, multe echipamente fiind puse în funcţiune în anul 1972, în condiţiile în care durata normală de viaţă a aparatelor este între 4 şi 12 ani, susţin reprezentanţii CJ Sălaj, potrivit Adevarul. Un adevăr dur răzbate din datele oficiale: tot mai mulţi copii cresc fără părinţi, după ce milioane de români au luat calea străinătăţii. Toţi vor să le ofere celor rămaşi acasă o viaţă mai bună, însă banii nu compensează lipsa părinţilor, atrag atenţia sociologii. Efectele asupra celor mici sunt pe termen lung: copiii crescuţi de străini sau de rude se integrează greu în societate şi de cele mai multe ori au nevoie de ajutorul specialiştilor, potrivit Digi24. Locuitorii din zonă reclamă că “pe Ştefan cel Mare, în apropierea unei şcoli a unui faimos spital, a unui Institut de Boli Infecțioase, în spatele unui parc, a Circului de Stat și a unei artere principale ar urma să răsară un complex imobiliar ce ar sufoca îngrozitor traficul în zonă”. Aceștia se arată nemulțumiți de lipsa acută a locurilor de parcare în zonă, “peste care ar mai veni si acest proiect”. Oamenii denunță “lipsa de discernământ a unor proiectanți imobiliari care vor să construiască un centru comercial lângă inelul central al orașului, potrivit G4media. Senatorul U.S.R. de Constanța, Dinu Nicoleta Ramona, cu susţinere largă din partea colegilor săi, a depus o inițiativă legislativă prin care își propune să vină în sprijinul operatorilor din turism care se confruntă cu cea mai mare criză a forței de muncă din ultimii 27 de ani. Propunerea legislativă prevede scutirea de la plata impozitului pe venit și exceptarea de la plata contribuțiilor de asigurări sociale pentru elevii și studenții, cu vârsta de până la 26 de ani, aflaţi într-o formă de școlarizare și care desfășoară activităţi cu contract individual de muncă în profesiunile specifice activităților hoteliere şi de turism, potrivit Romania Libera Fertilitatea scade într-un ritm accelerat în România, situându-se sistematic sub nivelul de înlocuire a generaţiilor, de circa 2,1 născuţi-vii la o femeie. Şi cu toate acestea, România este singura ţară din Europa care nu are o lege privind reproducerea umană asistată. Autorităţile nu au fost impresionate nici măcar de simulări realizate de specialişti care arată că populaţia ţării noastre va scădea în anul 2050 la aproximativ 15 milioane de locuitori. În acelaşi timp, prea multe familii care au copii îi abandonează din diverse motive aceştia ajungând să-şi pună capăt zilelor sau să se refugieze în alcool şi droguri, potrivit Adevarul. Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul de promulgare a proiectului care modifică Legea 284/2005 care prevede extinderea valabilităţii paşapoartelor electronice la 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani, informează Administraţia Prezidenţială. Proiectul mai prevede că paşapoartele de serviciu electronice se eliberează cu o valabilitate de 5 ani, respectiv de 3 ani pentru minorii sub vârsta de 12 ani, potrivit Gandul.